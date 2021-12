Secondo l'oroscopo del 30 dicembre, i nati sotto il segno del Toro sono un po' nervosi. Gli Scorpione potrebbero avere qualche disguido in amore, mentre Capricorno e Acquario sono in grande forma.

Scopriamo tutte le previsioni zodiacali del 30 dicembre segno per segno.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Toro: oggi siete un po' stanchi e demotivati, forse perché non vi sentite esattamente al top della vostra forma fisica. In amore dovete avere pazienza ed evitare le discussioni il più che potete.

11° Leone: non prendete decisioni troppo affrettate in quanto ci sono delle situazioni da mettere in chiaro.

Dal punto di vista delle relazioni, invece, attenti a ciò che direte o farete nelle prossime ore.

10°Ariete: le stelle sono un po' ostili, ma non demordete. La giornata odierna potrebbe rivelarsi più impegnativa del previsto, siate audaci il giusto. Sul lavoro meglio mantenere la calma e non cedere alle provocazioni.

9° Scorpione: in amore potrebbe nascere qualche piccola incomprensione. Se state pensando di cimentarvi in un nuovo progetto, valutate attentamente i pro e i contro.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: chi è alla ricerca di un nuovo impiego o di un cambiamento, farebbe bene a non perdere altro tempo. Adesso dovete mettervi in gioco e dimostrare a tutti quanto valete.

7° Sagittario: giornata interessante sul fronte delle relazioni di coppia. Se siete single, questo è il momento giusto per mettervi finalmente in gioco.

6° Pesci: se per diverso tempo avete rimandato un progetto importante, adesso è tempo di riprendere in mano la vostra vita e darvi da fare. Non aspettate che siano gli altri a dirvi ciò che potete o non potete fare.

5° Vergine: giornata intrigante sul fronte dei sentimenti. Non abbiate paura di osare e di esporvi un po' di più. Se state valutando un nuovo progetto, forse è il caso di farsi aiutare.

Oroscopo 30 dicembre segni fortunati

4° in classifica Cancro: dal punto di vista sentimentale sta per cominciare un periodo molto intrigante, cercate di farvi trovare pronti per ogni evenienza.

Sul lavoro ci vuole cautela.

3° Bilancia: se ci sono delle situazioni in sospeso, questo è il momento giusto per darsi da fare e per rimediare agli errori fatti. In amore dovete avere un po' di pazienza.

2° Acquario: le stelle aiutano gli audaci. Le previsioni dell'Oroscopo del 30 dicembre vi invitano a non perdere altro tempo. Sia in amore sia nel lavoro è giunto il momento di osare.

1° Capricorno: momento molto positivo per quanto riguarda l'amore. In ambito professionale bisogna rivedere qualche progetto e, perché no, osare anche un po' di più.