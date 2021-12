Secondo l'oroscopo del 31 dicembre, i nati sotto il segno del Sagittario sono un po' agitati. I Pesci sono in grande forma, insieme ai Gemelli e ai Capricorno, mentre gli Scorpione devono lottare per i propri sogni.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Sagittario: siete un po' confusi e agitati, l'anno pare non si stia concludendo esattamente nel migliore dei modi. In ambito professionale bisogna essere attenti.

11° Vergine: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 31 dicembre 2021 vi invitano a prendere in mano la vostra vita. A partire dall'anno nuovo impegnatevi di più per conseguire i traguardi che vi eravate imposti.

10° Cancro: non date troppo peso a quello che pensano gli altri. In amore state vivendo un banco di prova, solamente le relazioni stabili ne usciranno indenni. Cercate di non fare passi falsi sul lavoro.

9° Acquario: se c'è una cosa che proprio detestate è vivere nell'incertezza. Imparate ad affrontare al meglio anche se situazioni più ostili, solo così potrete essere davvero sereni.

Previsioni astrali 31 dicembre posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: continuate ad inseguire i vostri obiettivi anche se sul vostro cammino dovesse posizionarsi qualche ostacolo. Anche in amore andate dritti per la vostra strada.

7° Toro: impazienti e pieni di spirito d'iniziativa. Per voi questo è stato un anno pieno di soddisfazioni specie dal punto di vista professionale, ma anche di discussioni in ambito sentimentale.

Il bilancio finale, però, non può che essere positivo.

6° Ariete: l'oroscopo del 31 dicembre vi invita a trascorrere questa giornata insieme alle persone a cui tenete di più. Se non potete farlo, ricordate che esistono mezzi per essere vicini anche da lontano.

5° Leone: siete pieni di voglia di fare e di emergere e questo potrebbe spingervi a commettere qualche gesto inconsulto.

Cercate di mantenere la calma.

Oroscopo primi quattro segni

4° in classifica Bilancia: le stelle vi invitano a prendere di petto certe situazioni. Talvolta essere diplomatici non porta da nessuna parte, quindi, agite di conseguenza.

3° Pesci: al terzo posto dell'ultima classifica dell'oroscopo del 2021, quella del giorno 31 dicembre, vede i Pesci, che sono in grande forma, sia fisica sia psicologica.

Non lasciate che niente e nessuno scalfisca il vostro buon umore.

2° Gemelli: fine anno da capogiro per molti di voi. La cosa importante per molti di voi è di festeggiare con le persone care la fine di questo anno molto complesso e riuscirete nel vostro intento.

1° Capricorno: prima posizione per i nati sotto questo segno. Non lasciatevi intimorire dalle apparenze, cercate di andare oltre la buccia e riuscirete ad assaporare appieno il sapore dei frutti.