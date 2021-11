L'oroscopo di domenica 28 novembre sorprenderà i segni zodiacali perché avrà in serbo delle incredibili novità. La giornata sarà caratterizzata da riposo e benessere, ma non tutti riusciranno a lasciarsi alle spalle gli impegni della settimana appena passata. I pianeti, grazie alla loro influenza, determineranno gli aspetti principali della vita sentimentale e sociale.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo di domani 28 novembre.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 28 novembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: vi divertirete a stuzzicare il partner. Lo metterete alla prova per capire quanto siano forti i suoi sentimenti.

Potrebbe essere una bella esperienza, ma attenzione a non superare il punto di non ritorno. L'oroscopo di domani vi consiglia di tenere sotto controllo le sue reazioni.

Toro: la giornata di domani non sarà particolarmente stimolante, ma farete di tutto per non perdere del tempo prezioso. Sfrutterete ogni momento per stare accanto alle persone care e per ascoltare le loro confidenze. L'impatto emotivo sarà straordinario.

Gemelli: dovrete fare attenzione alla vostra salute. Qualche piccolo malanno potrebbe compromettere la serenità della giornata di domani, ma se dedicherete tempo al relax e agli hobby tutto andrà per il meglio. Il partner vi dimostrerà tutto il suo amore.

Cancro: sarete un po' preoccupati per la vostra situazione economica.

Vorreste lasciarvi alle spalle questo periodo ma, almeno per un po', dovrete continuare a stringere i denti. Sarà fondamentale non tenervi tutto dentro perché aprirvi con gli altri potrebbe avere un potere terapeutico.

Previsioni zodiacali di domenica 28 novembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: avrete grande considerazione dei vostri sogni.

Anche se sarete certi di non poterli realizzare subito, farete di tutto per raggiungere il risultato sperato. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di circondarvi di persone allegre e altruiste.

Vergine: non saprete come affrontare la vostra situazione familiare. I continui litigi vi metteranno in difficoltà e vi spingeranno a dire cose poco carine.

Questo potrebbe causare un'ulteriore frattura. La capacità di saper chiedere scusa sarà fondamentale.

Bilancia: purtroppo, vi renderete conto di non poter ancora raggiungere il cambiamento desiderato. Dovrete continuare a lottare e a impegnarvi, senza trascurare gli altri aspetti importanti della vostra vita. Il partner, per fortuna, sarà molto comprensivo.

Scorpione: tenderete a preoccuparvi eccessivamente delle situazioni. Avrete bisogno di un po' di tempo per riprendere il controllo di voi stessi e per allontanare i cattivi pensieri. La compagnia delle persone care sarà fondamentale, ma nulla potrà essere compiuto senza una ferrea autostima.

Astrologia di domani 28 novembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: il rapporto di coppia sarà caratterizzato da alti e bassi. Non sarete certi di poter portare avanti una simile relazione, ma preferirete rimandare la decisione definitiva. Il consiglio di un amico potrebbe essere determinante in questo momento.

Capricorno: sarete stanchi di dovervi relazionare con persone poco competenti. Avrete bisogno di conoscere qualcuno in grado di aiutarvi a risolvere i vostri problemi. Non sarà una ricerca facile, soprattutto se deciderete di non prendere in considerazione tutti gli aspetti della situazione.

Acquario: qualcuno vi farà perdere la pazienza. Avrete una reazione decisamente inaspettata, che lascerà di stucco il vostro interlocutore.

Non sarà facile mettere fine al disagio provato, ma con un dialogo ben strutturato le cose torneranno alla normalità.

Pesci: proverete a rilassarvi e a non pensare a nulla. Avrete bisogno di ricaricare le energie in vista della settimana successiva. La solitudine vi farà sentire meglio con voi stessi, ma le persone care potrebbero preoccuparsi del vostro atteggiamento.