Secondo l'oroscopo del 18 dicembre i nati sotto il segno del Cancro e del Capricorno vivranno una giornata molto positiva. Gli Ariete devono mantenere la pazienza.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: i nati sotto questo segno devono mantenere la calma in quanto la giornata si preannuncia un po' più movimentata del solito, meglio non perdere la pazienza.

11° Toro: cercate di prestare molta attenzione a ciò che desiderate, perché se si dovesse avverare potreste trovarvi ad affrontare delle situazioni parecchio ingestibili. L'Oroscopo del 18 dicembre, dunque, vi esorta ad essere un po' più razionali.

10° Bilancia: i rapporti di coppia potrebbero rivelarsi più impegnativi del previsto. Anche dal punto di vista amichevole potrebbero sorgere delle incomprensioni. La cosa importante per tenere vivo un rapporto è essere sempre sinceri.

9° Vergine: spesso tendete a fidarvi troppo delle persone che vi circondano e questo non è sempre un bene. Ricordate che nella vita non tutti sono sinceri e onesti come immaginate.

Previsioni 18 dicembre posizioni centrali

8° in classifica Pesci: le previsioni di l'oroscopo del 18 dicembre denotano un inizio giornata parecchio impegnativo. Sia in ambito professionale sia sentimentale è necessario impegnarsi per riuscire ad ottenere i risultati sperati.

7° Acquario: solo quando una cosa la si perde se ne apprezza il valore appieno.

Cercate di non arrivare a questo. E godetevi di più le cose che avete, sia in ambito professionale sia sentimentale.

6° Leone: cercate di non impelagarsi in questioni troppo complicate. Spesso tendete a prediligere le sfide e le situazioni difficili, tuttavia, in questo momento dovete dare priorità ma ciò che conta davvero.

5° Scorpione: in amore dovete essere un po' più audaci. Questo è un periodo molto positivo sotto tale punto di vista, pertanto, non lasciatevi sfuggire determinate occasioni.

Oroscopo primi quattro segni

4° Sagittario: abbiate sempre il coraggio di essere voi stessi e di dire tutto quello che pensate. In amore sta per cominciare un periodo molto interessante, specie per le coppie che stanno valutando progetti di vita insieme.

3° Gemelli: miglioramenti sia sul fronte del lavoro che su quello sentimentale. Una situazione che vi stava dando il tormento da diverse settimane potrebbe risolversi in positivo prima del previsto.

2° Cancro: finalmente il sole torna a risplendere nella vostra vita. Dopo aver passato dei giorni un po' turbolenti, adesso potrete tirare un sospiro di sollievo e rilassarvi.

1° in classifica Capricorno: giornata produttiva e propositiva per i nati sotto questo segno. L'oroscopo del 18 dicembre vi esorta ad agire e ad essere intraprendenti sia in amore sia nel lavoro.