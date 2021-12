Nel 2022 troveremo sul piano astrale quattro passaggi planetari degni di nota: Marte formerà un anello di sosta nel segno dei Gemelli da agosto a fine anno, nel frattempo Giove farà la spola tra il segno dei Pesci (dove risiede Nettuno) e i gradi dell'Ariete. Saturno, in ultimo, sosterà nell'orbita dell'Acquario, così come Urano permarrà nel domicilio del Toro.

Di seguito troverete l'Oroscopo del 2022 sull'amore per i dodici segni zodiacali.

Sul podio

1° posto Pesci: tripudio di emozioni. Sino alla prima settimana di maggio, il duetto Nettuno-Giove congiunto nel segno lancerà sguardi amorevoli a Venere e renderà, con ogni probabilità, decisamente più affascinanti e attraenti i nati sotto il segno dei Pesci, in particolar modo la prima decade.

Da metà maggio a metà agosto, inoltre, il dodicesimo segno zodiacale parrà ritrovare la verve sotto le lenzuola e la dolce metà apprezzerà di buon grado.

2° posto Capricorno: incontri mozzafiato a inizio anno. Nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, i nati Capricorno avranno ottime possibilità di fare delle nuove conoscenze che gli toglieranno il fiato, a prescindere se single o accasati. Trattandosi probabilmente di incontri karmici, perdere tale treno dell'amore sarebbe assolutamente da evitare, difatti per i nativi che vorranno approfondire la conoscenza di queste persone sarà consigliato bruciare le tappe.

3° posto Scorpione: sognatori. Il 2022 viaggerà, c'è da scommetterci, sui binari dell'attrazione fisica per i nati Scorpione che vivono una storia sentimentale stabile, mentre percorrerà i fantasiosi sentieri della fervida immaginazione per i single in cerca di un legame duraturo.

Gli ultimi tre mesi dell'anno, inoltre, smorzeranno l'indole nativa di scavare nel profondo di ogni faccenda amorosa, così da renderli spensierati e tendenti all'ottimismo.

I mezzani

4° posto Leone: voglia di innamorarsi. I nati sotto il segno del Leone, da fine febbraio sino a metà maggio, parranno ritrovare una fluida comunicazione e la tanto agognata armonia nel ménage amoroso.

I single, invece, dovrebbero giocare le loro carte da fine maggio a fine ottobre, quando saranno pervasi da una profonda voglia di innamorarsi e i nuovi incontri che faranno sembreranno essere ideali per la loro causa.

5° posto Toro: single intraprendenti. Ad avere una marcia in più, nel corso del 2022, saranno probabilmente i nati Toro single di terza decade, i quali saranno dotati di una spiccata intraprendenza e spirito carismatico che farà cadere ai loro piedi qualsiasi 'preda' affettiva adocchieranno.

Gli accasati, per consolidare il feeling col partner, dovrebbero prendere finalmente coscienza dei loro lati ombra caratteriali e tentare di renderli meno spigolosi.

6° posto Gemelli: trasgressivi in coppia. Sino a metà maggio, i nati Gemelli che vivono una relazione stabile saranno presumibilmente chiamati dal parterre planetario a non abbandonare la loro comfort zone affettiva. Nella seconda parte del 2022, invece, il segno Mobile cambierà decisamente atteggiamento, divenendo decisamente più trasgressivo sotto le lenzuola e ciò lo spingerà a sperimentare come non mai in camera da letto.

7° posto Bilancia: seducenti. Il punto focale, nonché il periodo più impegnativo, per le vicende affettive di casa Bilancia sarà probabilmente anche quello che riuscirà a risvegliare l'orgoglio nativo nel 2022.

Nei mesi estivi, difatti, il segno Cardinale potrebbe trovarsi alle prese con omissioni o bugie da parte dell'amato bene che verranno inevitabilmente alla luce come fulmini a ciel sereno. Il segno d'Aria non si tirerà indietro nell'affrontare la questione e, come piacevole conseguenza, ciò risveglierà la loro voglia di affrontare ogni questione amorosa di petto, almeno sino a fine anno grazie al sostegno marziale. Tale insolito mood, inoltre, li renderà oltremodo seducenti agli occhi della dolce metà.

8° posto Cancro: attrazioni improvvise. Clamorosi ritorni di ex ma anche amicizie di vecchia data viste sotto un occhio differente potrebbero condire il settore affettivo di casa Cancro in questo nuovo anno.

Le attrazioni saranno, con ogni probabilità, improvvise e, sebbene basate principalmente sull'aspetto fisico, si dimostreranno interessanti anche sul fronte cerebrale, tanto da far decidere i nativi che vivono una storia traballante di lasciare il partner attuale e fiondarsi sulla nuova fiamma.

9° posto Acquario: affettuosi con partner e figli. Il tempo da dedicare alla famiglia d'origine e a quella costruita nel corso del loro percorso esistenziale non sarà probabilmente molto nel prossimo anno, ma i nati Acquario saranno più che mai intenzionati a far sentire la loro presenza con le persone care. A tal proposito, il segno Fisso cercherà di ottimizzare il poco tempo a disposizione puntando sull'affetto e sulle coccole da dimostrare a partner e prole, con queste ultime che ricambieranno col medesimo trasporto emotivo.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: chiarimenti in coppia. Nel 2022 i nati Sagittario potrebbero dover affrontare le faccende sentimentali non potendo contare sulle loro doti comunicative, in quanto queste ultime risentiranno di svariati contrasti astrali. Incomprensioni e accuse reciproche in coppia saranno la probabile conseguenza che, specialmente per la prima e seconda decade, faranno optare diversi nativi per troncare a relazione in essere. Per lanciarsi in un doveroso chiarimento dal probabile epilogo felice, invece, risulterà particolarmente utile il mese del compleanno del Leone, quando Giove e il Sole saranno ben lieti di dargli una mano in tal senso.

11° posto Vergine: passionali in estate.

Nelle menti native, per grande parte dell'anno che verrà, aleggerà presumibilmente una fastidiosa sensazione di sentirsi trascurati dall'amato bene e ciò li indurrà a risultare sfuggenti e gelidi in coppia. A salvare capra e cavoli, fortunatamente, ci sarà una repentina quanto soddisfacente parentesi estiva che riporterà alla normale predisposizione alle arti amatorie i nati Vergine.

12° posto Ariete: inizio complicato. Il prossimo anno potrebbe nascondere uno scrigno di entusiasmanti novità per il fronte affettivo dei nati Ariete, ma quest'ultima posizione è data dal fatto che per raggiungerle sarà necessario fare un esercizio non troppo semplice al segno di Fuoco, ovvero mutare il proprio comportamento.

L'irruenza, la gelosia e la sfacciataggine saranno in contrapposizione con gli influssi del duetto Nettuno-Giove in Pesci e del binomio Venere-Plutone di Terra sino a marzo. Tali ostici influssi astrali porteranno, con ogni probabilità, un inizio particolarmente complicato nel ménage amoroso ma, al contempo, proprio i primi tre mesi saranno quelli dove i nativi dovrebbero favorire la loro svolta d'atteggiamento. Divenendo più concilianti e meno rancorosi, difatti, nei mesi estivi sarà possibile convolare a nozze per coloro che lo desidereranno o programmare una data del matrimonio per i primi mesi del 2023. Tali eventuali cerimonie nuziali, inoltre, nascerebbero sotto gli influssi meravigliosi di Saturno d'Aria e del duetto Marte-Giove nell'asse Gemelli-Ariete che ne favorirebbe l'armonia e la durata del legame.