L'oroscopo della giornata di sabato 4 dicembre prevede un po’ d'indecisione per i nativi dei Pesci, soprattutto in ambito amoroso, mentre la Luna opposta renderà nervosi i nativi Gemelli. Il Sagittario mostrerà un grande affetto nei confronti del partner, mentre l'Acquario avrà sempre la soluzione a tutto al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 4 dicembre.

Previsioni oroscopo sabato 4 dicembre 2021 segno per segno

Ariete: si entra nel vivo di questo primo fine settimana di dicembre, e secondo l'oroscopo, potrete contare sulla Luna in buon aspetto per dare un po’ di vita al vostro rapporto.

Se siete single l'astro argenteo culla i vostri sogni romantici, ma voi dovrete anche essere in grado di realizzarli. Nel lavoro questo cielo è favorevole al momento, ma attenzione perché in questa giornata vi si potrebbe chiedere qualcosa in più del solito. Voto - 7️⃣

Toro: periodo più che discreto per i nativi del segno. Gli effetti di Venere in trigono avranno un grande beneficio nel vostro rapporto, e vi darà l'occasione di dare vita a nuovi progetti. Se siete single lasciate perdere coloro che non credono in voi, e concentratevi su quei rapporti che vale davvero la pena vivere. In ambito lavorativo alcune cose stanno per cambiare, e proprio per questo è arrivato il momento di rialzare la testa.

Voto - 8️⃣

Gemelli: meglio essere chiari fin da subito: non sarà un grande weekend per voi a causa di questa Luna opposta. Secondo l'oroscopo della giornata di sabato 4 dicembre, vi sentirete spesso giù di corda, nervosi e a tratti delusi da voi. In amore questo non farà affatto bene al vostro rapporto. Proprio per questo, se il partner vuole darvi una mano, accettatela.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel lavoro se il vostro operato non sarà apprezzato da tutti, abbiate pazienza. Cercate di capire cosa non va e migliorate. Voto - 5️⃣

Cancro: previsioni astrali ancora una volta poco soddisfacenti purtroppo. Questo cielo è in continuo movimento per voi, così come il vostro umore, parecchio altalenante ultimamente. Per quanto riguarda i sentimenti dunque, dovrete cercare di essere meno impulsivi e più riflessivi, anche voi cuori solitari.

Molto meglio in ambito lavorativo, dove ci penserà Marte a tenervi sull'attenti e proporre progetti ben fatti. Voto - 6️⃣

Leone: sfera sentimentale piena di passione in questa giornata di sabato per i nativi del segno. La Luna in trigono dal segno del Sagittario sarà il pretesto ideale per fare qualcosa di piacevole insieme alla vostra anima gemella, o alla vostra fiamma se siete single. Vedrete che il resto verrà da sé. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio vi spinge a dare sempre di più e a essere più fiduciosi in voi stessi. Voto - 8️⃣

Vergine: configurazione astrale leggermente sottotono, ma dalla quale potreste comunque uscirne vittoriosi se saprete ragionare. In amore date le giuste attenzioni al partner, e affidatevi a Venere per far uscire fuori un po’ di sano romanticismo.

Se siete single impegnatevi un po’ di più per trasformare i vostri sogni in realtà. Nel lavoro è giunto il momento di mostrare la vostra preparazione e esperienza davanti a questo Mercurio contrario. Con un po’ di fortuna e impegno, potreste uscirne vincitori. Voto - 7️⃣

Bilancia: gli impegni lavorativi si moltiplicano in questo inizio di dicembre, ma per fortuna avrete dalla vostra un buon cielo a sostenervi. Continuate a impegnarvi, perché state facendo un ottimo lavoro. Per quanto riguarda i sentimenti invece non è sicuramente un bel periodo per la vostra relazione di coppia, ciò nonostante la Luna in sestile vi aiuterà a riportare un po’ di equilibrio. Se siete single e l'amore non verrà, non fatene una tragedia, perché avrete sempre tanti amici su cui contare.

Voto - 7️⃣

Scorpione: oroscopo di sabato 4 dicembre che potrebbe veder coronare un vostro sogno in amore. Con Venere favorevole infatti ci saranno buone possibilità per voi di essere felici, dunque non permettete a nessuno di far accadere il contrario. Per quanto riguarda il lavoro sarete in vena di nuovi progetti. Le energie non vi mancano con Marte in congiunzione, ma attenzione a Giove e Saturno in quadratura. Voto - 8️⃣

Sagittario: periodo fatto di bei momenti in ambito sentimentale secondo l'oroscopo. Con la Luna nel segno fino a domani, sarà un bel weekend per dare un po’ di brio al vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i single la vostra simpatia sarà particolarmente apprezzata.

In ambito lavorativo sarete piuttosto reattivi e con risorse a sufficienza da portare a termine efficacemente i vostri progetti. Voto - 9️⃣

Capricorno: sfera sentimentale che continua a brillare di luce propria secondo l'oroscopo. Godrete di un rapporto stabile, in grado di superare ogni ostacolo, grazie all'amore che provate per la vostra anima gemella. Se siete single potrebbe essere il momento giusto per prendere delle scelte importanti. In ambito lavorativo per essere sicuri di saper risolvere ogni situazione, forse potrebbe essere necessario un aiuto. Voto - 8️⃣

Acquario: vi sentirete particolarmente sicuri di voi in questa giornata, soprattutto in ambito professionale. Avrete sempre la soluzione in tasca per ogni problema, e nessun imprevisto potrà fermarvi, non con Giove e Saturno in congiunzione.

In amore la Luna in sestile porterà stabilità e armonia nel vostro rapporto, e sarà facile per voi far emergere sentimenti di passione nei confronti del partner. Se siete single sarete in vena di socializzare e stringere nuovi rapporti, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 9️⃣

Pesci: potreste mostrare parecchia indecisione nel corso di questa giornata. La Luna in quadratura vi disorienta un po’, e in amore il partner potrebbe non apprezzare molto il vostro atteggiamento. Se siete single prima di rimediare un appuntamento, siate sicuri di non avere nulla da fare per quella giornata. In ambito lavorativo un po’ di imprecisione in più nei vostri progetti non guasterebbe. Voto - 6️⃣