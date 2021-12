Per il weekend di Natale, 25 e 26 dicembre 2021, l’Oroscopo si prospetta molto positivo dal punto di vista finanziario per i nati sotto il segno del Sagittario, mentre l’amore coinvolgerà direttamente i nati sotto il segno dei Pesci. I Gemelli e l’Ariete invece potrebbero avere dei pensieri che verteranno in tutt’altra direzione.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni del weekend.

L’oroscopo di Natale: Leone in testa

1° Leone: l’amore la farà da padrone in una atmosfera natalizia che di per sé vi porterà tanta spensieratezza, tanti progetti da fare in famiglia ma anche qualche situazione che potrebbe ribaltare le vostre vicende di cuore.

L’oroscopo prevede per questo weekend anche una bellissima proposta.

2° Acquario: il vostro periodo dell’anno preferito riuscirete a dedicarlo interamente agli affetti, alla casa, a tutto ciò che ruota attorno al Natale e che ora vi darà anche molta più creatività di quella che già possedete. Dimenticherete completamente qualche vicissitudine che vi ha disturbati parecchio nell’ultimo periodo.

3° Sagittario: dovrete attendervi un incontro importante, che però non sarà possibile stabilire quanto possa influire realmente su di voi. Sicuramente ci sarà anche qualche novità positiva per le finanze che influirà anche sul vostro umore in modo significativo, secondo l'oroscopo.

4° Bilancia: eccezionalmente avrete molta più allegria del solito, ma più che all’aria di festa sarà dovuto essenzialmente a qualche incontro che vi renderà più gioviali e rilassati, e che probabilmente segnerà l’inizio di una stagione amorosa decisamente interessante e ricca di progetti in due.

Pesci fortunato

5° Pesci: un po’ di fortuna vi sarà accanto per superare al meglio qualche piccola faccenda per poi dedicarvi interamente alla famiglia. Anche le amicizie saranno al centro della vostra attenzione, soprattutto qualcuna che qualche tempo fa vi è stata accanto nei momenti più difficili.

6° Cancro: il lavoro vi ha stancati, però vivrete queste due giornate festive con tanta volontà di rendere felici le persone attorno a voi e che si aspettano che siate sempre più allegri e sempre più romantici, come ad esempio il partner.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Riceverete un dono molto interessante che avrà a che fare con il lavoro.

7° Toro: non avrete in mente di fare molto nel corso di questo fine settimana, però riuscirete a far divertire chi vi sta attorno senza trasmettere la vostra lieve sensazione di astio nei confronti di questo periodo, a prescindere dal fattore festivo. Secondo l’oroscopo potreste provare ad essere più spensierati nella domenica.

8° Gemelli: potreste non avere a disposizione quei buoni sentimenti che in questo momento sono richiesti, anzi, avrete anche nostalgia dell’ambito lavorativo. Sarete fra coloro che potrebbe pensare di fare qualcosa di manuale, che prevede l’essere attivi fisicamente più che mentalmente.

Pensieri per Ariete

9° Ariete: più che alla festa in sé, avrete qualche pensiero di troppo sulle finanze che in questo periodo hanno subito più di un brutto colpo, però trascorrere del tempo con la famiglia vi aiuterà a staccare la spina dalle problematiche quotidiane che ora vi stavano tenendo troppo sotto scacco.

10° Scorpione: l’atmosfera di festività sicuramente coinvolgerà anche voi, ma al tempo stesso vorreste che non duri troppo a lungo.

Rivedrete qualche vecchio volto che in realtà avreste voluto evitare, nonostante ci sia qualche nota positiva che riscalderà il clima, secondo l’oroscopo.

11° Vergine: certamente avrete una distensione più prolungata, però dovrete fare i conti con quell’aspetto di voi stessi che non amano la confusione e che vorreste che le feste siano il più brevi possibile. Con le amicizie avrete un po’ di sintonia in più rispetto ai familiari.

12° Capricorno: il vostro segno in questo momento sarà dalla parte di chi non vorrebbe che le feste si dilunghino troppo e vi diano non solo della stanchezza in aggiunta ma anche di quel po’ di energie che vi resteranno a fronte di una settimana che alla fine si rivelerà decisamente stressante.