Una nuova settimana, la terza del mese di novembre sta per prendere il via. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 15 novembre 2021 per tutti i segni e le previsioni in amore e nel lavoro.

Ariete: in amore in questa giornata le relazioni vivranno qualcosa di importante visto che Venere nel segno aiuta. Nel lavoro avrete la possibilità di recuperare.

Toro: per i sentimenti ci sarà qualcosa da rivedere, in particolare se avete frequentato una persona da poco. Nel lavoro alcune proposte non sono da lasciarsi sfuggire.

Gemelli: a livello amoroso potrete ora vivere nuove emozioni, dovete però mettere da parte una storia che non va più.

Nel lavoro Giove aiuta, sfruttate questo momento.

Cancro: in amore al momento vi sentite maggiormente in calo, la giornata non sarà di aiuto. A livello lavorativo, se ci sono stati problemi ora si potrà recuperare.

Leone: a livello amoroso la Luna a breve sarà favorevole, per questo alcune situazioni finalmente andranno a essere sistemate. Nel lavoro una risposta che aspettavate a tempo potrebbe arrivare, anche se Saturno e Giove in opposizione tardano alcune scelte.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore periodo migliore visto che Venere non è più in opposizione. Avete una buona carica. Nel lavoro, se ci sono delle idee da portate avanti non fermatevi.

Previsioni e l'oroscopo del 15 novembre 2021: la giornata dei segni

Bilancia: a livello amoroso Luna in opposizione che potrebbe provocare qualche problema. Se ci sono delle scelte da fare non rimandate nulla. Nel lavoro alcuni hanno la necessità di cambiare, ma questa giornata potrebbe portare qualche rallentamento.

Scorpione: in amore Venere è attiva e aiuterà ad ottenere qualcosa in più, riuscirete a vivere nuove emozioni.

Nel lavoro non potete sempre e solo dedicarvi alle vostre attività, a volte c'è bisogno di riposo.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore inizia una fase di recupero grazie alla Luna favorevole, attenzione soltanto a qualche nervosismo di troppo. A livello lavorativo state assistendo a dei cambiamenti al momento.

Capricorno: a livello amoroso Luna dissonante che potrebbe creare qualche disagio, non manca comunque qualche emozione da vivere. Nel lavoro al momento state vivendo una situazione che vi porta una maggiore ansia.

Acquario: per i sentimenti le storie che nascono ora saranno ancora più forti in vista dei prossimi mesi. Nel lavoro momento di revisione, dovete eliminare il superfluo.

Pesci: in amore giornata interessante grazie a Venere in buon aspetto, potreste vivere nuove relazioni. Nel lavoro non manca qualche buona novità da qui ai prossimi giorni.