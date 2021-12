L'oroscopo della giornata di mercoledì 8 dicembre prevede un bel Sole illuminare la vita dei nativi Sagittario, mentre Toro sarà in grado di mantenere le proprie promesse amorose. Una bella Luna in Acquario rende luminosa la vita di coppia, mentre Gemelli sarà più fortunato. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 8 dicembre.

Previsioni oroscopo mercoledì 8 dicembre 2021 segno per segno

Ariete: Venere rende difficile ogni approccio sentimentale per voi nativi del segno. Ciò nonostante in questa giornata ci sarà la Luna in buon aspetto a regolare i rapporti con il partner.

Non lasciatevi sfuggire l'occasione di spiegare come stanno le cose. Se siete single riuscirete a recuperare un rapporto importante, questa volta però, cercate di non commettere gli stessi errori. Per quanto riguarda il lavoro audacia e intraprendenza non vi mancheranno con un cielo così. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale leggermente sottotono ma che rimane comunque soddisfacente secondo l'oroscopo di mercoledì 8 dicembre. Se avete una relazione stabile, per voi sarà importante riuscire a mantenere le vostre promesse con il partner, e in questa giornata ci riuscirete. Se siete single avrete un forte bisogno di amore, soprattutto voi nati nella seconda decade. In ambito lavorativo tenete alta la concentrazione, e non perdetevi d'animo al primo ostacolo.

Voto - 7️⃣

Gemelli: vi sentirete particolarmente fortunati in questa giornata, merito della Luna in trigono dal segno dell'Acquario. Ciò si rifletterà sui vostri risultati al lavoro, grazie anche a Giove in buon aspetto e il giusto atteggiamento con i vostri progetti. In amore questo cielo rimane stabile al momento, ideale per godere in tutta tranquillità la vostra relazione di coppia.

Se siete single sarete ancora in grado di innamorarvi, ma non siate troppo precipitosi. Voto - 8️⃣

Cancro: la Luna non vi darà più fastidio, ciò nonostante state ancora rallentando in amore, faticando a prendere il volo. Single oppure no, potrebbe essere necessario parlare dei vostri sentimenti con qualcuno che possa essere davvero in grado di capire cosa provate.

Per quanto riguarda il lavoro le energie non mancheranno, ma la giusta atmosfera sicuramente potrebbe rappresentare un vantaggio in più. Voto - 6️⃣

Leone: la parte centrale della settimana vi vedrà in fase calante secondo l'oroscopo. Con la Luna in opposizione potreste sentirvi giù di morale, e per quanto riguarda i sentimenti potreste faticare a entrare in sintonia con la vostra anima gemella. I single dovranno curare di più i rapporti sociali. Nel lavoro non siate frettolosi. Anche se ci sono piccoli miglioramenti, ci vorrà ancora tanto tempo e pazienza. Voto - 6️⃣

Vergine: configurazione astrale più che discreta in questa giornata per voi nativi del segno. Gli astri sono in buona posizione per voi, e vi sentirete abbastanza in armonia con il mondo che vi circonda.

In amore ottimismo e buoni sentimenti non mancheranno. Sarete dell'umore ideale per stare in compagnia delle persone che amate di più, che si tratti del partner o della vostra fiamma se siete single. Nel lavoro forse non arriveranno risultati eccellenti, ma abbastanza soddisfacenti da farvi stare bene. Voto - 8️⃣

Bilancia: la Luna in trigono dal segno amico dell'Acquario porta un po’ di stabilità nella vostra vita di coppia, ma vedetela come una piccola tregua dopo una lunga giornata di pioggia. Dunque, se avete qualcosa da dire o fare con il partner, è arrivato il momento di farlo. Voi cuori solitari saprete essere di buona compagnia, soprattutto se siete nati nella prima decade. Molto bene in ambito professionale, grazie a idee e risorse che saprete sfruttare al meglio.

Voto - 7️⃣

Scorpione: oroscopo della giornata di mercoledì 8 dicembre sottotono per voi nativi del segno. Per quanto riguarda i sentimenti la Luna sarà contro di voi, e potreste essere un po’ freddi o distanti nei confronti del partner o delle persone a voi più care. Se avete un problema, sappiate che isolarvi non vi aiuterà. Nel lavoro sarete in grado di svolgere bene le vostre mansioni, anche se l'umore non è dei migliori. Voto - 6️⃣

Sagittario: vi sentirete perfettamente a vostro agio in famiglia in questa giornata, grazie a un bel Sole splendente nel vostro segno. Single oppure no, sarete in grado di apprezzare il valore dei vostri cari, vivendo bellissime emozioni che ricorderete a lungo.

Per quanto riguarda il lavoro Mercurio sarà dalla vostra parte, e non vi mancheranno intuizioni geniali per i vostri progetti, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Capricorno: un quadro astrale positivo in questa giornata per voi nativi del segno. Per quanto riguarda i sentimenti vi sentirete fortunati a avere una relazione così stabile e matura. Fate in modo che questa situazione duri il più a lungo possibile. Per quanto riguarda i single vi sentirete più predatori in questa giornata, in vena di trovare una persona con cui condividere le vostre passioni. Nel lavoro dovreste essere un po’ più intuitivi e veloci, ma anche così i risultati non saranno niente male. Voto - 9️⃣

Acquario: parte centrale della settimana che vedrà la Luna sostare nel vostro segno zodiacale.

Questa luminosa Luna renderà la vostra vita sentimentale ottima, affiatata ma piena di tante cose da fare insieme alla vostra anima gemella. Se siete single avrete le idee abbastanza chiare su come conquistare il cuore della persona che vi piace. In ambito lavorativo veloci e affidabili come siete, sarà possibile dedicarsi anche a nuovi progetti. Voto - 8️⃣

Pesci: sfera sentimentale più che soddisfacente per voi nativi del segno. Venere in sestile renderà il vostro rapporto affiatato e piacevole. Inoltre, i consigli del partner saranno particolarmente apprezzati da voi. Se siete single sarete più convinti dei sentimenti che proverete. In ambito professionale invece Mercurio vi ostacola, e le idee potrebbero iniziare a mancare. Un aiuto a questo punto sarà necessario. Voto - 7️⃣