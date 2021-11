Martedì 16 novembre troviamo sul piano astrale la Luna transitare nell'orbita dell'Ariete, mentre il Sole, Mercurio e Marte sosteranno nel segno dello Scorpione. Giove assieme a Saturno, invece, proseguiranno il moto in Acquario, così come Urano rimarrà stabile nel segno del Toro. Venere insieme a Plutone, in ultimo, resteranno sui gradi del Capricorno come Nettuno permarrà in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Scorpione, meno entusiasmante per Cancro e Bilancia.

Sul podio

1° posto Scorpione: briosi. Con un tono umorale eccelso, come quello che probabilmente metteranno in campo i nati Scorpione questo martedì, sarà semplice affrontare la giornata con la dovuta leggerezza, la quale aiuterà il segno Fisso a non dare peso a eventuali contrattempi.

2° posto Ariete: loquaci. Martedì in cui il primo segno zodiacale potrà contare, con ogni probabilità, su una spiccata e fluida parlantina che risulterà una manna dal cielo per i nativi che operano nel settore della comunicazione, permettendogli di convincere anche l'interlocutore più scettico.

3° posto Pesci: lavoro top. Ottime parranno essere le effemeridi giornaliere per il settore professionale di casa Pesci, coi nativi di prima e seconda decade che giungeranno a soluzioni insperate per risolvere alcuni inconvenienti di natura pratica.

I mezzani

4° posto Capricorno: ambiziosi. Lo Stellium nell'amico Scorpione unito al duetto Venere-Plutone sui loro gradi potrebbe acuire l'ambizione dei nati Capricorno di prima decade in questa giornata di metà novembre, specialmente per i liberi professionisti del segno.

5° posto Vergine: volitivi. L'anello di sosta venusiano formerà un corroborante sestile con Marte d'Acqua e ciò, nascendo in undicesima dimora, indurrà presumibilmente i nati Vergine a mettere in campo un mood volitivo per ciò che concernerà la casa e l'ammodernamento della stessa. Sarà probabile, quindi, che il segno di Terra si prodigherà in qualche attività di fai da te o, se poco avvezzo alla manualità, acquisti degli oggetti atti a migliore il look del loro appartamento.

6° posto Leone: oculati. Prima di compiere qualsiasi mossa questo martedì, i felini potrebbero pensarci più e più volte, in quanto le numerose ostilità planetarie in campo, Mercurio e Saturno in primis, tenderanno a limitare la loro impulsività. Sebbene, inizialmente, si sentiranno di non potersi esprimere al meglio, tale atteggiamento estremamente oculato gli consentirà di limitare gli errori di valutazione.

7° posto Acquario: sfuggenti. Virando gran parte delle loro attenzioni sul versante materialistico dell'esistenza in questa giornata novembrina, i nati sotto il segno dell'Acquario avranno buone chance di risultare sfuggenti nei rapporti relazionali, in particolar modo con partner e figli.

8° posto Gemelli: taciturni. Storditi e perplessi dagli ultimi avvenimenti, soprattutto da fine luglio in poi, i nati Gemelli potrebbero preferire, nel corso di questo martedì, limitarsi ad osservare gesti e azioni altrui, guardandosene bene dal dire apertamente come la pensano.

9° posto Sagittario: focus amicale. Giornata d'autunno che avrà buone possibilità di risultare particolarmente significativa, seppur non troppo scorrevole, per i nati Sagittario che vorranno constatare la valenza di alcuni amici.

Prendendo spunto dalla celebre frase del giornalista e speaker Walter Winchell: "Un vero amico è quello che viene verso di te mentre gli altri si allontanano", il segno di Fuoco avrà presumibilmente la prova lampante di chi potersi davvero fidare nella propria cerchia amicale.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: svogliati. Tra Mercurio e Nettuno che tenteranno di far riaffiorare vecchi rancori nelle menti native e la Luna assieme a Marte che sfiancheranno la loro voglia di rimboccarsi le maniche, il segno Cardinale potrebbe trascorrere questo martedì con le pile scariche.

11° posto Cancro: pessimisti. La poco congeniale posizione lunare sommata alla retrogradazione nettuniana nel loro Elemento tenderà, c'è da scommetterci, a far ingigantire ai nativi le problematiche del momento, e ciò acuirà di conseguenza la loro tendenza a vedere soltanto il bicchiere mezzo vuoto degli accadimenti quotidiani.

12° posto Toro: vizi. Giornata da prendere con le pinze per il primo segno di Terra, il quale potrebbe calcare la mano con alcuni vizi malsani che andrebbero, invece, accantonati prima possibile, come l'alcol, le sigarette o esagerare col cibo.