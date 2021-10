Le nuove anticipazioni della soap Una Vita rivelano che Genoveva riserverà una grande sorpresa dopo il salto temporale che sconvolgerà Acacias 38. Tra i nuovi arrivi, ci sarà quello della figlia tenuta segreta per tanti anni, la bella Gabriela. La giovane donna si presenterà come una persona dolce e affabile, ma in cuor suo palpita solo desiderio di vendetta.

Genoveva ha una figlia segreta: Una Vita anticipazioni

Acacias 38 sarà sconvolto da un ennesimo salto temporale che lo proietterà nell'ultima stagione. Tante le novità, tra le quali il rientro di Genoveva nel quartierino dopo aver passato qualche tempo in carcere per aver confessato il delitto di Marcia.

Salmeron sarà sposata con Aurelio, ma non per amore. I due vorranno infatti distruggere le vite dei vicini e ottenere quanto più potere e denaro possibile.

Come svelato dalle nuove anticipazioni Una Vita, Felipe sarà ancora molto arrabbiato con Genoveva, anche se non avrà recuperato la memoria. L'avvocato sarà spesso depresso e senza voglia di vivere, fino a quando incontrerà Dori, che si presenterà come un'infermiera disposta ad aiutarlo. Peccato che si tratti di un inganno e che Alvarez Hermoso finisca per diventare una cavia del suo studio scientifico per l'università.

I telespettatori scopriranno poi che Genoveva ha tenuto segreta l'esistenza di una figlia, Gabriela. Puntata dopo puntata, si verrà a sapere che, momento della sua nascita, Salmeron la affidò alle cure della zia Enriqueta.

Gabriela è l'alleata di Cayetana, anticipazioni Una Vita

Genoveva, pentita per aver abbandonato la figlia, non le negherà di trasferirsi nel suo lussuoso appartamento, ignara delle reali intenzioni che la animano. Gabriela, infatti, tornerà nel quartierino solo per vendicarsi di lei, rea di averla lasciata nelle mani della zia Enriqueta e di non averla mai cercata in tutti questi anni.

Ma attenzione al colpo di scena: le anticipazioni dell'ultima stagione di Una vita svelano che l'inaspettata alleata di Gabriela altri non è che Cayetana. Ebbene sì, la dark lady regina della soap è sopravvissuta all'incendio e si è nascosta in un'altra città pronta a tornare al momento opportuno.

Scopriremo che Cayetana è viva nel corso di una telefonata che Gabriela farà nello studio della casa di Genoveva, dopo che quest'ultima verrà freddata da Aurelio, da tutti creduto morto.

Le due si sono alleate per poter tornare insieme nel quartierino e prendere il potere.

A tal proposito, i telespettatori spagnoli sono rimasti piuttosto insoddisfatti, in quanto speravano in uno spin-off che almeno spiegasse come e quando Cayetana fosse riuscita a scampare all'incendio e come avesse conosciuto Gabriela. Chissà che gli autori, prima o poi, non li ascoltino.