È iniziata la terza settimana del mese di novembre 2021. Come andrà martedì 16 novembre? Ecco l'Oroscopo e le stelle a livello lavorativo, sentimentale e salutare per tutti i segni zodiacali dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: potreste sentirvi sottotono in questa giornata, in particolare per quel che riguarda il lato sentimentale ci sono delle situazioni che dovreste risolvere. Con Saturno nel segno presto le stelle torneranno a vostro favore per quel che riguarda il lato professionale.

Toro: in campo sentimentale possibili contrasti, che potrebbero riguardare anche alcune situazioni economiche.

In ambito lavorativo bisognerà mantenere la pazienza.

Gemelli: possibili polemiche a livello sentimentale, nonostante la Luna favorevole. In ambito lavorativo alcune problematiche potrebbero agitarvi, cercate una soluzione.

Cancro: sarà meglio evitare le polemiche per quel che riguarda il lato lavorativo, ma anche sentimentale. In questa giornata vi sentite comunque più energici rispetto alle precedenti.

Leone: con la Luna in buon aspetto favoriti i sentimenti, in particolare le coppie che da poco hanno ritrovato una passione. Per quel che riguarda il lavoro momento di recupero, cercate di non agitarvi.

Vergine: per il sesto segno zodiacale la giornata sarà caratterizzata da miglioramenti amorosi, se ci sono stati dei problemi potreste risolverli.

Nel lavoro portate avanti le vostre idee i vostri progetti, potrete ottenere successo.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: in campo sentimentale con Venere favorevole i single del segno potrebbero fare degli incontri importanti. In ambito lavorativo vi sentite più forti, potreste ottenere delle soddisfazioni in questo fine novembre.

Scorpione: nella giornata di martedì 16 novembre 2021 i nati sotto questo particolare segno potrebbero sentirsi più vitali rispetto le giornate precedenti, sarà meglio non rimandare nulla i prossimi giorni.

Nel lavoro alcuni progetti potrebbero non decollare, impegnatevi di più.

Sagittario: Luna favorevole nel segno, in amore potreste vivere delle buone emozioni. In ambito lavorativo vi sentite agitati, avete bisogno di maggiori risposte.

Capricorno: con la Luna in opposizione potrebbero sorgere delle discussioni in campo sentimentale, fate attenzione a ciò che dite.

Mantenete la pazienza anche a livello lavorativo.

Acquario: chi vive dei momenti di tensioni in queste giornate di fine novembre dovrà essere prudente. Per quel che riguarda il lato lavorativo è possibile che arrivino delle soddisfazioni.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale questa giornata sarà caratterizzata da nuovi incontri amorosi, grazie anche a diversi pianeti dalla vostra parte. In ambito lavorativo sarà meglio tenere sotto controllo le spese.