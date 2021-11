L'Oroscopo di martedì 16 novembre è pronto a rivelare come sarà la seconda giornata della corrente settimana. In evidenza nel contesto le previsioni zodiacali relative a tutti i dodici segni dello zodiaco. La maggior parte dei rapporti vivranno alcuni momenti impegnativi, altri un po' meno: date spazio a tutte quelle situazioni in cui vi sentirete a maggior agio, cercando di cogliere il meglio da una giornata tutta da interpretare.

Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano, quindi per comprendere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno sulla vita di tutti noi, è necessario individuare i principali aspetti planetari.

Questo sabato troveremo il Sole splendere nel segno dello Scorpione, mentre la Luna tranquilla veleggia sui gradi dell'Ariete, in attesa di entrare nel segno del Toro. Nel frangente il pianeta dei buoni sentimenti, Venere, si troverà a viaggiare nel settore del Capricorno insieme a Plutone. Nettuno in Pesci sarà in trigono a Mercurio, Saturno e Giove saranno presenti ancora in Acquario con Urano appoggiato nel campo del Toro.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 16 novembre segno per segno, dall'Ariete sino a Pesci.

Previsioni zodiacali del giorno 16 novembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - La vostra sensibilità questo martedì andrà al massimo, sarete ispirati come poeti. Progetti e iniziative portati avanti con ottimismo si concretizzeranno, specie se includevano delle collaborazioni.

In amore state correndo velocissimi, senza riflettere nemmeno un attimo: per timore che il partner vi sfugga, vorreste mettergli al più presto le manette. Attenti a chi potrebbe tramare alle vostre spalle, con le dovute cautele scoprirete di essere in grado di fare ed ottenere molto di più di quello che vi aspettereste. Nel lavoro, molto dipenderà da come vi porrete di fronte a nuove situazioni: se con fiducia, avanzando, oppure con spirito remissivo, arretrando.

Toro - L’oroscopo del 16 novembre al segno del Toro indica che la forza di Urano si farà vedere e sentire anche attraverso le piccole cose, magari con impalpabili piccoli dettagli. Un esempio? Questo martedì saprete come vivere in modo intenso passioni e sentimenti, nonostante tutto. State recuperando molto di quello che avevate perso per quanto riguarda legami familiari ed affetti, continuate su questa strada e vedrete che tutto ciò che avete programmato verrà di conseguenza.

Nel lavoro, un contatto, forse straniero, potrebbe finalmente darvi una chance per uscire dalle secche professionali.

Gemelli - Buone nuove vi attendono sul piano sentimentale, forse un po' meno in quello lavorativo/professionale. Seguite senza esitazioni l’intuito: vi suggerirà le mosse migliori per trarne dei vantaggi. A livello amoroso, una serata senza punti discordanti sarebbe l'ideale per passare una giornata insieme, appassionatamente. Non permettete alle esperienze negative del passato di condizionarvi con il vostro presente e guardatevi intorno con consapevolezza. Nel lavoro, comincerete bene la giornata e la finirete meglio. Avrete intorno persone interessanti con cui avviare progetti insoliti ma proficui.

Cancro - Grinta e comunicativa non vi mancano davvero: buttatevi alle spalle tutti i problemi e prendete la vita come viene. Al mattino momenti di euforia, dal pomeriggio netta virata dell’umore. Al momento, l’equilibrio non è il vostro forte. In amore, avrete ottime occasioni soprattutto se amanti dell'avventura. Se avete la possibilità di agire in ambito finanziario, la giornata risulta essere favorevole. Se c'è stata una delusione ad inizio mese o una fase di revisione, presto tutto si aggiusterà. A livello lavorativo, potete liberarvi di un peso oppure decidere di andare avanti come sempre, senza limiti: in entrambi i casi sarete soddisfatti.

Oroscopo e consigli delle stelle del 16novembre dal Leone allo Scorpione

Leone - La giornata va presa con le pinze, perché già da ieri sentite una forte agitazione interiore. Non impegnatevi troppo, rimandate discussioni al prossimo mercoledì. Una svolta brillante in campo amoroso potrebbe far ripartire amori assopiti o in stallo da tempo, mentre chi ha conti in sospeso in campo sentimentale vedrà tutto risolto. In ambito di coppia, situazione ribaltata all'opposto, questo lunedì, con una dolce sorpresa a far capolino nelle ore pomeridiane. Nel lavoro, la vostra intraprendenza farà faville e potrete affrontare le situazioni più impegnative senza fare una piega.

Vergine - Saprete sfoderare tutta la vostra abilità nell'esibirvi in velocissimi slalom attraverso le diverse situazioni che la vita propone a voi come a tutti gli altri: ma voi saprete essere più veloci di tutti.

