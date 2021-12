Nel 2022 troveremo sul piano astrologico quattro passaggi planetari rilevanti: Marte formerà un anello di sosta in Gemelli dal mese di agosto a fine anno, mentre Giove si avvicenderà tra il segno dei Pesci e i gradi dell'Ariete. Saturno, infine, rimarrà stabile nel segno dell'Acquario, così come Urano permarrà in Toro.

Di seguito troverete l'Oroscopo del 2022, riguardante il lavoro e la fortuna, per i dodici segni zodiacali.

Sul podio

1° posto Capricorno: finanze top. Il prossimo anno avrà buone chance di essere ideale in casa Capricorno per espandere il proprio raggio d'azione professionale, grazie a qualche investimento mirato.

Se nei primi nove mesi, il segno di Terra sarà concentrato sull'ottimizzazione delle mansioni e l'allargamento del target clientelare, da ottobre a fine anno sarà facile notare una sostanziale risalita economica. Periodi fortunati: da gennaio a fine maggio e da ottobre a metà dicembre.

2° posto Leone: novità. Dopo il duro lavoro messo in atto nell'ultimo anno, il quale ha visto molti felini mettersi in proprio o cambiare attività professionale, nel 2022 sarà probabile che il segno Fisso possa, finalmente, porre in stand-by la costruzione per saggiare la concretizzazione lavorativa. Le gratifiche morali, inoltre non dovrebbero mancare e con esse anche l'entusiasmo prenderà il volo. Periodi fortunati: da metà maggio a fine ottobre e l'ultima settimana dicembrina.

3° posto Gemelli: lavoro top da agosto in poi. Il prossimo anno sembrerà essere diviso in due tronconi per i nati sotto il segno dei Gemelli: una prima parte riflessiva e strategica sino al 20 agosto e una seconda parte colma di risultati degni di nota dal 21 agosto a fine anno. Facile intuire dove la partita astrologica più importante si giocherà nei primi otto messi, quando sarà probabilmente necessario che il segno d'Aria studi con attenzione la valenza di alcuni alleanze e tenti di ridurre gli sprechi monetari, così da poter raccogliere i meritati frutti professionali da fine agosto in poi.

Periodi migliori: le ultime due settimane di ottobre e il mese di dicembre.

I mezzani

4° posto Bilancia: ambiziosi. Ambizione e stacanovismo in ambito professionale dovrebbero condire questo 2022 per i nati Bilancia, i quali non si tireranno indietro quando ci sarà da rimboccarsi le maniche. Tale dedizione lavorativa e spirito di sacrificio non passeranno inosservati ai vertici aziendali che potrebbero premiare il segno d'Aria, a fine 2022, con un incarico di maggiore responsabilità.

Periodi fortunati: marzo, settembre e la prima settimana di novembre.

5° posto Ariete: nuove strategie. Gli ultimi quattro anni sono stati costellati da svariati momenti di instabilità professionale e precarietà economica, ma nel prossimo anno tale trend avrà buone chance di invertirsi a favore del primo segno zodiacale, a patto che quest'ultimo muti il modo di comportarsi. Accettare qualche compromesso, divenire più conciliante e bandire l'ambizione potrebbero essere delle mosse sagge, le quali permetteranno al segno Cardinale di raggiungere una maggiore stabilità lavorativa a partire dal mese di settembre. Periodi fortunati: maggio, giugno, settembre e le ultime due settimane di dicembre.

6° posto Toro: intuitivi.

Da fine luglio a metà agosto del prossimo anno, i nati sotto il segno del Toro avranno buone possibilità di veder giungere al loro cospetto delle fugaci opportunità che andrebbero colte al volo. Il motto dovrebbe, quindi, essere "Carpe Diem", specialmente per la prima decade che potrà anche contare su ottime capacità intuitive e eccelse doti creative. Periodi fortunati: da gennaio ad aprile e le ultime due settimane novembrine.

7° posto Scorpione: ricostruzioni. Col binomio Nettuno-Giove congiunto in diversi mesi e l'anello di sosta venusiano sino a marzo, il parterre planetario nel prossimo anno parrà indurre il terzo segno Fisso a ricostruire la propria immagine professionale. Continuare a percorrere sentieri avari di risultati, difatti, sarà deleterio, coi nativi che dovrebbero solcare nuovi percorsi lavorativi che gli permettano di mettere finalmente in luce le loro peculiarità.

Periodi fortunati: febbraio, marzo e novembre.

8° posto Acquario: flessibili. Il terzo segno d'Acqua comprenderà, c'è da scommetterci, nel 2022 che la strada maestra per compiere dei passi importanti al lavoro sarà adattarsi alle circostanze. Mettendo in campo tale flessibilità, oltre a fare una buona impressione a capi e parigrado, riusciranno con semplicità a barcamenarsi tra diverse mansioni, così da mettere nuovamente in luce la loro proverbiale poliedricità. Periodi fortunati: l'ultima settimana di settembre e le prime tre settimane di ottobre.

9° posto Cancro: voglia di sperimentare. L'entusiasmo per le faccende pratiche e professionali, con ogni probabilità, tornerà a essere protagonista in primavera inoltrata per il segno del Cancro, dopo le paturnie lavorative subito nell'ultimo biennio.

Da settembre, inoltre, il segno d'Acqua parrà essere pervaso da un'irresistibile voglia di sperimentare al lavoro e, sebbene alcuni potrebbero scambiare i suoi test per eccentricità, non se ne curerà più di tanto e alcuni ghiotti risultati gli daranno ragione quando l'anno starà per avviarsi a conclusione. Periodi fortunati: aprile e le prime tre settimane di settembre.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: compromessi. Tra febbraio e marzo i nati Pesci saranno presumibilmente portati a osare parecchio, col rischio di perdere clienti e/o denaro. A tal proposito, saranno molti i segni Mobili che decideranno di accettare qualche compromesso per rimettersi celermente in carreggiata, come una promozione creata ad hoc per riacciuffare la fiducia clientelare e, al contempo, rimpinguare il bottino economico.

Periodi fortunati: l'ultima settimana di marzo e il mese di novembre.

11° posto Sagittario: ridimensionamenti. Le manie di grandeur professionali che il segno Mobile vorrebbe mettere in campo nel 2022 potrebbero cozzare con gli influssi poco concilianti del parterre planetario nei loro riguardi. Gli arcieri, difatti, saranno chiamati a rimodulare le proprie aspettative lavorative e, quindi, ridimensionare inevitabilmente i loro progetti in tal senso. Periodi fortunati: le ultime due settimane di luglio e l'ultima settimana dicembrina.

12° posto Vergine: cambiamenti lavorativi a fine anno. L'ostico terzetto Giove-Nettuno-Marte, per svariati mesi del prossimo anno, sarà presumibilmente il fautore di punti di rottura relazioni e un controproducente senso di insofferenza nel luogo di lavoro.

Sbrigare le proprie mansioni professionali, quindi, potrebbe divenire un esercizio non troppo semplice, dal punto di vista mentale, per il segno di Terra, il quale avrà buone chance di decidere a fine 2022 di virare su altri lidi lavorativi. Periodi fortunati: l'ultima settimana di agosto e la prima settimana di settembre.