Giro di boa della seconda settimana del mese di novembre. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo dell'11 novembre 2021 per tutti i segni, con le previsioni per l'amore e il lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni e l'oroscopo dell'11 novembre 2021: la giornata

Ariete: in amore se volete fare chiarezza in una storia, questo è il momento ideale. Vi sentite più energici. Nel lavoro, grazie a diverse influenze planetarie, in questa giornata riuscirete a ottenere di più.

Toro: per i sentimenti se c'è una questione da chiarire agite in questo momento. Alcuni hanno anche l'intenzione di costruire qualcosa in più.

Nel lavoro qualcuno potrebbe essere contro di voi e cercare di mettervi bastoni fra le ruote.

Gemelli: a livello sentimentale, con la Luna che è dalla vostra parte, si potranno organizzare eventi importanti. Nel lavoro alcuni sentono la necessità di lanciare qualcosa di nuovo e sfruttare il momento.

Cancro: in amore alcune questioni irrisolte si potranno rivedere, in particolare qualcosa che andava avanti da tempo. A livello lavorativo soluzioni in arrivo.

Leone: per i sentimenti se ci sono state delle discussioni, ora potranno essere amplificate a causa della Luna in opposizione. Momento di maggiore agitazione. Nel lavoro le scelte da fare saranno importanti, per questo valutate bene prima di agire.

Vergine: a livello amoroso se c'è qualcosa da chiarire meglio agire adesso, visto che a breve la Luna non sarà più nel segno. Nel lavoro non tutto quello che state programmando sta andando come vorreste, ma non per questo dovrete arrendervi.

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore ci sono alcune cose da chiarire, in particolare evitate le discussioni inutili.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel lavoro nei rapporti con soci e collaboratori ci vorrà una maggiore pazienza.

Sagittario: per i sentimenti momento di maggiore nervosismo, per questo motivo dovrete rimandare alcune discussioni ai prossimi giorni. Nel lavoro ci sono alcune questioni da dove rivedere, per questo motivo cercate di mantenere il controllo.

Capricorno: a livello amoroso giornata particolare, state attenti ai contrasti che potrebbero arrivare.

Nel lavoro alcune questioni di tipo economico vanno riviste.

Acquario: per i sentimenti le coppie che stanno programmando qualcosa di importante possono agire adesso, anche se non sono da escludere alcuni dibattiti. Nel lavoro cercate di fare di più e non fermarmi soltanto a parole.

Pesci: in amore arriveranno buone notizie da qui alla fine della settimana. Nel lavoro i successi arriveranno a breve.