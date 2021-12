Le previsioni dell'oroscopo della vigilia di Natale, 24 dicembre, vedono i Capricorno in prima posizione. Gli Ariete sono un po' giù di corda, mentre i Cancro sono molto audaci.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: questo non è il momento di prendere decisioni troppo affrettate. Contate fino a 10 prima di sbilanciarvi troppo su faccende importanti che riguardano la vostra vita e il vostro futuro.

11° Pesci: l'Oroscopo del 24 dicembre continua ad esortarvi alla calma in quanto questo non è proprio il vostro periodo migliore dell'anno.

Ad ogni modo, cercate di circondarvi solo dell'affetto delle persone care.

10° Toro: meglio non essere troppo frettolosi nel prendere delle decisioni che riguardano il lavoro. Riflettete molto a fondo prima di dare luogo a comportamenti troppo rigidi e inflessibili, specie in amore.

9° Sagittario: le previsioni dell'oroscopo del 24 dicembre vi esortano a mantenere la calma in questo giorno di festa, in quanto avete i nervi a fior di pelle. Quando si avvicinano le feste talvolta capita di essere assaliti dalla malinconia.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Leone: cercate di approfittare di questi giorni di festa per godervi la vita e i vostri affetti. Dal punto di vista personale è importante mettersi in gioco e non aspettare che siano gli altri a sbilanciarsi.

7° Scorpione: nella vita non sempre è tutto bianco o nero, esistono tante sfumature. L'Oroscopo del 24 dicembre vi invita a non fasciarvi la testa prima di cadere.

6° Acquario: essere previdenti è importante, tuttavia, cercate di non rendere la vostra vita più complicata di quanto lo sia in realtà. Imparate ad apprezzare di più voi stessi e tutti coloro che vi vogliono bene.

5° Bilancia: molti di voi si troveranno a dover prendere delle decisioni in questo periodo. Specie in ambito familiare ci sono delle situazioni da mettere a posto. Ad ogni modo, oggi godetevi l'armonia e la serenità delle festività.

Oroscopo segni fortunati 24 dicembre

4° Cancro: questo è il momento di osare in tutto e per tutto.

Imparate a mettere da parte l'orgoglio, soprattutto in amore. Se desiderate qualcuno o qualcosa, lottate fino in fondo per raggiungere i vostri obiettivi.

3° Gemelli: giornata giusta per cimentarvi in nuove ed esilaranti avventure. Circondatevi di persone che vi apprezzano e vi vogliono bene ed evitate tutti coloro i quali non vi generano queste sensazioni.

2° Vergine: giornata abbastanza tranquilla dal punto di vista dell'amore. Le vostre emozioni sono alle stelle, pertanto, approfittatene per aprirvi con le persone che amate.

1° in classifica Capricorno: l'oroscopo del 24 dicembre denota una vigilia di Natale all'insegna dell'amore e della famiglia. Siete molto sereni in questo momento, anche se non tutte le persone che vorreste sono lì con voi.