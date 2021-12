L'oroscopo di giovedì 16 dicembre 2021 mette in primo piano l'amore e il lavoro. La giornata sotto analisi, oltre a svelare la classifica stelline quotidiana, rende disponibili le nuove previsioni zodiacali del giorno relative alla seconda sestina zodiacale. In primo piano quindi il filotto relativo a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: curiosi di sapere come evolverà il giorno che sta per arrivare? Bene, tagliamo subito la testa al toro (ovviamente senza offesa per gli amici Toro!) regalando una bella soddisfazione a coloro nativi in Capricorno e Pesci, entrambi valutati a cinque stelle.

L'Astrologia di giovedì intanto non annuncia buone nuove a coloro del Sagittario, in questo caso pronosticati in periodo "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 16 dicembre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di giovedì 16 dicembre

Bilancia: ★★★★. Una giornata valutata sul filo della normalità, anche se a tratti potrebbe essere abbastanza buona da vivere. Seguite il vostro istinto e soprattutto cercate di dare ascolto al vostro cuore, non ve ne pentirete... In amore la volontà è tutto, soprattutto nelle questioni di cuore più controverse. Per arrivare ad andare d’accordo dovete usare tutta quella che avete a disposizione.

È il momento migliore per sbloccare un rapporto entrato in uno stallo pericoloso. Basta con i ripensamenti, ora datevi da fare! Single, occorre approntare altri piani strategici, se quello che avete in mente non funzionasse alla perfezione. La preparazione è tutto. Nel comparto lavoro, saper sfruttare gli elementi che si hanno a disposizione è una virtù importante.

Provateci, prima di dire che non ne siete capaci.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di giovedì indicano una giornata discreta, senza troppi affanni. Anche se non sarà pienamente bella nella sua interezza, diciamo che in molti frangenti potrebbe restituire anche qualche bella soddisfazione. Per i sentimenti, per rincorrere forti emozioni potreste ritrovarvi in una posizione alquanto difficile.

Non mettete in discussione gli obiettivi raggiunti. Inutile nel frattempo farsi carico di questioni che non toccano, tanto più se rimuginando su una soluzione trascurate cose più importanti. Single, piacevoli incontri per chi è in cerca di momenti appassionati e romantici. Intimità ritrovata, soprattutto nell’alcova del desiderio e con una persona speciale. Nel lavoro, non credete a proposte troppo belle per essere vere, ma nello stesso tempo non fatevi sfuggire di mano opportunità concrete.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 16 dicembre al Sagittario preannuncia una giornata segnalata come la più classica delle "sottotono". Forse per i più potrebbero verificarsi inconvenienti lievi come anche piccole soddisfazioni non messe in conto.

Insomma, alti e bassi difficili da decifrare. In amore, scrollatevi di dosso l’insicurezza buttando dalla finestra le perplessità. Non è il momento di fermarsi, qualcuno non fa che ripetervelo! Il cuore si confonde quando i rapporti non sono chiari. Sottintesi e sfumature non si addicono alla vostra natura: esprimetevi con chiarezza. Per i single, aleggia un’aria bizzosa. Non vi sentite amati nel modo giusto ma, a ben vedere, state prendendo un abbaglio: nutrite pretese eccessive. Per la parte riguardante il lavoro, è ipotizzabile qualche difficoltà a portare a termine gli impegni in agenda. Una serie di intralci richiederà tutta la vostra attenzione.

Oroscopo e stelle del giorno 16 dicembre

Capricorno: ★★★★★.

Giornata altamente positiva giudicata dall'Astrologia del momento come quasi "perfetta". Insomma, questa parte della settimana per voi Capricorno è stata valutata nelle predizioni di giovedì con le cinque stelline della fortuna. In merito agli affetti, fate uno strappo alle vostre regole: stasera mettetevi a completa disposizione della persona amata e, per una volta, lasciatevi guidare. In amore volete vivere alla giornata, senza progetti a lungo termine, ma in questo modo rischiate di rimanere con l’amaro in bocca. Single, l’incontro casuale con una persona vi riserva grandi sorprese. La sua immagine continuerà a rigirarvi nella testa per giorni e giorni. Nel lavoro, potrebbe arrivare un’allettante proposta di trasferimento, ma prima di accettarla valutate quanto stress vi comporterebbe il cambiamento.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali del giorno si preannunciano in linea con la classica normalità, dunque non troppo positiva e nemmeno tanto negativa. Forse un incontro decisivo potrebbe cambiare per sempre la vostra vita. In campo sentimentale, sospetti ingiustificati riguardo la fedeltà del partner. Sentimenti confusi da tenere a bada con polso fermo e tanto, tantissimo buon senso. Desiderate un amore con la "A" maiuscola? Lo avrete in un batter d’occhio. Se invece cercate l’avventura, schioccate le dita e ne avrete a volontà. Single, tutto bene fino a quando i ricordi sono fonte di commozione. Ma quando vi impediscono di vivere con gioia il presente, meglio darci un taglio. Nel lavoro, dovreste aggirare gli ostacoli, piuttosto che tentare di abbatterli a tutti i costi.

Forse sarà meno plateale, ma senza dubbio più efficace.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 16 dicembre indica che partirà in modo speciale questa parte della settimana con un giovedì preventivato sicuramente "alla grande!". Esito positivo per ciò che riguarda le spese messe in preventivo da tempo. In amore, un viaggio da sempre sognato diventa una splendida realtà. Sarà un’ottima occasione per rinsaldare l’intesa con la persona del cuore. Qualsiasi siano state le divergenze che in passato vi hanno diviso, buttatele dietro le spalle, tenendo presente solo ciò che adesso vi unisce. Per coloro ancora single: puntate in alto e non fermatevi davanti a eventuali ostacoli. Con la criniera ben strigliata e con il manto tirato a lucido farete colpo!

Il lavoro andrà molto bene: offrirete una soluzione pratica a un problema lavorativo, facendo ricorso alla notevole esperienza che avete maturato negli anni.

Classifica oroscopo del 16 dicembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 16 dicembre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? La giornata in analisi mostra in piena positività il segno dei Gemelli, grandi favoriti nel panorama zodiacale di questo giovedì. Per il suddetto simbolo astrale di Aria si prospetta un periodo quasi "d'oro", tutto merito della Luna nel segno: amore, amicizia e famiglia in primissimo piano.

Ottimo momento da vivere anche per coloro del Toro, del Cancro, del Capricorno e dei Pesci, tutti indistintamente sottoscritti in giornata da cinque stelle, quelle per capirci relative ai periodi super-fortunati. Passiamo pure a svelare la scala di valori al completo.

Le stelline di giovedì 16 dicembre: