Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 23 dicembre 2021, i nati sotto il segno dei Gemelli sono molto determinati. I Pesci sono provati, mentre gli Acquario sono favoriti sul lavoro.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: siete un po' stanchi e provati, forse avete bisogno solamente di staccare un po' la spina. Impegnatevi un po' di più per preservare i rapporti interpersonali.

11° Leone: incontri interessanti tra oggi e domani, occhi ben aperti. Dal punto di vista emotivo siete un po' provati, forse una notizia ricevuta di recente potrebbe generarvi un po' di turbamento.

10° Ariete: nella vita la determinazione è importante, tuttavia, in certi casi è necessario capire quale sia il limite oltre il quale sarebbe opportuno non andare. In amore non date spazio a chi non vi dedica il suo tempo.

9° Toro: mantenete un profilo basso in amore, forse c'è qualcosa di cui dovete farvi perdonare. Siate più generosi e propensi ad ascoltare ciò che dicono le persone che vi circondano.

Previsioni astrali posizioni centrali 23 dicembre

6° in classifica Vergine: sul lavoro potrebbe nascere qualche piccolo disguido. Evitate di cimentarvi in discussioni troppo accese e cercate di intervenire in faccende che non vi riguardano solo se chiamati in causa.

7° Bilancia: cercate di allontanare pensieri e preoccupazioni e prendetevi un momento per voi stessi.

Imparate ad andare avanti nonostante tutto e non impelagatevi in faccende troppo complicate.

6° Cancro: l'Oroscopo del giorno 23 dicembre 2021 vi invita a tenere a freno gli impulsi. Siete molto istintivi in questo periodo, forse un po' troppo. Nel lavoro non dovete trascurare nessun dettaglio.

5° Sagittario: siete un po' confusi in questo periodo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ci sono molte cose da pensare e da valutare, pertanto, potreste avere la testa in subbuglio. Tuttavia, cercate di non demordere perché questo è un ottimo periodo sul lavoro.

Oroscopo primi quattro segni

4° Capricorno: siete intenzionati a raggiungere i vostri obiettivi, pertanto, vi comporterete in maniera impavida. Chi vi circonda potrebbe darvi degli spregiudicati, dategli un motivo per pensarlo.

3° Scorpione: buon momento per quanto riguarda l'amore. Vi sentite appagati e sereni e questo sicuramente sarà favorevole per la vostra mente e per il vostro cuore.

2° Acquario: l'oroscopo del giorno 23 dicembre 2021 invita i nati sotto questo segno a tenere duro sul lavoro in quanto stanno per arrivare delle soddisfazioni molto interessanti.

1° in classifica Gemelli: i nati sotto questo segno sono molto determinati. Difficilmente vi farete sfuggire un'occasione importante. Specie per quanto riguarda l'amore è importante darsi da fare.