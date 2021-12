L'oroscopo della giornata di giovedì 23 dicembre vedrà un Acquario un po’ testardo in amore al lavoro, anche se avrà le sue ragioni per esserlo, mentre Bilancia dovrà cercare di essere più ragionevole e attiva in amore. Gemelli sarà un asso al lavoro, con tante idee per raggiungere l'apice, mentre Toro si sentirà sempre più a suo agio in campo professionale. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 23 dicembre.

Previsioni oroscopo giovedì 23 dicembre 2021 segno per segno

Ariete: vita di coppia discreta per voi nativi del segno, a un passo dal giorno di Natale.

La Luna in trigono dal segno del Leone finalmente porterà un po’ di armonia, ma dovrete fare in modo che possa durare a lungo questo vostro stato d'animo. Se siete single sarete un po’ più coraggiosi in questa giornata. In ambito lavorativo ci saranno buoni sviluppi sui vostri progetti, che vi daranno lo slancio verso un 2022 discreto. Voto - 7️⃣

Toro: la Luna è contro di voi al momento, ma secondo l'oroscopo, potrete sempre contare su Venere in trigono per ottenere una relazione di coppia stabile. Attenti solo a qualche piccolo malinteso. Con il giusto atteggiamento e impegno, vedrete che andrà tutto bene. Sul fronte professionale, Giove si sta avvicinando a una posizione sempre più favorevole per voi, e vi sentirete sempre più a vostro agio.

Voto - 7️⃣

Gemelli: con Giove ancora dalla vostra parte, in questi ultimi giorni dell'anno sarete un asso al lavoro secondo l'oroscopo di giovedì 23 dicembre. Per quanto riguarda i sentimenti invece, la Luna sarà di grande aiuto per portare armonia nel vostro rapporto, soprattutto ai nati nella seconda decade. Se siete single lucidità e fascino non mancheranno, e saranno il connubio perfetto per trovare la persona giusta per voi.

Voto - 9️⃣

Cancro: un quadro astrale che non eccelle, ma che almeno non vi porterà a commettere degli errori. In amore risulterete abbastanza morbidi con il partner. Non aspettatevi momenti romantici, ciò nonostante potrete organizzare una piacevole giornata con la vostra anima gemella. Se siete single essere perseveranti a volte sarà d'aiuto.

Sul fronte professionale attenzione a come deciderete di comunicare con i colleghi. Voto - 6️⃣

Leone: la Luna nel segno porterà un po’ di brio alla vostra vita di coppia. Tra attività interessanti e connesse con la vostra anima gemella, la vostra relazione sentimentale sarà piacevole, romantica e matura. I cuori solitari potranno approfittare di questo periodo per mettersi in cerca di nuovi amori. Settore professionale che vedrà buoni sviluppi sui vostri progetti, che miglioreranno ulteriormente il prossimo anno. Voto - 8️⃣

Vergine: periodo soddisfacente in ambito sentimentale. Sarà una giornata molto serena, che terrà ottimi i rapporti con il partner, soprattutto per i nati nella prima decade.

Se siete single avere dei programmi a breve o lungo termine, vi aiuterà a tenervi attivi e con una grande voglia di fare. Sul fronte professionale potrebbe essere necessario fare dei piccoli straordinari per cercare di portare a termine dei lavori che non potete più rimandare. Voto - 8️⃣

Bilancia: oroscopo della giornata di giovedì 23 dicembre discreto grazie alla Luna in sestile. Cercherete di essere più ragionevoli in amore, ammettendo le vostre responsabilità e cercando di andare avanti. Se siete single i rapporti sociali andranno curati. Lasciare indietro gli amici per un amore impossibile non sarà una grande idea. Nel lavoro ci sono buoni sviluppi sui vostri progetti, ma sappiate che questi andranno portati a termine presto.

Voto - 6️⃣

Scorpione: Luna in quadratura che continua a darvi qualche grattacapo secondo l'oroscopo. Certo, Venere bilancerà questo cielo, ma in amore sarà comunque necessario non eccedere in questi giorni. Se siete single i nuovi incontri non mancheranno, ma dovrete essere convincenti fin da subito. Sul fronte professionale Mercurio in sestile vi aiuta a tenere il passo con gli impegni che avete, ma attenzione ancora per qualche altro giorno a Giove. Voto - 7️⃣

Sagittario: periodo in risalita dal punto di vista sentimentale grazie alla Luna in trigono. Avrete inoltre un sacco di energie da sfogare grazie a Marte nel segno, dunque, single oppure no, impegnatevi per regalare qualche emozione in più alla persona che amate.

Nel lavoro i vostri progetti procedono lungo la giusta direzione, ma calcolate sempre eventuali imprevisti. Voto - 8️⃣

Capricorno: sarete spinti a compiere delle scelte in ambito professionale. Fortunatamente, con Mercurio nel segno, sarete abbastanza maturi da prendere la giusta direzione. Per quanto riguarda i sentimenti non mancherà un'ottima intesa di coppia tra voi e il partner grazie a Venere. Se siete single questo cielo v'invita a amare, soprattutto nelle giornate che arriveranno. Voto - 9️⃣

Acquario: questa Luna in opposizione potrebbe rappresentare un ostacolo in questa giornata di giovedì. Potreste essere un po’ troppo testardi, soprattutto in amore. Meglio fare un po’ d'attenzione, perché le scelte che andrete a compiere potrebbero non essere quelle giuste.

Anche sul fronte lavorativo sarà necessario rimanere lucidi. Anche se Giove è ancora dalla vostra parte, e state ancora ottenendo buoni risultati, non significa che tutto quello che dite o fate è giusto a prescindere. Voto - 6️⃣

Pesci: sfera sentimentale stabile per voi nativi del segno. I rapporti con il partner saranno regolati da questa Venere in sestile, che vi porterà serenamente a queste feste natalizie. Se siete single sarete carichi di ottimismo, soprattutto i nati nella prima decade. Nel lavoro ci saranno tante interessanti idee nella vostra mente, che potrebbero realizzarsi per l'anno che verrà. Voto - 8️⃣