A livello sentimentale, non aspettate che siano gli altri a dirvelo: quando è arrivato il momento di mettere un po’ in sordina il vostro orgoglio, sarebbe bene che lo capiste da soli. Invece di tenere il broncio, fareste bene ad aprirvi completamente, senza riserve. Avranno successo gite, viaggi e vacanze all'estero o escursioni al mare o in montagna. Nel lavoro, vi attende un brillante e sereno martedì. In molti avrete validi motivi per essere soddisfatti.

Bilancia - Questo martedì finalmente ci saranno belle novità in arrivo. Le cose inizieranno ad andare per il verso giusto. Però, ciò non sarà causato solo da eventi esterni, ma soprattutto dal vostro atteggiamento. Proverete ad affrontare tutto con il massimo della positività.

In ambito affettivo, si respirerà un clima più sereno rispetto ai giorni precedenti, e anche le ansietà dell'ultimo periodo potrebbero lasciare spazio a una maggiore simbiosi di coppia. Nelle attività lavorative, vi aspetta una giornata frenetica, turbolenta, disordinata: non perderete però la calma e la lucidità. Ci saranno in ballo questioni importanti per il futuro.

Scorpione - Non rifiutate a priori una proposta solo perché riguarda un ambito sconosciuto: prendetevi un po’ di tempo per valutare i pro e i contro. Non risparmiarsi, anche a costo di stancarsi: sarà tutto molto piacevole, vedrete. In serata, invece, cercate l’opposto: il relax e il silenzio. In amore, Date spazio al dialogo nella coppia: l’avete trascurato occupandovi troppo di voi stessi.

In campo famigliare si instaura un rapporto di fiducia: scoprirete di avere molto in comune con un parente stretto. Nel lavoro, l’inventiva e l’impegno di cui saprete dare prova saranno molto apprezzati. Opportunità in arrivo per parecchi di voi, semplicemente da non farsi sfuggire per nessun motivo.

Astrologia di martedì 16 novembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Le predizioni zodiacali indicano che alcune circostanze volgono a vostro favore, altre un po' meno. In ambito famigliare siete sicuri di voi stessi e pronti a raggiungere traguardi ambiziosi. Per i sentimenti invece tutto al contrario: non tutte le cose vanno come vorremmo, questo è poco ma sicuro. In questo periodo vi succederà proprio questo: vedrete naufragare un progetto o un desiderio, non è il caso però di drammatizzare.

A livello lavorativo siete impazienti di concludere trattative e affari ma le circostanze non vi agevolano. Calmatevi! Intanto un imprevisto rivoluziona i vostri programmi. Limitatevi ai compiti di routine, il vostro fiuto non ve la conta giusta!

Capricorno - Con la Luna in Ariete pronta a passare in Toro, sarà possibile qualche screzio con chi amate. Non fatene un dramma. Spesso è la diversità di vedute a scatenare l’attrazione. A livello amoroso quindi, vi aspetta una gran bella giornata. Le vostre capacità organizzative, ma anche la vostra fantasia e la vostra autorevolezza vi porteranno al successo. Se siete single sarete molto corteggiati, anche da chi non vi interessa, e la cosa non potrà che darvi soddisfazione.

Nel lavoro, tenete d'occhio la giornata seguente, lunedì potrebbe portare qualche piccola disattenzione con la necessità di dire piccole bugie.

Acquario - Giornata positiva e in risalita, molto divertente per l’amore. Starete bene da soli ma anche con una compagnia numerosa e affiatata. Per la salute, avete in mente così tante cose da fare da non avvertire la necessità di riposo. In ambito affettivo, il periodo sarà all’insegna del divertimento e dello stare insieme con la persona che amate di più. Lasciatevi ansia e nervosismo alle spalle, e anche i rancori che avete nei confronti di qualcuno. Il vostro spirito sarà più leggero. Nel lavoro, se qualche collega pensa che siete disposti a fare lo zerbino per arrivare alla meta, sbaglia!

Non temete di esprimere le vostre ambizioni: avete mille modi di soddisfarle.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 16 novembre preannuncia la possibilità che possano arrivare un'altalena di belle emozioni. Sarà proprio bizzarra questa giornata per molti di voi. Che cosa potrà succedere? In molti di voi predominerà il desiderio di evasione, di fuga dalle responsabilità precise che la vostra condizione sentimentale vi impone. In amore, possibile una situazione entusiasmante, forse così bella, coinvolgente ed intrigante da intimorirvi addirittura! Occasioni da cogliere in ambito familiare a fine pomeriggio o inizio sera. Nel lavoro, tanta voglia di dare un taglio alla routine. Il vostro spirito combattivo è più vivace che mai. Vi sganciate in un sol colpo da condizionamenti o robe simili.