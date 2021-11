L'Oroscopo di mercoledì 10 novembre è pronto a rivelare come sarà la terza giornata della corrente settimana. In evidenza nel contesto le previsioni relative a tutti i dodici segni dello zodiaco. Pronti a scoprire cosa riserveranno le stelle? Per qualcuno sarà una giornata quasi esclusivamente imperniata sulle solite cose già da tempo in programma. Per altri, parlando di sentimenti, se c'è stata qualche difficoltà da ora in poi si potrà tentare di superarla: la Luna in Acquario e Venere in Capricorno sono pronti a regalare emozioni particolari a più di qualche segno.

Per poter valutare bene il quadro astrologico quotidiano, ossia per capire nella maniera più semplice possibile come gli attuali influssi astrali impatteranno sulla vita di ognuno di noi, è indispensabile e altamente consigliato sottolineare quali sono i principali aspetti planetari. Questo mercoledì a dare valore alla carta del cielo saranno le seguenti formazioni:

Sole in Scorpione in trigono a Nettuno;

Luna in Acquario in congiunzione a Saturno;

Venere in Capricorno in trigono a Urano;

Nettuno in Pesci in sestile a Plutone;

Saturno in Acquario in quadratura a Marte;

Plutone in Capricorno in sestile a Nettuno.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 10 novembre su sentimenti e lavoro segno per segno.

Previsioni zodiacali del giorno 10 novembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Questo mercoledì in molti partite col piede giusto. Voglia di novità, magari un viaggetto che vi dia la possibilità, dopo tanto tempo, di rivedere qualcuno. La Luna è di ottimo auspicio per realizzare i programmi che avete in mente. Se siete innamorati, saprete farvi amare ancora di più dal partner, perché sarete abilissimi nel rendervi preziosi e indispensabili.

Ve la prenderete per un’uscita di denaro inaspettata. Nel lavoro, avete bisogno di stabilità e di sicurezze, per questo tendete a muovervi con i piedi ben piantati a terra; in effetti, sentite che non è il momento di andare allo sbaraglio, dato che tenete molto a certi risultati e alla vostra immagine professionale.

Toro - L’oroscopo del 10 novembre al segno del Toro preannuncia tanta positività: è tutto "ok".

Sulla scia di una bella Luna in Acquario, contate pure su un mercoledì sereno e piacevole. Siate, comunque, diplomatici nei rapporti, generosi con le persone vicine e pronti ad esaudire ogni richiesta del partner. Occupatevi, inoltre, del vostro fisico, ultimamente un po' trascurato. Potrete raggiungere un importante traguardo, frutto di un lavoro da certosino e di tanta pazienza. Potrete anche stabilizzare il rapporto di coppia, se ce ne fosse bisogno. Se siete invece alla ricerca di un amore, avrete la possibilità di vivere una storia che durerà nel tempo. Sarete anche in grado di migliorare i vostri guadagni e vivacizzare il rapporto di coppia.

Gemelli - A livello amoroso, qualcuno vi pensa con affetto, ve lo farà sapere e lo dimostrerà concretamente.

Potrebbe arrivare un invito per un viaggio o una vacanza, anche breve. Perché non lasciarsi tentare? Luna e Mercurio favoriscono contatti, esperienze, iniziative e amicizie nuove. Non solo sarete al centro dell’attenzione stellare, ma anche di persone che organizzeranno per voi cose magnifiche per questo giorno, pieno di belle sorprese. In serata, riuscirete a sorprendere la persona amata con iniziative inattese, ma non per questo non gradite. Nel lavoro, scrollatevi di dosso la routine, le solite cose di ogni giorno, e cominciate a pensare in positivo e più in grande: se non lo fate, come potete cambiare in meglio le cose? Non accontentatevi!

Cancro - Fase astrale insignificante, che non promette né gioie né dolori.

Quando arrivano giornate come questa, vale la pena prendersela comoda, lasciare che le ore scorrano pigramente, ed eventualmente utilizzare il proprio tempo per rimettere a posto le cose lasciate in sospeso. In amore, non mancheranno gradevoli occasioni per trascorrere il tempo libero da soli o in compagnia. Possibile trovare la soluzione ad un problema o dialogare con la persona amata come non succedeva da tempo. La tranquillità e il calore dell'ambiente familiare animeranno la serata di molti di voi. A livello lavorativo, tutto a vostro favore: il cielo preannuncia che ogni vostra impresa sarà vincente, dalle nuove iniziative alle nuove conoscenze, dai sogni tenuti a lungo nel cassetto ai giochi un tantino rischiosi.

Buon giorno per viaggiare.

Oroscopo e consigli delle stelle del 10 novembre dal Leone allo Scorpione

Leone - Questo mercoledì avrete vantaggi e privilegi nel lavoro e nel sociale, come pure in famiglia o nelle amicizie. Proprie da questa ultime riceverete inviti per la serata o per il prossimo weekend. Momenti di tenerezza vi risolleveranno l’anima e il cuore specie se negli ultimi tempi la vostra vita affettiva è stata messa alla prova. In amore, le stelle fanno prevedere momenti di gioiosa follia col partner. In questi ultimi tempi avete speso un capitale per le vacanze e i divertimenti, non potete negarlo, e ora dovete fare la penitenza tirando la cinghia. Lasciate perdere gli acquisti non necessari e rimboccatevi le maniche per migliorare guadagni ed entrate.

