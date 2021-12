Le previsioni dell'Oroscopo del 9 dicembre esortano i Leone ad essere un po' più determinati. I Toro sono tesi, mentre i Pesci sono in grande forma.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Toro: siete tesi e nervosi, pertanto, cercate di non intavolare discussioni proprio nella giornata odierna. In ambito lavorativo è importante non intavolare discussioni.

11° Gemelli: se ci sono delle situazioni irrisolte da affrontare, forse è il caso di farlo. Continuare a fuggire dai problemi non vi porterà da nessuna parte. Prima risolvete le cose in sospeso e meglio sarà.

10° Cancro: le previsioni dell'oroscopo del 9 dicembre vi invitano a mettere da parte il rancore e l'orgoglio. Quando ci sono dei sentimenti forti di base tutto può essere superato nel migliore dei modi.

9° Leone: nel lavoro potreste trovarvi a fare i conti con qualche piccolo intoppo. Non demordete e, soprattutto, non siate troppo frettolosi in amore. Lasciate al partner il tempo di arrivare al vostro livello.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Ariete: una piccola delusione in amore potrebbe compromettere il vostro stato d'animo. Cercate di non far dipendere il vostro umore da quello che dicono o pensano gli altri.

7° Scorpione: siete un po' distratti in questo periodo, quindi, cercate di fare un po' di ordine.

In ambito professionale è importante organizzare il tempo in modo da svolgere tutte le mansioni nei tempi prestabiliti.

6° Capricorno: se siete indecisi sul da farsi è importante dare priorità ai vostri sentimenti. Se l'indecisione è dettata da questioni che riguardano la vita professionale, invece, è meglio fermarsi un attimo.

5° Acquario: periodo molto positivo per quanto riguarda la fortuna. Mercurio è dalla vostra parte e questo favorisce l'astuzia e l'arguzia, qualità che certamente vi saranno utili nel lavoro.

Oroscopo 9 dicembre primi segni

4° in classifica Sagittario: non trascurate i vostri affetti perché potreste pentirvi. Circondatevi di persone che apprezzate e che amate.

Allontanate, invece, tutti quelli che vi provocano malessere.

3° Bilancia: le previsioni dell'oroscopo del giorno 9 dicembre vi invitano a battere il ferro finché è caldo. Cercate di mantenere la calma in ambito professionale in quanto ci sono dei cambiamenti.

2° Vergine: in amore ci sono delle belle novità in arrivo. Cercate di essere pronti ai cambiamenti e non fatevi ingannare dalle cose superflue. Andate a fondo e rimarrete stupefatti.

1° Pesci: ottimo momento per voi sia dal punto di vista personale sia professionale. In amore dovete osare perché questo è un periodo molto favorevole.