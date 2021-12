Secondo l'oroscopo del 5 dicembre, i nati sotto il segno dei Gemelli sono estremamente razionali. I Pesci sono in forma, mentre i Bilancia sono un po' tesi in amore.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Bilancia: giornata no per quanto riguarda l'amore. Oggi siete un po' intrattabili, pertanto, potrebbe essere piuttosto complicato riuscire ad instaurare una conversazione civile con voi.

11° Vergine: l'Oroscopo del 5 dicembre vi invita ad essere un po' più pragmatici e risoluti, specie in amore. Non perdete troppo tempo dietro persone che non vi dedicano abbastanza attenzioni.

10° Scorpione: in amore siete come l'asso che fugge. Amate le sfide e non vi piacciono le cose semplici. Ad ogni modo, in certi casi bisogna lasciarsi prendere e lasciarsi andare alla passione.

9° Sagittario: non reprimete i vostri sentimenti e le vostre emozioni. In ambito professionale dovete mettervi in gioco. In amore, invece, è importante capire se ne valga davvero la pena oppure no.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Leone: se le persone che vi circondano non si stanno comportando esattamente come avevate immaginato, non disperate. Ricordate che chi merita di stare al vostro fianco lo farà senza remore.

7° Cancro: oggi vi sentite un po' sulle montagne russe dei sentimenti.

Un minuto siete al settimo cielo e subito dopo sprofondate negli inferi. Cercate di mantenere la calma e di non compiere scelte troppo affrettate.

6° Gemelli: le previsioni dell'oroscopo del giorno 5 dicembre vedono i Gemelli estremamente razionali e riflessivi. Tendenzialmente non siete fatti in questo modo, ma in questo periodo sentite molto la necessità di valutare le prossime mosse.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

5° Acquario: giornata estremamente produttiva per i nati sotto questo segno. Sia dal punto di vista emotivo sia professionale avrete tante soddisfazioni, godetevele.

Oroscopo 5 dicembre primi quattro segni

4° in classifica Ariete: in amore è tempo di fare una scelta. Se siete in difficoltà, ascoltate solamente il vostro cuore e non pensate più ad altro.

Sul lavoro, invece, è bene usare un po' più di testa.

3° Toro: oggi siete particolarmente produttivi, pertanto, chi vi starà accanto farà molta fatica a starvi dietro. In amore siete spiritosi e spigliati, qualità che vi porteranno molto lontano.

2° Capricorno: chi è alla ricerca dell'amore potrebbe restare piacevolmente colpito. Venere è in aspetto positivo, pertanto, sono favoriti i nuovi incontri e la passionalità. Anche nel lavoro siete molto travolgenti e indipendenti.

1° Pesci: le previsioni dell'oroscopo del giorno 5 dicembre denotano una domenica all'insegna dell'allegria e dell'amore. Questo è un periodo estremamente positivo per le coppie.