Questo fine settimana segna l'inizio della ritrovata serenità per la Vergine e per il Sagittario, che hanno davanti a sé due giornate spensierate e felici. Il Capricorno può dedicarsi all'amore, la passione coinvolge il rapporto di coppia e anche gli incontri sono favoriti. Per i Gemelli è il momento di prendersi un momento da dedicare esclusivamente a se stessi, per riordinare le idee e pensare con più lucidità. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo del weekend, sabato 13 e domenica 14 novembre 2021, per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo del fine settimana, 13 e 14 novembre 2021

Ariete: il weekend porta voglia di libertà e trasgressione. In amore siete pronti a divertirvi seguendo le regole della seduzione, portando vivacità all’interno della coppia o usando le vostre carte per fare nuove conquiste. Ottima la forma fisica.

Toro: l’oroscopo del 13 e del 14 novembre lascia presagire due giornate interessanti per il segno. Quello che era iniziato come un gioco o come un’amicizia potrebbe rivelarsi qualcosa di molto di più, lasciando qualcuno piacevolmente sorpreso. Il lavoro non vi dà tregua, per fortuna fate ciò che fate con passione, rendendo anche le giornate più pesanti un po’ meno grigie.

Gemelli: fine settimana leggermente sottotono dal punto di vista fisico.

Dopo una settimana pesante, mente e corpo ne pagano le conseguenze implorandovi di prendervi una pausa. È una buona occasione per stare un po’ con se stessi, favorendo il dialogo interiore attraverso la pratica dello yoga e della meditazione.

Cancro: il cuore vi porta in viaggio verso orizzonti felici. È un weekend all’insegna della scoperta di sé e degli altri.

L’amore è il solo protagonista di queste ore e merita tutte le attenzioni possibili.

Leone: l’oroscopo del fine settimana lascia presagire due giornate potenzialmente complicate per i rapporti con gli altri. Qualcuno potrebbe portarsi dietro un segreto che fa fatica a rivelare ma che potrebbe uscire fuori inaspettatamente, agitando acque apparentemente calme.

Vergine: il consiglio delle stelle per queste giornate è quello di riporre l’armatura, dimenticarsi delle regole e dei doveri e concedersi due giornate serene e spensierate, facendo solo ciò che si ha piacere di fare e lasciando da parte tutto il resto.

Bilancia: sabato 13 novembre le stelle portano la vostra attenzione ancora sul lavoro. Al contrario quella di domenica 14 è una giornata più serena, ideale per dedicarsi agli affetti e alla cura di sé. Bene il fisico.

Scorpione: si presagisce un gran bel weekend. Il cielo è tempestato da stelle positive. Venere illumina l’amore, vestendo l’eros di curiosità e nuova passione. Gli incontri sono favoriti. Vi sentite in piena forma, sicuri di voi, quasi invincibili.

Sagittario: le stelle del fine settimana consigliano di lasciare che queste giornate trascorrano serenamente. Meglio cercare di evitare qualsiasi tipo di stress, fisico e mentale. Serenità in amore.

Capricorno: l’amore è il protagonista di queste ore, vi addolcisce come un bel sogno con la differenza che non finisce al risveglio, ma si intensifica. È il momento ideale per chi intende fare il grande passo ma anche per chi intende rivelare i propri sentimenti alla persona amata.

Acquario: questa settimana ha insegnato molto al segno, che ora farebbe bene a mantenere lo sguardo concentrato sulla lezione imparata senza allontanarsi dal punto raggiunto. L’amore è uno scambio equo, a chi volete partecipare senza sottrazioni o ripensamenti.

Pesci: secondo l'oroscopo, il weekend del 13 e del 14 novembre segna l’inizio tanto atteso. L’amore si veste di nuove linfa, la vita professionale di nuove opportunità. Certo non sempre cambiare strada si presenta come la soluzione più facile, ma questo non significa che non sia quella più giusta.