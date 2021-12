L'oroscopo di sabato 4 dicembre è pronto a rivelare come andrà la giornata iniziale del nuovo weekend. In evidenza nel contesto le previsioni astrologiche del 4 dicembre relative a tutti i dodici segni dello zodiaco. Ansiosi di mettere a nudo "la verità" espressa dalle stelle del periodo? In questo finale di settimana a tenere banco è certamente la presenza della Luna in Congiunzione a Mercurio, ma entrambi sotto quadratura da Nettuno. Prezioso il sestile Marte-Venere come anche quello relativo alla coppia Sole-Saturno.

Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano, e per comprendere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali del periodo impatteranno sulla vita quotidiana, è necessario approfondire i risultati presenti all'interno delle previsioni relative ai singoli segni.

Tra i principali aspetti planetari di sabato, ad emergere questo weekend saranno i seguenti:

Luna, Sole e Mercurio in Sagittario;

Venere e Plutone in Capricorno;

Nettuno in Pesci;

Saturno e Giove in Acquario;

Urano in Toro;

Marte in Scorpione.

Di seguito tutti i dettagli dell’Oroscopo del 4 dicembre.

Previsioni astrologiche del giorno 4 dicembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - La Luna vi aiuterà nelle questioni finanziarie e materiali con un felice intuito che vuole soprattutto concretezza d'intenti. Dovete tenere presente quali sono i vostri veri valori che non sono quelli ereditati o condivisi con gli altri. Cosa conta veramente per voi sarà opportuno capirlo in questi primi giorni di dicembre. In tanti siete ancora vagamente malinconici e non è una condizione facilmente accettabile.

Una soluzione possibile è dedicare un po' più di tempo alla famiglia, alla casa, al vostro nido. Siete ipersensibili in questa prima parte di dicembre e la gente se ne accorge. Mostrarsi fragili non vuol dire essere deboli ma proprio l'opposto: forti nell'essere sé stessi fino in fondo.

Toro - L’oroscopo del 4 dicembre al segno del Toro preannuncia un possibile invito a cena o dopocena: vi intrigherà parecchio.

Questo è un sabato in cui avete bisogno di contatti sociali e mondani. È il sistema migliore per lasciarsi andare e non sentirsi soli. Il fascino è alle stelle in questo periodo e, soprattutto se single, conquisterete qualcuno che "vi attizza" parecchio. Cercate di lasciare a casa i dubbi e le incertezze e un vago senso di inferiorità, tanto gli altri non li vedranno.

Se siete un po' nervosi cercate di trattenervi altrimenti vi potreste pentire quando ormai è già tardi e irreparabile. Fate vostro il motto: il silenzio è d'oro. Se volete sfogarvi/distrarvi fate un giro di shopping o una gita fuori porta.

Gemelli - Questo sabato dovreste essere più disponibili alla conversazione. In questa giornata, nonostante siate stanchi di sentire sempre le solite cose, alcune persone potrebbero accorgersi del fastidio che provate e decidere di escludervi completamente da certe discussioni; oppure potrebbero non invitarvi ad una bella serata, poiché non vogliono che portiate tristezza. Riprendetevi, in fondo in giro c'è già un clima prenatalizio in giro. In altri casi, tutto ciò che non riguarda la quotidianità in questa giornata potrebbe interessarvi, soprattutto se siete stanchi di dover sempre sottostare a delle rigide imposizioni.

Evadere per qualche ora, magari scambiando opinioni con chi vive in un posto diverso dal vostro, potrebbe risollevarvi il morale.

Cancro - Se vi sentite appesantiti da una settimana di lavoro infruttuosa, in questa giornata sarà meglio mollare tutto per dedicarsi immediatamente al riposo. Ormai i giochi sono fatti, quindi non può andare peggio di così sul fronte lavorativo, però potete recuperare almeno sul fronte sentimentale o personale. Vedrete che se giocherete le carte giuste, la soddisfazione vi porterà anche a rinnovarvi anche sul lato professionale. Intanto qualcuno tra voi del segno potrebbe ricevere una notizia esaltante capace di regalare molta più fortuna di quanta non ne abbiate già.

Un affare conveniente sta per attraversare la vostra strada e dovrete fare in modo di incrociarlo a tutti i costi. Quindi attivatevi fin da subito tenendo occhi e orecchie ben aperti.

Oroscopo e consigli delle stelle del 4 dicembre dal Leone allo Scorpione

Leone - Si stanno avvicinando le agognate vacanze natalizie o comunque quei sognati giorni di riposo e per voi è proprio un sollievo. Siete abbastanza stanchi, fisicamente e moralmente, per questo il solo pensiero del relax vi solleva il morale. Avete bisogno di maggiore comprensione anche da parte dei famigliari e degli amici, poiché fino a questo momento non hanno capito fino in fondo il vostro disagio: non potete permettere che essi sottovalutino il vostro malumore.

Fate qualcosa affinché si rendano conto di non essere sufficientemente d'aiuto. Se poi pensate di aver perso qualche opportunità ultimamente, cercate di non rivolgervi alle persone che vi vogliono bene in modo sprezzante, poiché esse non hanno colpa. Tenetevi pronti eventualmente a giustificare comportamenti scontrosi: tutto volgerà a favore se migliorerete il vostro umore.

Vergine - Nuove gioie ma anche nuove responsabilità in vista per voi in questa giornata d'avvio weekend. Non vi siete abbastanza dedicati a voi stessi nei giorni scorsi? Da adesso in poi si tornerà ai vecchi ritmi, in cui si pretende da voi molta più concentrazione e disponibilità. Le vacanze di Natale sono comunque vicine e avrete modo di rilassarvi in seguito.

