L'oroscopo della settimana che va dal 29 novembre al 5 dicembre vedrà un Toro più ottimista ma stanco in ambito lavorativo, mentre la Luna darà supporto ai nativi Sagittario e ai segni di fuoco. Gemelli continuerà a dare il meglio di sé al lavoro e a non mollare nonostante Mercurio opposto, mentre Cancro dovrà cercare di mantenere la calma e essere meno irascibile.

Approndiamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 29 novembre al 5 dicembre.

Previsioni oroscopo dal 29 novembre al 5 dicembre 2021 segno per segno

Ariete: la settimana magari potrebbe non partire come previsto, ma qualche buona notizia sicuramente arriverà.

Se infatti nelle prime giornate la Luna sarà contro di voi, il fine settimana potrebbe rivelarsi adatto per provare a dare una svegliata alla vostra vita sentimentale. Single oppure no, dunque, cercate di dare maggiore spazio alle emozioni. In ambito lavorativo impegno e costanza non mancheranno grazie a Giove e Mercurio, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 7️⃣

Toro: nel settore professionale indubbiamente state cercando di reagire, in particolare da quando Mercurio non è più negativo. Non mancherà in voi infatti un certo ottimismo, ma Marte in opposizione vi toglie molte energie, dunque dovrete essere in grado di sfruttare al meglio quelle che avete. In amore Venere porta equilibrio nel vostro rapporto, ma attenzione alle giornate di mercoledì e giovedì, quando la Luna sarà contro di voi.

Se siete single metteteci più cura nei rapporti a cui più tenete. Voto - 6️⃣

Gemelli: con la Luna a vostro favore dal segno della Bilancia, l'inizio di questa settimana si rivelerà eccellente in amore. Attenzione però perché nel weekend la situazione tenderà a peggiorare, dunque cercate di preservare quanto di buono riuscirete a fare per la vostra dolce metà.

Se siete single e siete sicuri di avere la persona giusta davanti, forse vi sentirete più inclini a condividere i vostri sentimenti. Nel lavoro con Mercurio in opposizione potrebbe arrivare qualche giornata difficile. Voi in ogni caso non mollerete e vi affiderete a Giove per completare le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Cancro: quando le cose non vanno bene, è facile per voi perdere le staffe.

Secondo l'oroscopo della prossima settimana però, il problema è che le perderete troppo facilmente. Cercate dunque di controllare il vostro carattere, soprattutto con il partner e con i vostri amici. In ambito lavorativo c'è qualcosa che non va nei vostri affari, e sarà meglio cercare di capire cosa, senza ovviamente agire d'impulso. Voto - 6️⃣

Leone: previsioni astrali nel complesso discrete per voi nativi del segno. La Luna sarà dalla vostra parte per la maggior parte del tempo, e in amore ci sarà qualche occasione in più di vivere un rapporto sereno. Un po’ d'attenzione nelle giornate di mercoledì e giovedì, perché la Luna non sarà così amichevole con voi. I single saranno dotati di grande forza di volontà.

In ambito professionale ci saranno ancora giornate impegnative e stressanti, ma con Mercurio in buona posizione, è inutile negare che state ottenendo risultati migliori. Voto - 8️⃣

Vergine: la configurazione astrale rimane ottima anche in questa settimana secondo l'oroscopo. Dal punto di vista sentimentale Venere vi regala belle emozioni, ciò nonostante meglio non correre troppi rischi, soprattutto nel weekend, quando la Luna sarà in quadratura. Potete accontentarvi di un ottimo rapporto piuttosto che uno eccellente. Se siete single i buoni sentimenti non mancano, ma dovrete essere in grado di dimostrarli. Per quanto riguarda il lavoro se volete riuscire a mettere a segno qualche buon affare, fate affidamento alla vostra esperienza.

Voto - 8️⃣

Bilancia: l'oroscopo della prossima settimana partirà benino grazie alla Luna in congiunzione. I rapporti con il partner saranno un po’ più pacati, ma ancora non molto convincenti. Dunque, se c'è qualcosa che volete dire al partner, forse è il momento di farlo, ma fatelo con la dovuta calma. Se siete single potrebbe essere un momento interessante per fare un bell'incontro, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro questo cielo vi invita a ampliare i vostri orizzonti, e in effetti ciò potrebbe essere possibile. Voto - 7️⃣

Scorpione: settimana fatta di belle emozioni e dolci sentimenti secondo l'oroscopo, merito non solo di Venere, ma anche della Luna che verrà a farvi visita tra le giornate di mercoledì e giovedì.

Si accende in voi dunque la voglia di amare. Che siate single oppure no, con il giusto atteggiamento, un po’ di maturità e tanto fascino, vi sentirete sicuramente a vostro agio con la persona che vi piace soprattutto voi nati nella prima decade. Nel lavoro siate in grado di cogliere le occasioni che arriveranno, e usare tutte le energie che Marte vi fornirà per raggiungere il successo che meritate. Voto - 8️⃣

Sagittario: una stupenda Luna nuova sarà in ottimo aspetto per buona parte della settimana secondo l'oroscopo. Dal punto di vista sentimentale dunque, non mancherà un certo fascino da parte vostra, ma anche quella voglia di dare maggior importanza alla vostra relazione di coppia, facendo qualcosa che vi faccia sentire più uniti al partner.

Se siete single concentrate le vostre energie su quei rapporti che veramente contano. In ambito lavorativo riuscirete a avere un buon ritmo grazie a Giove e Mercurio. Voto - 8️⃣

Capricorno: potrebbe non iniziare al meglio questa settimana secondo l'oroscopo a causa della Luna in quadratura dal segno della Bilancia. Poco male in fondo, perché Venere rimane in buon aspetto, mentre l'astro argenteo si metterà in una posizione migliore già da mercoledì. Dunque, single oppure no, avrete ancora buone possibilità di fare breccia nel cuore della persona che amate, grazie al vostro magnetismo. Nel lavoro un pizzico di creatività in più nei vostri progetti vi aiuterà a svolgere lavori di qualità superiore.

Voto - 8️⃣

Acquario: oroscopo della prossima settimana più che soddisfacente per voi nativi del segno. In amore la Luna porterà equilibrio nel vostro rapporto, ma attenzione tra mercoledì e giovedì. Single oppure no infatti, prestate particolare attenzione al vostro umore. In ambito lavorativo sarà un periodo piuttosto fortunato grazie a Giove e Mercurio che vi aiutano a mettere a punto progetti di successo. Voto - 8️⃣

Pesci: periodo piuttosto discreto per i nativi del segno. In amore non mancherà il supporto di Venere, in sestile dal segno del Capricorno. Attenzione però alla Luna che sarà a tratti favorevole. Con un po’ d'impegno, vedrete che riuscirete a trovare metodi romantici e originali per far piacere alla vostra anima gemella. In ambito lavorativo sarete alla ricerca di conferme e buoni risultati, ma con Mercurio in quadratura potrebbe volerci più impegno del solito. Voto - 7️⃣