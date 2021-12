Per il mese di gennaio 2022, l’Oroscopo si prospetta fortunato per i nati sotto i segni di acqua, perché Giove nella costellazione dei Pesci si rivelerà un valido alleato per progetti e ambizioni, anche piuttosto lungimiranti. Saranno ottimali anche molti segni di fuoco, in particolare per il Sagittario.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni di gennaio 2022.

L’oroscopo di gennaio: Pesci eccellente

1° Pesci: questo non sarà soltanto un mese fortunato, ma darà l’avvio a un anno in cui la una fortuna potrebbe darvi moltissimo a livello finanziario, generando un cambiamento eccellente nella vostra vita.

Secondo l’oroscopo ciò che avete fatto nelle settimane precedenti darà dei frutti nel corso di gennaio, in particolare nella seconda metà del mese.

2° Scorpione: Giove nella costellazione dei Pesci vi darà della fortuna, sia inaspettata che no. Difatti potreste avere delle novità lavorative che vi daranno più guadagni e qualche situazione che vi aiuterà nelle spese di troppo. Avrete anche dalla vostra parte un ottimismo che probabilmente non sentivate vostro da molto tempo a questa parte, accompagnato da energie considerevolmente eccezionali.

3° Sagittario: ci saranno dei colpi di fortuna considerevoli, se si pensa alle questioni legate all’ambiente finanziario del vostro segno. Avrete molta più capacità di azione sul lavoro e più responsabilità: esse probabilmente vi daranno più autostima e vi conferiranno anche molta più fiducia nei confronti degli altri.

Non mancheranno occasioni di tipo professionale anche per chi è alla ricerca di un impiego.

4° Acquario: questo mese sarà l’inizio di un periodo decisamente fortunato, che vi permetterà di concludere in meglio e progetti già avviati e di risolvere molto comodamente qualche problema di troppo. Le energie ritorneranno piuttosto in fretta e la vostra mente avrà una capacità di azione più veloce e creativa.

La comunicazione di Mercurio vi darà una collaborazione ottimale nell’ambiente lavorativo.

Toro determinato

5° Toro: sarete dotati di una determinazione molto considerevole, che vi permetterà di dare il meglio di voi senza vacillare. Anche la fortuna vi conferirà una fase di creatività che potrebbe durare piuttosto a lungo, dunque non esitate a sfruttarla per conseguire qualche traguardo che avete in mente già da molto tempo.

Le energie saranno a vostra disposizione se ci sarà la necessità di dare il massimo in determinate occasioni.

6° Ariete: la parola a cui dovrete prestare attenzione nel corso del mese di gennaio sarà “cautela” perché Mercurio avrà una quadratura per il Capricorno che potrebbe mettervi i bastoni fra le ruote per quel che riguarda l’ambito lavorativo. Qualcosa andrà meglio nella seconda parte del mese, perché la fortuna vi donerà molta creatività e tante energie per poter essere sempre al massimo.

7° Bilancia: per il vostro segno si prospettano successi significativi, ma la poca influenza di Giove vi porterà a calibrare le situazioni caso per caso e a fare molto con le vostre forze. Attenzione a delle occasioni che potrebbero risultare molto controproducenti.

Le energie saranno a vostra completa disposizione, perciò potrete portare avanti anche molto lavoro che altrimenti dovreste procrastinare.

8° Capricorno: Venere nella vostra costellazione sarà ottimale per superare alcune problematiche legate all’ambiente lavorativo e per procurarvi i guadagni necessari per far fronte a spese non indifferenti. Secondo l’oroscopo però il livello di energia potrebbe essere molto basso e dunque essere controproducente per la vostra attività.

Opposizione di Giove per Vergine

9° Cancro: essendo solo Giove in trigono al vostro segno, si potrà parlare di fortuna soltanto in parte per quel che riguarda il vostro mese. Le energie potrebbero non essere il massimo nelle questioni più determinanti per i vostri obiettivi, mentre Mercurio vi darà qualche piccola soddisfazione e vi aiuterà in qualche affare fino al giorno 25 gennaio.

10° Leone: avere Venere nella costellazione del Capricorno significherà avere un po’ di fortuna nell’ambiente domestico, con qualche avvicinamento sul piano sentimentale, così come buone sono le energie supportate dal pianeta Marte. Però sul lavoro sarà necessario qualche piccolo sacrificio e una costanza che probabilmente vi renderà non solo stressati, ma anche indisponenti.

11° Vergine: l’opposizione di Giove nel mese di gennaio indica molte illusioni sul lavoro, qualche insuccesso sul piano finanziario e poco coinvolgimento sul piano della concentrazione. Avrete molto nervosismo, che purtroppo vi procurerà più ansia e stanchezza di quanto non succeda usualmente. Prestare attenzione alle spese in eccesso potrebbe regalarvi un po’ di serenità, ma evitate di fare investimenti importanti e che non potreste reggere facilmente.

12° Gemelli: avrete un supporto di Mercurio non indifferente, dato che questo pianeta sarà nella costellazione dell’Acquario per gran parte del mese, ovvero fino al giorno 26. Però la fortuna potrebbe non esservi amica per quel che riguarda qualche progetto o qualche affare che avrà molte probabilità di non andare in porto. Marte in opposizione al vostro segno vi renderà molto difficile resistere a lungo sul posto di lavoro.