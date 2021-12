Secondo l'oroscopo del 26 dicembre, i nati sotto il segno del Sagittario si sentono liberi. Gli Ariete sono un po' intransigenti, mentre i Capricorno devono guardare solo al futuro e mai al passato.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: se ci sono delle cose che non tollerate all'interno di un rapporto, forse è il caso di fermarsi un attimo a riflettere. In ambito professionale, invece, non fate scelte affrettate.

11° Pesci: la giornata sarà piuttosto turbolenta, ad ogni modo, dovete pazientare ancora un altro po' di tempo perché la Luna sta per tornare favorevole.

10° Toro: oggi dovete concentrarvi un po' di più nel fare le cose che vi aggradano. Se state pensando di cambiare qualche aspetto della vostra vita, questo è il momento di essere onesti.

9° Leone: in amore ci sono delle grandi novità in arrivo specie per quanto riguarda i rapporti con i nati sotto il segno dei Pesci. Dal punto di vista professionale meglio essere lungimiranti.

Previsioni astrali posizioni centrali 26 dicembre

8° in classifica Cancro: non tutto può essere sotto il vostro controllo, pertanto, cercate di non commettere scelte affrettate. e mettetevi l'anima in pace. In ambito professionale sta per smuoversi qualcosa.

7° Gemelli: se siete alla ricerca di un nuovo impiego, forse è il caso che vi concentriate un po' di più.

Delle occasioni potrebbero capitare una volta sola, quindi, prestate attenzione.

6° Capricorno: giornata di conquiste e di ripensamenti per molti nati sotto questo segno. Ogni volta che fate un passo in avanti finite sempre per voltarvi alle spalle e chiedervi se questa sia la strada giusta da percorrere.

5° Bilancia: in amore ci sono delle novità.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'Oroscopo del 26 dicembre vi invita ad essere cauti. Sul lavoro ci saranno delle enormi soddisfazioni, ma dovete attendere il prossimo anno.

Oroscopo segni fortunati

4° in classifica Vergine: in questo periodo dell'anno siete sempre desiderosi di stare quanto più tempo possibile con le persone care e con i vostri affetti. Approfittate di qualche giorno libero per concedervi un po' di relax.

3° Scorpione: le previsioni dell'oroscopo del 26 dicembre denotano una giornata caratterizzata da molta espansività. Ottimo momento per mettersi in gioco, sia in amore sia nel lavoro.

2° Acquario: cogliete al volo certe occasioni. In amore è importante essere sempre premurosi e presenti, mentre nel lavoro è doverosa la precisione e la meticolosità su certe questioni.

1° Sagittario: finalmente un sospiro di sollievo per voi. Dopo aver passato dei giorni un po' turbolenti, dovuti ad alcune situazioni di contorno, a partire da oggi potrete respirare un po' di meritata libertà.