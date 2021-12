Secondo l'oroscopo del giorno di Natale, sabato 25 dicembre, i nati sotto il segno dei Pesci devono essere cauti. I Gemelli possono osare un po' di più, mentre anche i Vergine sono in grande forma.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: in amore ci sono delle news, tuttavia, dovete essere cauti. Evitate di impelagarvi in situazioni troppo complesse e contate fino a 10 prima di parlare.

11° Pesci: le previsioni dell'Oroscopo del 25 dicembre denotano un inizio giornata un po' agitato. Cercate di non dare risposte troppo repentine e pensateci a fondo prima di dire cose di cui potreste pentirvi.

10° Leone: le stelle vi invitano ad essere chiari e onesti nel lavoro. Se determinate cose non vi state bene, non provate in tutti i modi ad ingoiare il rospo, ma parlatene con calma e tranquillità.

9° Bilancia: siete caratterialmente persone molto lungimiranti. Ad ogni modo, è importante anche pensare al presente. In amore siete stati un po' distratti in questi giorni, cercate di recuperare.

Previsioni astrali posizioni centrali 25 dicembre

8° in classifica Capricorno: chi di voi sta lavorando ad un nuovo progetto potrebbe mostrarsi particolarmente impaziente di ottenere dei risultati. Ad ogni modo, ricordate che le soddisfazioni e le vendette si riscuotono con calma.

7° Scorpione: le previsioni dell'oroscopo del 25 dicembre vi invitano ad essere più calmi e, soprattutto, vivete di più alla giornata.

Fare progetti è importante, ma non lasciate che questo vi impedisca di vivere il presente.

6° Acquario: in amore ci sono delle novità in arrivo per i single. Se siete alla ricerca del grande amore cercate di lasciarvi andare un po' di più e siate meno rigidi e selettivi, potreste rimanere stupiti.

5° Sagittario: interessanti risvolti sul lavoro.

Ad ogni modo, oggi non è il momento di pensare agli affari, ma concedetevi di più sui vostri affetti e le persone che amate di più.

Oroscopo segni fortunati

4° Cancro: novità in arrivo sul fronte economico. Se siete in pena per qualcosa che è accaduto di recente, ci sono buone possibilità che tutto si risolva per il meglio, la Luna è in aspetto favorevole.

3° Toro: l'attesa del piacere potrebbe rivelarsi molto più bella del piacere stesso. Non abbiate la fretta di bruciare le tappe. In ambito professionale, invece, siete molto determinati.

2° Vergine: le previsioni dell'oroscopo del 25 dicembre vi esortano a non perdere la speranza. Proprio quando meno ve l'aspettate potreste ricevere delle risposte molto positive.

1° in classifica Gemelli: ottimo momento per quanto riguarda l'amore. I nati sotto questo segno stanno attraversando una fase di transizione interiore che potrebbe portare a grandi risvolti positivi.