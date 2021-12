L'oroscopo della giornata di mercoledì 29 dicembre prevede creatività e voglia di fare da parte dei nativi Scorpione, mentre Leone proverà a mettersi in gioco. Dopo circa un anno, il pianeta Giove si sposterà nel segno dei Pesci, iniziando così una nuova era, mentre Vergine sarà piuttosto sentimentale. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 29 dicembre.

Previsioni oroscopo 29 dicembre 2021 segno per segno

Ariete: periodo sicuramente non molto interessante in quanto a sentimenti. Venere porta continui ripensamenti in voi, e l'astro argenteo non vi sarà di grande aiuto.

Cuori solitari oppure no, sarà meglio non essere troppo esigenti nei confronti della persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio sta per terminare la sua corsa contro di voi, mentre Giove sarà alle vostre spalle. Non saranno giornate semplici, ma sarà solo un periodo di passaggio. Voto - 6️⃣

Toro: un cielo che finalmente migliora per voi nativi del segno. L'oroscopo della giornata di mercoledì 28 dicembre vedrà il pianeta Giove entrare in sestile da segno dei Pesci, e sarà di grande aiuto per il vostro lavoro. Ricordatevi però che Saturno è ancora in quadratura, e presto lo sarà anche Mercurio, dunque siate prudenti. In amore purtroppo la giornata non sarà delle migliori a causa della Luna che entrerà in opposizione, ma potrete sempre contare su Venere in trigono, che limiterà i danni.

In generale, sarà una giornata discreta, tranquilla, ma senza momenti super romantici. Voto - 7️⃣

Gemelli: vita di coppia stabile e soddisfacente secondo l'oroscopo. Ci sarà un cielo sgombro da nubi, e potrete godervi la vostra relazione di coppia senza troppi pensieri per la testa. Se siete single potrebbe essere la giornata giusta per dire ciò che provate.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per quanto riguarda il lavoro, è arrivato il momento di guardarsi le spalle da Giove, ora in quadratura. Saturno è ancora favorevole, e presto lo sarà anche Mercurio ma in ogni caso, sarà necessario essere fare attenzione. Voto - 7️⃣

Cancro: Venere non sarà in buona posizione secondo l'oroscopo di mercoledì, ciò nonostante non sarà un mercoledì tragico.

L'astro argenteo infatti sarà favorevole, e forse potreste avere qualche possibilità in più di farvi notare dal partner o dalla persona che vi piace. Buone notizie invece per quanto riguarda il lavoro. Giove sarà in trigono dal segno dei Pesci da questo mercoledì, e presto lo sarà anche Mercurio. Il nuovo anno potrebbe dunque iniziare molto bene. Voto - 7️⃣

Leone: tornerà in voi la voglia di rimettersi in gioco in ambito lavorativo, ora che Giove smetterà di torturarvi dal segno dell'Acquario. Certo, ci sarà ancora tanta strada da fare, ma la voglia di tornare al vertice vi motiverà a andare avanti. Giornata sottotono per quanto riguarda i sentimenti. La Luna sarà in quadratura, e potreste non essere così in vena di emozioni.

Se siete single attenzione a incerte e atteggiamenti mutevoli, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 6️⃣

Vergine: ottimo periodo per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo di mercoledì 29 dicembre. Ci sarà serenità e equilibrio tra voi e la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single tenderete a essere gentili e disponibili nei confronti degli altri. In ambito lavorativo Giove sarà in opposizione, e Mercurio non vi sarà d'aiuto per molto altro tempo. Se avete dei progetti da portare a termine dunque, dovrete affrettarvi. Voto - 8️⃣

Bilancia: non sarete di certo la coppia più bella e affiatata del mondo, ciò nonostante non sarà una giornata così deludente in amore.

Single oppure no, vedrete che con il giusto atteggiamento sarà una giornata tutto sommato tranquilla. in ambito professionale Giove non sarà più favorevole, e potrebbe essere necessario un po’ d'impegno in più per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 6️⃣

Scorpione: configurazione astrale ben equilibrata e soddisfacente a partire da questo mercoledì di dicembre. Giove e Mercurio saranno in perfetta posizione, e dal punto di vista professionale non mancheranno creatività e intraprendenza. Dal punto di vista sentimentale, la Luna sarà in congiunzione al vostro segno, e Venere sarà ancora in sestile. Vorreste stare accanto alle persone a voi care, e, cuori solitari oppure no, riuscirete nel vostro intento.

Voto - 9️⃣

Sagittario: oroscopo di mercoledì solamente discreto per voi nativi del segno. In ambito lavorativo Giove si troverà in quadratura nel prossimo periodo, e non sarà facile riuscire a portare a termine i vostri incarichi. Tutto bene invece per quanto riguarda i sentimenti. I rapporti con il partner saranno appaganti e soddisfacenti, soprattutto per i nati nella seconda decade. Se siete single la vostra sfrontatezza, a volte, potrebbe ripagare. Voto - 7️⃣

Capricorno: cielo che migliora sensibilmente a partire da questa giornata secondo l'oroscopo. Sul fronte professionale potrete ora contare sul pianeta Giove, che vi sarà di grande aiuto per ottenere migliori risultati dai vostri progetti.

In ambito amoroso Luna e Venere vi stimoleranno a fare di più per la persona che amate, instaurando così un profondo legame. Voto - 9️⃣

Acquario: non una grandiosa giornata per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Purtroppo la Luna si troverà in quadratura, e in amore avrete bisogno di certezze in più per far sì che la vostra storia d'amore funzioni davvero, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In ambito lavorativo perderete il sostegno di Giove, ciò nonostante con un po’ d'impegno, riuscirete ancora a raggiungere buoni risultati. Voto - 7️⃣

Pesci: vita sentimentale eccellente per voi nativi del segno. Potrete contare su una luminosa Luna in trigono dal segno dello Scorpione, che insieme a Venere creerà occasioni d'oro per voi e la vostra anima gemella.

Se siete single vi sentirete lucidi, pronti e maturi per buttarvi in una nuova storia d'amore. Sul fronte lavorativo da questa giornata potrete contare su Giove nel segno. Mercurio in sestile inoltre, vi darà modo di raggiungere risultati eccellenti. Voto - 9️⃣