Le previsioni zodiacali di martedì 16 novembre 2021 ripartono con il mettere in chiaro come potrebbe presentarsi questa parte della settimana. Come da prassi ormai collaudata, a tenere alta la curiosità di voi lettori sarà l'Astrologia, in questo frangente catalizzata ai soli segni compresi da Bilancia a Pesci. Ansiosi di scoprire come sarà la giornata di questo sabato? Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 16 novembre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di martedì 16 novembre

Bilancia: ★★★★★. Il prossimo martedì si prevede splendido oltre ogni più rosea attesa. I vostri astri sono pronti già da adesso a dare un ottimo sostegno, ovviamente ben appoggiati dalla splendida Luna in Ariete. In amore, non dare mai nulla per scontato. Se vivete un rapporto di coppia stabile e felice si prospettano momenti idilliaci e, nel corso della giornata, magari potreste recuperare tutti quei momenti che avrete perso per mancanza di tempo. Incontri promettenti si prospettano per i single, anche in modo virtuale: social, chat e tecnologia in generale non vi lasceranno certo da soli. Specialmente i giovani nativi non avranno problemi a stare un po' in autonomia, un'occasione per parlare dei propri problemi, dei sogni o di nuovi progetti.

Nel comparto lavoro si delineano ottime possibilità di successo. Cogliete quindi l'attimo perché la fortuna non aspetta e, se vorrete, raggiungerete un traguardo speciale: datevi da fare perché arriverete lontano.

Scorpione: 'top del giorno'. Le previsioni zodiacali di martedì indicano sotto favorevoli aspetti quasi tutto il periodo.

La presenza della Luna nel comparto dell'Ariete darà modo a tanti di portare a buon fine certe situazioni, ad altri regalerà nuovi spunti affinché quell'agognato desiderio si avveri. Per i sentimenti, le stelle movimenteranno anche quei rapporti nati da poco, e questo è di certo un bene per voi del segno: non dimentichiamo che molti di voi nativi hanno vissuto un inizio mese abbastanza intriso di difficoltà in amore.

Adesso, questo martedì potrebbe essere il punto di svolta. Single, avrete una grande capacità, quella di fare colpo sulla persona che vi interessa: ricordate che anche certe amicizie potrebbero trasformarsi come d'incanto in 'qualcosa di più', basterà solo volerlo, ok? Le previsioni del giorno nel lavoro indicano ottime prospettive.

Sagittario: ★★. L'oroscopo del 16 novembre al Sagittario prevede un martedì al di sotto delle aspettative. In pratica, non sarà più possibile rimandare questioni aperte o problemi di una certa caratura, sappiatelo. In amore, senz'altro potreste avere urgenza di correre ai ripari: una discussione mai risolta e/o una parola di troppo e subito sarete pronti a iniziare un litigio con lui/lei.

Evitate, se potete, di gettare benzina sulle fiamme, ok? Per i single, sarete uno scomodo compagno di voi stessi, trascorrerete gran parte della giornata a recriminare sulle occasioni perdute. Ma continuando di questo passo, non farete altro che assecondare la negatività, il che vi opprimerà ancora di più: rilassatevi. La parte riguardante il lavoro, per concludere, occorrerà fare il punto della situazione, almeno per quanto riguarda le entrate e le uscite, occhio al bilancio! Le stelle continuano a provocare intoppi e tensioni nelle collaborazioni.

Oroscopo e stelle del giorno 16 novembre

Capricorno: ★★. Questo martedì turbolenze astrali pessime, renderanno non facile sbarcare la giornata. A dominare tanta stanchezza e pochissima voglia di reagire.

In generale ancora incertezze nell'aria, specialmente in alcune situazioni con problematiche di vecchia data. In merito agli affetti, non rinunciate ad un vostro desiderio solo perché il vostro partner è riluttante: potreste riuscire a convincerlo con un dialogo interessante, quindi provateci. Single, il periodo invoglia a riflettere su certi aspetti del vostro carattere che, spesso, sono causa di contrasto o disagio nel rapporto con persone appena conosciute. Incontri deludenti per qualcuno nativo di prima decade. Nel lavoro, ricordate che un filo di diplomazia e tolleranza in più gioveranno immensamente a chi opera a contatto con il pubblico. Quindi portate pazienza e non siate nervosi.

Acquario: ★★★★.

Le previsioni astrali del giorno preannunciano un periodo abbastanza positivo, soprattutto in merito ad alcune prese di posizione fatte tempo addietro. Qualche nativo si renderà conto conto di aver sciupato qualche buona opportunità, soprattutto in campo affettivo. In amore intanto, tutto in lieve miglioramento: il periodo verrà travolto (si spera) da onde romantiche e passionali, il che vi renderà felici ed abbastanza appagati in diversi ambiti. Questo potrebbe costituire un buon auspicio per fare qualche piccolo passo in avanti nel rapporto. Single, anche se in modo parziale, Venere vi farà sentire il bisogno di vivere in modo del tutto originale, quasi irresponsabile. Guarderete le cose da un punto di vista alternativo, con leggerezza e se sarete fortunati, ci saranno discrete probabilità di trovare l’anima gemella.

Nel lavoro, il cielo del momento esalta la comunicativa e la possibilità di essere vincenti nelle trattative d'affari e/o nei nuovi contatti. Riceverete un complimento.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno 16 novembre indica che partirà un po' a rilento questo martedì, in gran parte sottotono. L'Astrologia consiglia di non cedere alle tentazioni di una Venere sottosopra: favorite le relazioni extra, extraconiugali, triple e quadruple. In amore previsioni non troppo positive. Ci potrebbero essere delle piccole incomprensioni con la vostra metà, ma tranquilli perché si appianeranno quando deciderete di pensare ad altro oppure completamente ala vostra dolce metà. In coppia, mostratevi più attenti del solito alle esigenze della persona amata e se vorrete di più, parlatene e vedrete che facendo così troverete subito una soluzione.

Per coloro ancora single le predizioni relative all'oroscopo di martedì in amore indicano di non perdete tempo con chi non sarà in sintonia con voi, ma non preoccupatevi, perché Venere molto presto, porterà sicuramente novità e soluzioni e sarete voi ad avere la meglio. Il lavoro andrà discretamente. l segreto della buona riuscita della giornata starà nel mettersi tranquilli.

Classifica oroscopo del 16 novembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 16 novembre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Andiamo subito a scoprirlo analizzando il prospetto preposto a tale scopo, relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

