Il gran finale della soap Una vita sarà caratterizzato da diversi colpi di scena che incolleranno i telespettatori di Canale 5 al piccolo schermo. Le anticipazioni iberiche delle ultime puntate dello sceneggiato, infatti, rivelano che si assisterà alla fine della dark lady Genoveva, uccisa per mano di suo marito Aurelio, tornato in paese dove aver fatto credere a tutti di essere morto.

Genoveva ritrova la sua figlia segreta

Tutto avrà inizio quando ad Acacias giungerà inaspettatamente una ragazza di nome Gabriela. Con il passare degli episodi si scoprirà che la giovane altro non è che la figlia segreta di Salmeron, data alla nascita in affido a una vecchia zia.

Gabriela busserà alla porta di sua madre facendole credere di essere intenzionata a voler costruire con lei quel rapporto che non ha mai potuto avere. Genoveva rimarrà sorpresa dall'arrivo della figlia e non desidererà altro che recuperare tutto il tempo perso, ignara che in realtà la giovane stia solo preparando il terreno per pugnalarla alle spalle. Infatti solo con il tempo si scopriranno le sue vere intenzioni. La giovane donna infatti, di nascosto, comincerà ad avvelenare la madre lentamente fin quando non la ridurrà in condizioni gravissime. Il suo unico obiettivo sarà quello di mettere le mani sul suo ingente patrimonio e prendere potere nel quartiere.

Aurelio torna ad Acacias per farsi giustizia

A uccidere Genoveva non sarà Gabriela, bensì Aurelio. L'uomo tornerà all'improvviso con un irrefrenabile desiderio di vendetta contro la donna che gli ha rovinato l'esistenza. Entrerà nella casa che in passato era appartenuta a lui e la moglie e credendo di non farsi vedere raggiungerà la sala dove si trovano Gabriela e sua madre.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Quesada non ci penserà due volte e punterà un'arma da fuoco contro Salmeron sparandole dritto al ventre. Nello stesso momento, però, verrà freddato dal maggiordomo Marcelo che, accorgendosi della sua presenza, gli sparerà alle spalle. A partire da quel momento, consapevole del fatto che la sua vita sta per finire, la dark lady chiederà alla figlia di esaudire un suo ultimo desiderio, ovvero ricevere il perdono dell'unico uomo che ha mai amato nella sua vita, Felipe.

L'avvocato risponderà all'invito della vedova solo per guardarla negli occhi e voltarle le spalle in punto di morte.

Gabriela e Cayetana nuove signore di Acacias

Genoveva Salmeron chiuderà gli occhi per sempre e dal quel momento prenderà il suo posto proprio Gabriela. La soap chiuderà i battenti con un ultimo colpo di scena. Si vedrà la figlia della defunta dark lady parlare al telefono con Cayetana, la figlia di Ursula creduta morta. La giovane informerà la donna della morte della madre e insieme paleseranno la loro alleanza diventando le signore di Acacias.