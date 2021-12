L'oroscopo di mercoledì 22 dicembre è pronto a mettere in evidenza come sarà la giornata in amore e nel lavoro. In evidenza, nel contesto, le previsioni relative a tutti i dodici segni dello zodiaco, a partire dall'Ariete fino ad arrivare a Pesci. Ma per apprezzare al meglio il quadro astrologico quotidiano, dunque per comprendere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno sulla vita di tutti noi, è consigliato andare a spulciare all'interno delle previsioni analizzando nei dettagli dell’Oroscopo del 22 dicembre. In questo periodo l'astrologia mette in risalto la presenza del Sole, da poco passato dal Sagittario al settore del Capricorno.

La Luna viaggia veloce negli spazi infiniti verso il cambio di settore dal Leone alla Vergine. Dal canto suo, Pesci continua a ospitare Nettuno, in attesa dell'arrivo di Giove nel segno. Venere risulta in congiunzione a Plutone, Marte spazia entro i confini del Sagittario e Urano nel campo del Toro.

Di seguito le previsioni zodiacali del 22 dicembre con l'amore e il lavoro assoluti protagonisti.

Previsioni zodiacali del giorno 22 dicembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Tempo di pensare ai regali di Natale! Piuttosto che farvi prendere dal panico nel caso di qualche spesa extra, tranquillizzatevi con il fatto che con le offerte natalizie risparmierete non poco. Se un giorno in preda alla "shopping mania" non vi aggrada, defilatevi, magari con una scusa plausibile.

In amore, niente programmi per la serata, vi lasciate trasportare dalle emozioni del momento per esprimere romanticamente i vostri sentimenti. Se avvertite l’esigenza di rilassarvi e di godervi un po’ di tranquillità soli con voi stessi, rifiutate senza tanti ripensamenti un invito di amici. Avete bisogno di disintossicarvi dai ritmi frenetici.

Non fatevi scrupoli nei confronti di una persona che ha dimostrato di non meritare la vostra stima.

Toro - L’oroscopo del 22 dicembre al segno del Toro preannuncia l'arrivo di piacevoli novità, tutte da prendere in considerazione. Se possibile fatevi pure avanti con eventuali richieste, visto che spesso tentar non nuoce. Una questione personale rimasta in sospeso da troppo tempo richiede un’immediata definizione.

Nel lavoro in tanti desiderereste davvero prendervi un paio di giorni di vacanza, soprattutto per sentire come si sta senza carichi pendenti sulle spalle. In amore sarà molto importante fare qualcosa insieme, condividere rafforza l’unione. Un bell’acquisto per la casa vi rende complici di una piccola follia.

Gemelli - Riguardo ai sentimenti, se state cercando la grande rivelazione della vostra vita potreste rimanere un po’ delusi, ma se invece vi accontentate della normalità troverete gioia e anche qualcosina di piacevolmente inaspettato. A volte non riuscite a scorgere la bellezza di ciò che avete soltanto perché desiderate qualcos’altro. Nel lavoro la vostra tattica preferita è l’assalto senza troppi ragionamenti, ma in questo inizio settimana potrebbe avere senso tentare un approccio più sofisticato.

Non fidatevi delle soluzioni facili, ma non fatevi sfuggire di mano le occasioni come arrivano.

Cancro - Continuate così: questo mercoledì allegri e sorridenti, siete molto più affascinanti e aumentate in modo esponenziale la possibilità di fare incontri interessanti. Saprete dividervi equamente tra i molti impegni quotidiani e i tanti inviti di chi reclama la vostra compagnia. In amore ottima la sintonia amorosa con il partner. Vi abbraccerete con trasporto e profonda convinzione, niente potrà incrinare la magia. Per la salute, rallentando i ritmi avrete la possibilità di avvertire meglio il vostro reale sentire. Nel lavoro, con i riflessi mentali appannati, l'apprendimento è faticoso. Se dovete dare un esame o frequentare un corso d'aggiornamento, concentratevi.

Oroscopo e consigli delle stelle del 22 dicembre dal Leone allo Scorpione

Leone - Ottimo periodo per il segno. La giornata è ideale per mettere ordine fra i vostri affari, per rivedere i conti, per dare un aiuto concreto in casa e in famiglia. Occupatevi delle piccole cose: non saranno all’altezza dei vostri agognati desideri, ma vi faranno sentire utili. In amore, invece, la vostra timidezza è solo un ricordo: siete intraprendenti, affascinanti, in più sapete andare al cuore di chi vi piace per conquistarlo. Per la salute, l'onda positiva conclude una fase di stanchezza. Nel lavoro cambiare occupazione quasi improvvisamente non è facile, ma le vostre risorse sono molte e avrete ben più di una carta da giocare.

