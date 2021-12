Una nuova giornata pre-natalizia è in arrivo per tutti i segni zodiacali. Scopriamo quindi come andrà giovedì 23 dicembre per i simboli astrologici dell'Ariete ai Pesci e come le diverse disposizioni astrali modificheranno l'andamento sentimentale, salutare e lavorativo.

La prima sestina

Ariete: a livello sentimentale in questa giornata sarà meglio non agitarvi, potrete pensare di riappacificarvi se avete vissuto delle problematiche negli ultimi tempi. In ambito professionale avete voglia di cambiamenti, con l'arrivo del nuovo anno sarà possibile metterli in atto.

Toro: la giornata di giovedì 23 dicembre sarà caratterizzata da agitazione a livello sentimentale, cercate di mantenere la calma.

Possibili discussioni riguarderanno la sfera lavorativa, vi sentite stanchi.

Gemelli: in amore - con la Luna contraria - potrebbero esserci delle problematiche da affrontare, qualcosa vi preoccupa. In ambito professionale sarà meglio riorganizzare le diverse situazioni che negli ultimi tempi vi hanno creato problemi, in questo modo riuscirete ad andare avanti.

Cancro: siete in attesa di risposte professionali che potrebbero tardare ad arrivare. Con il Sole in opposizione attenzione ad alcune polemiche che potrebbero sorgere in famiglia, i single faranno invece degli incontri interessanti.

Leone: con l'arrivo del Natale vivete un momento di relax e vi sentite pronti a fare anche delle scelte riguardanti l'ambito lavorativo.

In amore attenzione agli accordi presi negli ultimi tempi.

Vergine: nella giornata di giovedì 23 dicembre dovrete riorganizzare alcune questioni professionali, ma potrete in questo modo migliorare i vostri progetti. In amore sarà possibile recuperare eventuali amori in sospeso.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: è un momento di stanchezza, in ambito professionale potreste non aver più voglia di affiancare persone che non stimate. In amore non mancheranno attenzioni, questo creerà del disagio nella coppia.

Scorpione: è un momento di recupero a livello salutare.

In amore potrete vivere belle emozioni, la giornata sarà interessante. In arrivo degli incarichi per quel che riguarda la sfera lavorativa.

Sagittario: periodo di ripresa, anche in campo lavorativo dove alcune questioni economiche negli ultimi tempi vi hanno fatto pensare. Nell'amore siete aperti a vivere belle emozioni.

Capricorno: a livello sentimentale è meglio essere cauti nei rapporti con gli altri, cercate di non alimentare polemiche. Nel lavoro saranno molte le cose da fare prima di potersi prendere una pausa.

Acquario: potreste vivere momenti di nervosismo in particolare per quel che riguarda la situazione lavorativa, ma possibili polemiche riguardano anche la sfera sentimentale.

Pesci: sono possibili dei dubbi a livello sentimentale, vi sentite agitati. Nel lavoro sono in arrivo delle novità, ma attenzione alle scelte che compirete.