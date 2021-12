L'oroscopo di mercoledì 15 dicembre preannuncerà una giornata sorprendente sotto più punti di vista. Alcuni segni zodiacali saranno presi dal loro lavoro, mentre altri cercheranno di focalizzare l'attenzione sui propri interessi. I transiti planetari di domani definiranno gli aspetti principali della nostra vita lavorativa, sentimentale e sociale.

Stando alla configurazione astrale, Il Sole e Marte saranno in Sagittario, mentre Mercurio, Venere e Plutone si troveranno in Capricorno. L'Acquario ospiterà Giove e Saturno, mentre il Toro darà asilo alla Luna e a Urano.

Infine, Nettuno sarà nel segno dei Pesci.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 15 dicembre.

Oroscopo di mercoledì 15 dicembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: il rapporto di coppia vi metterà a dura prova. Sarete costretti ad affrontare questioni lasciate in sospeso che potrebbero minare la vostra autostima. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di provare a non farvi prendere dal panico. La cosa migliore sarà esporre il vostro punto di vista senza paura o esitazione.

Toro: il rapporto con i colleghi di lavoro migliorerà sensibilmente. Riuscirete a trovare il modo per collaborare e per lasciarvi alle spalle le precedenti discussioni. Se unirete le forze, potrete risolvere alcune problematiche che, da qualche giorno, stanno mettendo a rischio la vostra serenità.

La famiglia sarà dalla vostra parte e cercherà di supportarvi emotivamente.

Gemelli: farete fatica a comprendere le parole del partner. Nonostante i vostri sforzi, non riuscirete a mettervi nei suoi panni. Per il momento, preferirete prendervi un piccolo momento di pausa, in modo da poter riflettere sull'accaduto. Un'ottima distrazione potrebbe essere quella di concentrarvi sui regali da acquistare in vista del Natale.

Cancro: vi lascerete travolgere da un inspiegabile amore per i dolci. Deciderete di fare uno strappo alla dieta e di rilassarvi. Troverete divertente dilettarvi in cucina con ricette sfiziose, ma fate attenzione a non esagerare. Dal punto di vista sentimentale, sarete pronto a lasciarvi andare con la persona amata. Le sue parole, inoltre, vi saranno di grande aiuto.

Previsioni zodiacali di domani 15 dicembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: sarete piuttosto stanchi. Nonostante i vostri tentativi di recuperare le forze, non farete progressi. L'oroscopo di domani vi suggerisce di provare a modificare la routine quotidiana. Ritmi troppo frenetici, infatti, potrebbero compromettere le vostre capacità di concentrazione. Inoltre, non dimenticate di dedicare un po' di tempo anche al vostro benessere.

Vergine: proverete il bisogno di avere tutto sotto controllo. Sul posto di lavoro, non avrete alcuna difficoltà a gestire le situazioni, ma a casa le cose andranno diversamente. Alcuni membri della famiglia, infatti, saranno restii ad ascoltare i vostri consigli. Per continuare ad avere un buon rapporto, sarà importante non invadere il loro spazio personale.

Bilancia: sarete molto dolci nei confronti del partner. Proverete a fortificare il feeling di coppia perché avrete intenzioni serie. I vostri sentimenti, però, potrebbero spingervi a ignorare alcuni lati nascosti del suo carattere. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di non ignorare i suggerimenti degli amici e della famiglia.

Scorpione: sarete piuttosto scontrosi nei confronti del partner. Avrete la sensazione che vi stia nascondendo qualcosa di importante e farete di tutto per venirne a capo. Purtroppo, i vostri tentativi non porteranno a nulla. Dal punto di vista lavorativo, avrete modo di crescere e di mettere alla prova le vostre capacità professionali.

Astrologia e profili zodiacali del 15 dicembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sarete investiti da una nuvola di malumore. Farete fatica a concentrarvi sul lavoro perché non farete altro che dedicare tempo ai cattivi pensieri. Le persone care non potranno fare a meno di notare questo cambiamento. Proveranno ad aiutarvi, ma dovrete essere voi a voler superare questo momento di crisi.

Capricorno: sarete molto ambiziosi e competitivi. Cercherete di dare il massimo sul lavoro e di distinguervi dai vostri colleghi. Non avrete voglia di collaborare, ma preferirete prendervi il merito di tutto. Purtroppo, ci saranno situazioni che vi costringeranno a modificare il vostro atteggiamento. Il partner potrebbe essere poco presente.

Acquario: sarete pronti ad ascoltare gli sfoghi del partner. Visto il momento di difficoltà, gli starete accanto per provare a infondergli coraggio. La giornata lavorativa sarà piuttosto positiva, ma non sarete del tutto soddisfatti. Avrete bisogno di prendere le distanze dalle paure, in modo da poter esprimere tutto il vostro potenziale.

Pesci: i vostri amici saranno felicissimi di avervi accanto. Mostrerete un'incredibile empatia e saprete sempre cosa dire. Sarete pazienti nei confronti di chi dovrà affrontare degli ostacoli, ma non tollererete la mancanza di rispetto. Potrebbero esserci delle novità importanti in ambito sentimentale e lavorativo. Attenzione a non farvi sfuggire le giuste occasioni.