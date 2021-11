L'oroscopo di martedì 16 novembre avrà in serbo tante novità per tutti i segni zodiacali. Gli influissi planetari incideranno sulla nostra vita lavorativa sentimentale e sociale, guidandoci nelle decisioni che prenderemo.

Analizzando il cielo di domani, sarà possibile avere una visione più chiara di quelli che saranno gli elementi portanti. Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 16 novembre.

Oroscopo di martedì 16 novembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: vi troverete in disaccordo con alcuni dei vostri colleghi di lavoro. Proverete a far valere le vostre ragioni ma, se non proverete a raggiungere un compromesso, la situazione non potrà essere risolta.

Fare un passo indietro vi aiuterà a prendere decisioni più razionali.

Toro: il rapporto di coppia sarà caratterizzato da un'intensa passione. Non riuscirete a stare lontano l'uno dall'altro perché avrete tante cose di cui parlare. Il lavoro comporterà uno stress non indifferente a causa di alcune questioni insorte improvvisamente.

Gemelli: sarete poco inclini a fidarvi di persone conosciute da poco. Preferirete analizzare bene la situazione prima di lasciarvi andare. Anche in amore, sarete piuttosto sospettosi. Ci saranno delle cose che non vi convinceranno e che vi spingeranno ad indagare.

Cancro: dovrete combattere contro un'ondata di pessimismo. Avrete la sensazione di non poter realizzare i vostri sogni ma, per fortuna, gli amici e la famiglia proveranno a farvi cambiare idea.

Le loro parole vi aiuteranno a sbloccare una situazione piuttosto complicata.

Previsioni zodiacali e consigli dalle stelle del 16 novembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: avrete bisogno di apportare delle piccole modifiche al frenetico ritmo quotidiano. Un eccessivo stress, infatti, non vi consentirà di prendere le decisioni giuste.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'oroscopo vi consiglia di dare spazio ai vostri hobby e di non isolarvi dalla persone a cui volete bene.

Vergine: sarà una giornata molto positiva per il vostro segno. Avrete modo di dedicarvi alle questioni che sono importanti per voi e di realizzare gli obiettivi prefissati. Le sfide sul lavoro non saranno troppo impegnative, ma vi aiuteranno a fare il punto della situazione.

Bilancia: non riuscirete a dire di no alle richieste di un caro amico. Vi sforzerete di andargli incontro, anche se non concorderete totalmente con lui. La priorità sarà quella di aiutarlo a superare le sue difficoltà. Le previsioni zodiacali di domani, però, vi suggeriscono di non trascurare il vostro benessere personale.

Scorpione: lascerete che sia la vostra creatività a dominare la giornata di domani. Avrete bisogno di immergervi in mondi immaginari e in storie sorprendenti perché sarete stanchi di rimanere delusi dalle persone che amate. Per fortuna, ben presto, le cose miglioreranno.

Astrologia e profili zodiacali di domani 16 novembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: potrebbe essere il momento giusto per affrontare un cambiamento che desideravate da tempo.

Forse, non vi sentirete ancora pronti a lasciarvi tutto alle spalle, ma deciderete di intraprendere una direzione del tutto nuova. Non tutti i vostri amici saranno d'accordo con voi.

Capricorno: il clima sul lavoro sarà piuttosto teso. Vorreste andare per la vostra strada, senza ascoltare le opinioni dei colleghi, ma non potrete farlo. Il gioco di squadra, infatti, costituirà un tassello fondamentale per realizzazione degli incarichi prefissati. Il partner vi darà tutto l'affetto possibile.

Acquario: vi sentirete sereni a contatto con i vostri familiari. Avrete modo di parlare di questioni profonde e di esprimere i vostri sentimenti. Sarà una giornata importante, soprattutto perché farà scattare qualcosa nel vostro cuore.

Sul lavoro, non ci saranno molte novità.

Pesci: non affronterete molto bene la giornata di domani. Vi sentirete stanchi e avvertirete la necessità di riposarvi. Le previsioni zodiacali vi consigliano di delegare le mansioni meno importanti e urgenti. Non dovrete sentirvi in imbarazzo se deciderete di fare questa scelta.