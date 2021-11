L'oroscopo di lunedì 15 novembre preannuncerà una giornata davvero interessante. Alcuni segni inizieranno positivamente la nuova settimana, mentre altri dovranno trovare il loro equilibrio interiore.

Stando agli influssi planetari di domani, il Toro sarà dubbioso, mentre il Cancro non riuscirà a staccarsi dal partner. La Vergine darà spazio alla sua creatività e il Sagittario sarà molto fortunato.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 15 novembre.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 15 novembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: non sarete disposti a rinunciare alle vostre passioni.

Proverete a occuparvi del lavoro, della famiglia e degli hobby. Tutto questo, però, potrebbe rendervi eccessivamente inclini allo stress. La cosa migliore sarà stilare una lista con le vostre priorità. In questo modo, non rischierete di sacrificare le cose importanti.

Toro: inizierete a nutrire qualche dubbio sulla relazione con il partner. Avrete la sensazione che vi stia omettendo delle cose importanti. L'oroscopo di domani vi consiglia di non attaccarlo, ma di provare a spronarlo ad aprirsi con voi. Potreste scoprire qualcosa di inaspettato.

Gemelli: potrete contare sul vostro migliore amico. Nonostante le difficoltà, vi sentirete al sicuro perché avrete accanto una persona pronta ad aiutarvi in qualsiasi situazione.

Il lavoro vi metterà alla prova anche dal punto di vista personale. Dovrete prendere delle decisioni non semplici.

Cancro: avrete un bellissimo rapporto con la persona amata. Vi sentirete compresi e amati. Mostrerete una grande empatia e saprete sempre cosa dire. Questo non farà altro che rapportare il feeling di coppia. Potrete iniziare a pensare al vostro futuro e a occuparvi di determinati progetti.

Previsioni zodiacali di lunedì 15 novembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: la giornata del 15 novembre rappresenterà un punto di svolta per voi. Avrete voglia di impegnarvi seriamente sul lavoro e di mettere da parte tutte le questioni che sono stato motivo di distrazione. Il partner potrebbe sentirsi trascurato, ma con un pizzico di inventiva riuscirete a trovare il giusto equilibrio.

Vergine: la creatività e l'immaginazione saranno due risorse inestimabili per voi. Vi saranno molto utili sia nella vita lavorativa che in quella personale. Non metterete limiti a ciò che sarete in grado di fare. Sarete consapevoli delle vostre risorse e non vedrete l'ora di sfruttarle.

Bilancia: avrete bisogno di qualcuno che vi infonda fiducia. Vi sentirete spaesati sul lavoro e avrete l'impressione di non riuscirete a dare il massimo. Le previsioni zodiacali vi consigliano di non farvi travolgere dalle preoccupazioni. Il vostro istinto vi sarà di grande aiuto.

Scorpione: potreste restare delusi dalle decisioni del partner. Avrete bisogno di un po' di tempo per metabolizzare gli ultimi eventi e per trovare la vostra strada.

Le previsioni zodiacali di domani vi suggeriscono di riflettere attentamente, senza bruciare le tappe.

Astrologia di domani 15 novembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: avrete modo di sfruttare diverse possibilità. La giornata lavorativa sarà molto positiva perché vi consentirà di esplorare tutto il vostro potenziale. Il partner sarà fiero di voi e potrebbe decidere di organizzarvi una piccola sorpresa. Fate attenzione, però, alle parole che direte.

Capricorno: l'atteggiamento di alcuni dei vostri colleghi di lavoro non vi convincerà. Avrete la sensazione che siano mossi dall'invidia e che non vi vedano come degli amici. L'oroscopo consiglia di seguire le vostre impressioni e di non dare corda a persone di cui non vi fidate.

Acquario: i vostri sogni inizieranno a prendere forma. Anche se saprete di dover percorrere ancora tanta strada, sarete fieri di voi stessi. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di lavorare sulla vostra autostima e di non escludere le persone care dai progetti futuri.

Pesci: questa nuova settimana non inizierà in modo soddisfacente. Dovete far fronte ad alcuni problemi lavorativi e anche la relazione di coppia prenderà una piega inaspettata. Non sarà facile trovare una soluzione e, forse, avrete bisogno dei consigli di un amico.