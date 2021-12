Le previsioni dell'oroscopo del giorno 8 dicembre esortano gli Acquario ad essere intraprendenti in amore. I nati sotto il segno dei Gemelli avranno nuove opportunità, mentre i Leone sono un po' confusi.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Sagittario: giornata un po' inquieta per quanto riguarda la vita di coppia. Se nascerà qualche piccolo disguido, cercate di mantenere la calma.

11° Leone: molti dei nati sotto questo segno si trovano in un momento di confusione. Se non sapete in che direzione andare, forse è il caso che vi lasciate consigliare da una persona cara.

10° Capricorno: inseguite sempre i vostri sogni e obiettivi, anche se questo vuol dire farvi qualche nemico. Talvolta nella vita è importante essere un po' egoisti e pensare ai propri obiettivi.

9° Cancro: in amore è necessario avere pazienza. Se state vivendo un momento di confusione, forse è il caso di non essere frettolosi nel prendere decisioni. Sul lavoro ci potrebbe essere qualche momento di tensione.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: continuate a lottare per raggiungere i vostri traguardi. In ambito professionale ci sono delle nuove soluzioni in arrivo, siate audaci.

7° Bilancia: le previsioni dell'Oroscopo dell'8 dicembre denotano una giornata all'insegna dei rapporti interpersonali.

Se state vivendo un po' di confusione, forse è il caso di fermarsi un attimo a riflettere, specie se riguarda il lavoro.

6° Vergine: dal punto di vista professionale siete molto sagaci e intraprendenti. Abbiate sempre fede e fiducia nelle vostre potenzialità. In amore è importante mettersi in gioco sempre e comunque.

5° Pesci: nella vita chi non risica non rosica.

Cercate di non prendervi colpe e responsabilità che non avete. Siete caratterialmente molto generosi, ma fare attenzione a non lasciare alle persone di approfittarne.

Oroscopo 8 dicembre segni fortunati

4° in classifica Ariete: in amore bisogna essere audaci. Sul lavoro, invece, la bravura e un pizzico di fortuna saranno le chiavi del vostro successo.

Fate passi indietro solo per prendere la rincorsa.

3° Toro: l'amore procederà senza troppi intoppi. Le relazioni nate da poco tempo potrebbero trasformarsi in qualcosa di serio ed importante. In ambito professionale è il momento di guardare avanti e fare progetti a lungo termine.

2° Gemelli: l'oroscopo del giorno 8 dicembre denotano u quadro astrale molto positivo per quanto riguarda i sentimenti. Questo non è il momento di abbattersi. Sul lavoro ci sono delle opportunità in arrivo.

1°Acquario: buon momento in amore. Le coppie in crisi potranno fare la pace, mentre quelle stabili possono pensare in grande. Dal punto di vista dei rapporti professionali, invece, ci sono delle occasioni in arrivo.