Vergine - Scaltri. Potrete partire all’inseguimento dei vostri obiettivi, ma tenete in conto che qualcuno o qualcosa tenterà di mettervi i bastoni fra le ruote, per questo un pizzico id furbizia non guasta. Nel lavoro, utilizzate al meglio le energie e non curatevi di eventuali ostacoli incontrati sul cammino. Avvertirete nettamente la necessità di operare dei cambiamenti nella vostra vita. L'oroscopo consiglia di apportare nuove idee, magari dando il via a progetti inusuali ma reali. Nel lavoro appuntamenti, affari e studi filano per il verso giusto. La forma fisica è in rialzo. Formulate programmi di viaggi e nuove attività. Potrete cimentarvi in progetti che richiedono coraggio.

Bilancia - Gli astri, in parte a vostro favore, vi incitano affinché mettiate in pratica gli insegnamenti ricevuti e portiate a termine un progetto ambizioso.

Avete immagazzinato una notevole esperienza, potete farla fruttare passando all’attacco. Sorridete, solo così guarderete con più fiducia al futuro, soprattutto se siete alla ricerca di qualcosa in particolare. In questo periodo è facile prevedere un’instabilità economica: comunque sappiate che riuscirete a superarla. Vi stanno venendo in mente buone idee e speciali intuizioni riguardo alla professione. Annotatele su un taccuino, torneranno utili in futuro.

Scorpione - Istinto e intelligenza si fondono in un brillante abbraccio, favorendo i settori della vita maggiormente legati alla normale quotidianità. Tanta buona volontà e ottima predisposizione in tutto è merito dell’eccellente aspetto della Luna.

Ottimo il rendimento nella propria attività, nello studio e negli affari. Potrete anche prendervi una piccola rivincita, ma senza strafare. In amore se confidate in un incontro speciale potreste anche essere accontentati. Magari sarà qualcuno lontano anni luce da come lo avevate sempre immaginato. Per il fisico la serenità d’animo è garanzia di buona conoscenza della propria interiorità.

Astrologia di mercoledì 22 dicembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Nel vostro cielo avete qualche buon alleato, ma senza motivo vi crogiolate lo stesso nella mesta sensazione di essere soli e abbandonati. Vietato piangersi addosso! Mettendo da parte le fantasie a favore della concretezza, afferrate le buone occasioni.

In ambito sentimentale, le previsioni zodiacali consigliano di credere di più in voi stessi: nella matematica dell'amore, non è detto che uno più uno faccia due. Può darsi che non siate del tutto sicuri di una scelta, quindi ragionateci un po' sopra. Nel lavoro il vostro fisico non riesce più a reggere lo stress a cui lo avete sottoposto. Quando deciderete di prendervi una pausa?

Capricorno - La Luna, che prosegue il suo soggiorno in Leone, continua a prendersi a cuore le vostre sorti, regalandovi un’altra giornata ricca di emozioni. Relazioni sociali al top: tra un evento mondano e l’altro siete così impegnati da trascurare il lavoro. Per i sentimenti, presto sarete attratti da una persona misteriosa.

La vita di coppia intanto procede un po’ a singhiozzo. Vorreste di più, ma dovete essere voi per primi a dimostrare disponibilità verso la persona amata. Nel lavoro l'ultima cosa che dovete fare è quella di cambiare la strategia di azione proprio adesso che cominciano ad arrivare i primi risultati.

Acquario - Discreto andamento della giornata. Emotivamente giocherete in difesa, ma in compenso nelle faccende pratiche sarete concreti e costruttivi. Questioni relative alla gestione del denaro comune necessitano di un intervento da parte vostra. Nonostante il timore di non farcela, nel lavoro persuaderete chi conta della validità delle vostre richieste, superando anche le più rosee aspettative. In amore invece, contrastati da Luna e Urano avversi, i progetti legati alle questioni di cuore procedono con evidente difficoltà.

Nel lavoro, organizzazione e strategia di azione non faranno una piega, ma alla prova dei fatti ci sarà sempre qualche dettaglio che non va come dovrebbe.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 22 dicembre invoglia a prendere la vita come viene: tutto con cuore più leggero. In molti arrivate a sera ancora freschi come rose, pronti per un happy hour con gli amici o per una rasserenante passeggiata per centri commerciali a fare shopping. Un imprevisto in ambito lavorativo però potrebbe cambiare le carte in tavola, ma di contro offrire l’opportunità di vedere una questione sotto un’altra prospettiva, molto più proficua. In amore, anche se non tutto va come vorreste, con il partner sarete brillanti, propositivi e desiderosi di riaccendere la fiamma della passione. Il desiderio di trasgressione, per chi fosse single, è forte, ma la lealtà vi impedisce di fare qualcosa di cui potreste pentirvi.