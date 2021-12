Le previsioni dell'oroscopo del 17 dicembre denotano un momento un po' confuso per i nati sotto il segno del Sagittario. Gli Scorpione sono sottotono, mentre gli Acquario sono in forma.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Scorpione: i nati sotto questo segno sono un po' provati da alcune faccende personali. Cercate di trovare la giusta distanza tra la sfera privata e quella professionale.

11° Pesci: l'Oroscopo del 17 dicembre denota un momento un po'n turbolento in ambito sentimentale. Cercate di non cedere alle provocazioni. In ambito professionale, invece, è meglio non essere troppo esigenti.

10° Ariete: giornata molto produttiva dal punto di vista professionale. Ci sono delle opportunità in arrivo, ma dovete tenere gli occhi ben aperti perché non tutti vivono in modo sincero.

9° Toro: impegnatevi di più per riuscire ad ottenere i risultati che vi eravate prefissati. In amore, invece, dovete essere un po' più audaci. Cercate di non nascondervi se provate dei sentimenti per qualcuno.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: i nati sotto questo segno sono un po' giù di corda. Ad ogni modo, questo non è il momento giusto per abbattervi in quanto ci sono molte cose da fare, specie dal punto di vista professionale.

7° Capricorno: non siate troppo severi con voi stessi.

Se le cose non vanno esattamente nel modo che avevate sperato, non sempre è un male. Ricordate che non tutti i mali vengono per nuocere.

6° Cancro: l'oroscopo del 17 dicembre vi invita a cimentarvi in nuove passioni. Se siete annoiati e spenti, provate a ravvivare la situazione con un po' di novità. Si in amore sia nel lavoro avete bisogno di sentirvi vivi.

5° Bilancia: talvolta non è necessario parlare per farsi capire. In ambito professionale dovete imparare a mettere da parte l'orgoglio e a mettervi in gioco un po' in più.

Oroscopo 17 dicembre segni fortunati

4° in classifica Vergine: buone opportunità sul lavoro. Se state pensando di cimentarvi in qualcosa di nuovo e di ignoto, osate non abbiate paura di ciò che non conoscete.

3° Leone: amate sentirvi desiderati, tuttavia, in certi casi è necessario anche desiderare. Dal punto di vista del lavoro, invece, dovete imparare a fare buon viso e cattivo gioco.

2° Gemelli: le previsioni dell'oroscopo del giorno 17 dicembre denotano un periodo fervido di opportunità. Cercate di cimentarvi di più nelle vostre passioni e ascoltate il vostro cuore quando si tratta di amore.

1° Acquario: i nati sotto questo segno stanno vivendo un periodo molto positivo per quanto riguarda i sentimenti. Se state pensando di cimentarvi in nuovi progetti professionali, questo è il momento giusto.