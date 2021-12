Per la giornata della Vigilia di Natale, venerdì 24 dicembre 2021, l’Oroscopo si presenterà con il segno del Cancro in cima alla classifica, mentre un po’ di calo si registrerà per il segno dell’Ariete. La monotonia interesserà i segni dello Scorpione e del Vergine, mentre il Capricorno dovrà fare attenzione alle spese.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni di domani.

L’oroscopo di domani: Sagittario impegnato

1° Cancro: avrete la passionalità più forte che mai, e che potrebbe darvi anche qualche progetto interessante per le giornate successive.

Finalmente potrete anche staccare definitivamente la spina dalle faccende lavorative fino alla fine della settimana.

2° Leone: il periodo che state vivendo in amore potrebbe portarvi una bellissima novità, sia che siate single oppure all’interno di una relazione. Probabilmente la fase romantica potrebbe durare molto più a lungo del previsto, nonostante ci siano impegni che vi terranno occupati entrambi.

3° Sagittario: ancora qualche piccolo impegno prima delle festività, e potrete dedicare l’intero pomeriggio alle persone care e con le quali riuscirete a trascorrere molto tempo libero. Secondo l’oroscopo, sarà molto efficace confessarvi alla persona amata.

4° Pesci: questo clima di festività sarà ottimo per ricontattare delle persone che avete perso nel corso della strada e che adesso vorreste risentire per rendere allegro e nostalgico insieme un periodo che sarà più magico che mai, secondo l’oroscopo.

Dialogo per Acquario

5° Acquario: il dialogo vi aiuterà non soltanto a distendervi ma anche a chiarire determinate dinamiche che in queste giornate sono state messe in un angolo per cause di forza maggiore. Avrete una serata all’insegna del divertimento con le amicizie.

6° Bilancia: avrete un umore che sarà abbastanza traballante a causa dei ricordi e di qualche vicenda che recentemente vi ha scosso e che ha lasciato qualche evidenza ancora adesso.

Secondo l’oroscopo potreste avere une bella notizia in serata.

7° Toro: le energie ottimali vi permetteranno di fare anche lavori molto significativi per il vostro fisico, ma al tempo stesso potreste avere anche un leggero stress che dovrete assolutamente smaltire affinché non si aggiunga alla tristezza di queste giornate.

8° Ariete: avrete delle spese da sostenere prima che arrivi il fine settimana di festività, dunque dovrete fare qualche piccolo sacrificio e darvi da fare sul settore professionale prima che la giornata finisca senza aver concluso qualche affare.

Capricorno in calo

9° Capricorno: le finanze lievemente in ribasso vi faranno temere un po’ per le giornate finali dell’anno e darvi qualche pensiero di troppo. Sicuramente dovrete essere molto parsimoniosi con qualche acquisto di troppo, secondo l'oroscopo.

10° Gemelli: avrete una discussione sul lavoro che vi rallenterà sul lavoro e che non vi darà alcuna ripercussione positiva. Anche in amore dovreste fare molta attenzione alle parole e al loro utilizzo, perché potreste non accorgervi di qualche nota pungente.

11° Vergine: avrete una relativa tranquillità in famiglia, ma purtroppo anche una routine che ora come ora vi irriterà molto proprio a causa della monotonia collaterale. Sembrerà che qualche problema si risolverà in men che non si dica, se riuscirete a mantenere i nervi saldi.

12° Scorpione: secondo l’oroscopo ci sarà un periodo di stress in aggiunta, probabilmente proprio a causa delle festività. Perciò fareste meglio a trascorrere un po’ di tempo da soli per poter prepararvi mentalmente ad un lungo periodo di noia.