Nel lavoro, vi sentite particolarmente in forma, pronti a realizzare grandi cose. Alcuni raggiungeranno un ambizioso traguardo professionale, altri avranno sorprese incredibili.

Vergine - Il terzo giorno di questa settimana non parte sotto i migliori auspici, ma con il passare delle ore l’orizzonte si rischiara. Fate uso di sensibilità e di discrezione, se non volete urtare la sensibilità delle persone vicine, a cominciare dal partner. Riempite le ore riordinando il guardaroba o magari con un giro al parco, passeggiando con Fido. Dedicate più tempo alla famiglia e gestite meglio il vostro denaro. A livello sentimentale in splendida forma, dinamici, allegri e vitali: il segreto del vostro benessere è la gioia di vivere, evidente anche dai colori allegri che indossate.

Nel lavoro, impetuosi, generosi e comunicativi. Le situazioni imprevedibili daranno nuovi input ai rapporti tra colleghi.

Bilancia - Il giorno è buono per parecchie iniziative: dovrete solo muovervi nella giusta direzione e raccogliere i frutti del vostro operato. In ambito affettivo, il vostro fascino, il vostro potere di seduzione sarà esaltato dai passaggi astrali e vi renderà irresistibili. In formissima, quando decidete di essere felici ci riuscite alla grande: dimostrazione lampante che è la mente a governare il corpo e lo spirito. Sì a una gita o un breve viaggio, giusto per mettere un po’ di chilometri tra voi e la quotidianità. Nelle attività lavorative, occhio agli oggetti taglienti.

Attenzione anche alle cadute di stile: soppesate bene ogni singola parola.

Scorpione - Godetevi una giornata brillante e produttiva, d’alto rendimento intellettuale e ricca di sorprese. Viaggiate, allargate la cerchia delle conoscenze, inseritevi in nuovi ambienti, pianificate un progetto lavorativo. E il settore affettivo? Sarà un trionfo di romanticismo, un festival di tenerezze, di emozioni a getto continuo. Fare luce con risolutezza e coraggio su situazioni ingarbugliate che si trascinano da tempo vi farà star bene. Nel lavoro, giudicherete l’operato degli altri con generosità, cogliendo il lato migliore. Siete alla ricerca di un’occupazione? La fortuna potrebbe bussare alla vostra porta già dalla prossima settimana oppure, quasi sicuramente, tra fine novembre e inizio dicembre.

Astrologia di mercoledì 10 novembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - La Luna è capricciosa ma non è il caso di preoccuparsi, sono previsti miglioramenti a breve. La forza e l’entusiasmo con cui portate avanti i vostri progetti sono la migliore garanzia per superare gli eventuali intralci. Energia! Avete voglia di coccole, ma una sensazione di freddezza v’impedisce di interagire con chi amate spontaneamente. Nel lavoro dovrete fare i conti con persone più sciolte e decise di voi che pretenderanno risposte precise e repentine. Nel rapporto di coppia, correte il rischio d’incappare in fraintendimenti e litigi animati. Risolvete problemi legali e assicurativi da tempo in sospeso. Voglia di acquisti e di un nuovo look.

Capricorno - Tutto marcia per il verso giusto e la creatività sarà un supporto importante per pianificare nuove idee; sarete anche in grado di risolvere questioni molto complicate. La Luna promette grandi emozioni. Potreste, ad esempio, essere sedotti da un’attrazione fatale che non avevate assolutamente messo in preventivo. A livello amoroso, difendete la vostra privacy dalle interferenze esterne e non permettete che qualcuno ci metta il naso. Vivacizzate la routine attingendo alla fantasia e aprendovi con il partner a interessi, progetti e nuove amicizie. Nel lavoro, per ora solamente la solita normalità.

Acquario - Preparatevi ad una giornata d’alti e bassi che vi sottoporranno a stimoli astrali piuttosto contraddittori: potreste sentirvi poco amati o insoddisfatti negli affari.

Accettate con serenità un imprevisto. Allontanate sospetti infondati e insicurezze che rendono instabile l’equilibrio affettivo con la persona amata. In ambito affettivo, vi farete carico di alcune questioni pratiche inerenti al ménage a due, che molto spesso tendete a delegare, guadagnandovi l’approvazione della persona amata. Nel lavoro, tenete alta l’attenzione, in modo da non dare adito a critiche che potrebbero provocare reazioni eccessive.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 10 novembre indica che la staticità è il vostro peggior nemico. Proponetevi in modo nuovo, diverso dal consueto: ogni tipo di rapporto ha bisogno di stimoli nuovi per restare in forma. Non fatevi disorientare dai possibili contrattempi, siete perfettamente in grado di superarli. Vi destreggerete magnificamente in tutte le prove che richiedono elasticità mentale, intuito, e una solida preparazione. Siete felicemente in coppia? Qualcosa di inaspettato vi attende. Amate l’avventura? La Luna nell’undicesimo campo soffierà sul fuoco della trasgressione e la vostra intraprendenza farà il resto. Nel lavoro, routine a go go.