Un iniziale periodo burrascoso può essere anche conveniente, in modo tale che poi nessuno vi disturberà, una volta passato. Questo sabato gli amici assumeranno un ruolo cruciale, pertanto sarà indispensabile il loro parere a proposito di più questioni che riguardano un po' tutti. Se invece ci sono amici che non sentite da tempo, sarebbe il caso di contattarli. A volte basta un piccolo gesto per riallacciare un rapporto.

Bilancia - Sabato 4 dicembre la situazione per molti del segno potrebbe cambiare: potreste improvvisamente ritrovarvi liberi e senza grandi impegni per la giornata, tanto che finalmente vi dedicherete al vostro hobby preferito. Via eventuali rimorsi, magari per non essere stati in grado di adempiere ai propri doveri fino in fondo.

Sappiate che persone intorno a voi non hanno grandi pretese, quindi potete tranquillamente oziare e rilassarvi il più possibile, prima di ricominciare con gli impegni di routine. L' unico problema potrebbe essere nel campo sentimentale o familiare, visto che il partner o qualcuno tra i vostri parenti potrebbero non essere molto disponibile ad assecondare i vostri desideri.

Scorpione - Questo sabato sarebbe una giornata perfetta per fare un po' di pulizia, in tutti i sensi. Se avete trascurato la vostra casa o la vostra stanza, è giunto il momento di fare un po' di ordine. Allo stesso modo dovreste fare ordine nella vostra testa e nei vostri sentimenti, specie se avete qualche relazione in sospeso.

Non è bello tenere le persone sul filo del rasoio, soprattutto se queste persone non meritano la vostra indecisione: siate più altruisti! Intanto, iniziate col dire "no!" ai colpi di testa: quello che dovete rivoluzionare non è il vostro modo di vivere, ma di pensare. Soprattutto perché a volte restate troppo chiusi nel vostro guscio o nelle vostre convinzioni, e questo non permette di vedere al di là del vostro orticello. Cercate di guardarvi da coloro che promettono a parole, poi al dunque.

Astrologia di sabato 4 dicembre dicembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Avete sacrificato troppo del vostro tempo per aiutare le persone che ne avevano bisogno ultimamente, senza mai pensare a voi stessi.

Ora è giunto il momento di riprendere in mano la situazione e, forse, da adesso siete voi a dover chiedere qualcosa a coloro che vi hanno prosciugato le energie. Non c'è niente di male in fondo a chiedere che venga restituito il dovuto (in un certo senso), altrimenti che razza di persone sarebbero quelle per le quali vi siete tanto sacrificati? Probabilmente, ma non è certo, otterrete la notizia che stavate aspettando e questo vi solleverà il morale e vi darà la conferma che non vi eravate sbagliati ad insistere tanto sulla questione che solo voi sapete. In molti casi riuscirete ad avere quello per cui avete lottato, perciò sarà anche tempo di metterlo a frutto.

Capricorno - Consideratevi fortunati in questa giornata, soprattutto se la passerete indenni e senza eccessivi intoppi.

C'è qualcuno che preferirebbe vedervi rallentare piuttosto che accelerare, ma voi non dovete farci caso, dovete proseguire per la vostra strada ancora più fermamente di prima. Se avete bisogno di consigli, rivolgetevi ad amici o ai vostri genitori, i maggiori detentori di saggezza. In altri casi, continuate a non prendervela in questa giornata, se vedrete delle cose che non vi faranno molto piacere, soprattutto se commesse da persone dalle quali non vi sareste mai aspettati tutto ciò. Lasciate pure che queste commettano i propri errori, così come li avete commessi voi. Impareranno dalla propria pelle cosa vuol dire. Certe lezioni si apprendono solo in questo modo, e non si può fare altro che accettarle.

Acquario - L'oroscopo dice "si" portando fiducia al vostro segno! Un allettante progetto si presenterà in questa giornata, ma non è detto che dobbiate necessariamente curarlo voi o che dobbiate portarlo avanti per forza. Dovete soltanto valutarlo, insieme a tutti gli altri impegni che avete preso e che magari non rendono facile organizzare la giornata. Tutto questo già richiede un dispendio di energie, quindi siate molto accorti e non fatevi abbagliare dalla apparente facilità dell'impresa. Intanto, sappiate che potrete attingere la buona volontà dal profondo della vostra anima, anche perché vi sarà utile per affrontare la giornata. Le persone amate saranno a disposizione dandovi forza, ma non basteranno senza la voglia di fare: è un'occasione per mettersi alla prova.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 4 dicembre predice che qualcuno potrebbe farvi notare dei piccoli problemi che avete nel relazionarvi con le persone. Niente di particolare, forse siete troppo ripetitivi o prolissi nell'esporre le vostre idee e questo potrebbe non piacere. Basterà semplicemente essere più coincisi, se ne siete capaci. Le abilità giuste le avete, dovete solo impegnarvi per non irritare la pazienza altrui. Solo perché le vostre fantasie qualche volta non hanno riscontro pratico nella realtà, non vuol dire che la vostra vita sia meno bella ed entusiasmante delle altre. Vuol dire solo che avete da combattere ancora per raggiungere i vostri obiettivi. Due sono le regole fondamentali: mai perdere la speranza e mai smettere di sognare. Senza i sogni la vita sarebbe triste: sorridete, presto qualcosa di bello accadrà.