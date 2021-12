Per la giornata di domani, martedì 28 dicembre 2021, l’Oroscopo si presenterà con un balzo eccezionale per il segno dell’Ariete, mentre ci sarà un ribasso significativo sul piano sentimentale per i nati sotto il segno della Bilancia. Equilibrio relativo per i nati sotto il segno del Cancro, mentre per i segni di terra ci sarà molta serenità.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco di domani.

L’oroscopo di domani: Scorpione energico

1° Ariete: questa di domani, sarà la vostra giornata per poter dare il meglio di voi stessi con dei progetti ambiziosi e per dare nuova linfa alla vostra voglia di mettervi in gioco.

Arriveranno i primi successi e i primi guadagni della settimana, secondo l’oroscopo.

2° Pesci: avrete dei traguardi da raggiungere che nel pomeriggio saranno più che soddisfatti, mentre con l’amore il romanticismo sarà inaspettatamente alto e pieno di tante sorprese interessanti sia per voi stessi che per il partner, secondo l’oroscopo.

3° Scorpione: la grinta lavorativa riprenderà a pieno ritmo, mentre per chi è alla ricerca di lavoro questa giornata potrebbe fare la differenza in meglio. Sul piano sentimentale avrete una sintonia di coppia invidiabile, specialmente quando sarete soli.

4° Capricorno: avrete la tregua dal lavoro che avete desiderato a lungo, dunque non sarà difficile per voi organizzare qualche attività, che sia con la famiglia oppure in solitudine, per poter allenare sia la vostra mente che il vostro corpo in modo adeguato.

Toro sereno

5° Toro: la serenità finalmente prenderà il posto dell’ansia e delle situazioni che vi hanno tenuti con il fiato sospeso. Sarà tempo di sfruttare la fortuna sul lavoro ma anche di farvi avanti con la persona amata, con delle aspettative incredibilmente alte.

6° Vergine: avrete della tranquillità relativa, che probabilmente vi occuperà gran parte della serata.

Però nella mattina e nel pomeriggio si presenteranno delle decisioni importanti da prendere e per le quali dovrete prendere in considerazione anche le persone attorno a voi.

7° Cancro: la stabilità si farà sentire in modo molto più tenace, però dovrete sicuramente badare ad un contesto familiare molto traballante e che potrebbe mettervi in crisi sul piano emozionale per molto tempo a questa parte, secondo l’oroscopo.

8° Leone: questo periodo purtroppo potrebbe presentarsi molto taciturno e schivo, per niente ideale per una conversazione che si potrebbe intavolare anche per caso. Sicuramente sul lavoro sarà meglio agire in solitaria, senza affidarsi troppo alla squadra professionale.

Sagittario in calo

9° Gemelli: dovrete lavorare sulla fiducia che riponete nella vostra relazione, perché in questo periodo ci potrebbero essere delle schermaglie che purtroppo saranno molto significative per l’andamento della vostra storia.

10° Sagittario: ci saranno momenti di sconforto che dovrete assolutamente sorvolare per poter ritrovare un po’ di buonumore. Secondo l’oroscopo potrete fare in modo che qualche impegno sia procrastinato per rilassarvi adeguatamente.

11° Acquario: avrete molta irritazione nel corso della giornata di domani, mentre in serata si verificheranno dei cali dell’entusiasmo sul lavoro, qualche segno di tristezza in arrivo, ma anche freddezza nella vostra relazione di stampo amoroso.

12° Bilancia: ci sarà della conflittualità nel corso di questa giornata che purtroppo porterà alla conclusione di una amicizia o addirittura di una storia. Fate in modo di riflettere attentamente sulle scelte future, soprattutto quelle dell’immediato.