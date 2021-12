Sabato 1 e domenica 2 gennaio troviamo sul piano astrale la Luna (che si farà Nuova domenica) viaggiare dall'orbita del Sagittario (dove transita Marte) al segno del Capricorno (dove risiedono Venere, Plutone, il Sole e Mercurio). Saturno, invece, continuerà la sosta in Acquario, così come Urano proseguirà il transito nel segno del Toro. Nettuno e Giove, in ultimo, continueranno il domicilio in Pesci.

Oroscopo del weekend favorevole per Capricorno e Toro, meno entusiasmante per Vergine e Cancro.

Sul podio

1° posto Capricorno: strada ben delineata.

Il Novilunio nel segno (in onda alle ore 18:33 domenicali) sarà probabilmente la ciliegina per condire la magnifica torta che il parterre planetario vorrà donare ai nati Capricorno, i quali parranno divenire consapevoli di ciò che vorranno ottenere e di come raggiungerlo al più presto.

2° posto Toro: risalita finanziaria. Sin dalle prime ore mattutine del 2 gennaio, i nati sotto il segno del Toro potrebbero accorgersi di uno o più metodi particolarmente efficaci per migliorare il loro bottino economico e non vedranno l'ora di attuarli.

3° posto Scorpione: viscerali. Il flirt tra la Luna Nuova, Venere e Mercurio nell'affine Capricorno avrà buone chance di far vivere l'amore in maniera viscerale, un po' come facevano in età adolescenziale, ai nati Scorpione e tale predisposizione all'irruenza amatoria sarà ben gradita alla dolce metà.

I mezzani

4° posto Leone: determinati. La tenacia è una caratteristica principe dei felini ma, nel corso del weekend, la stessa sembrerà divenire ancora più marcata se possibile, grazie soprattutto al Novilunio e al quadrato Saturno-Urano che spingerà presumibilmente i nativi a non arrendersi nemmeno di fronte agli ostacoli all'apparenza insormontabili.

5° posto Acquario: sabato top. Il Luminare femminile amico della giornata di sabato permetterà, con ogni probabilità, ai nati Acquario di trascorrere un Capodanno all'insegna della leggerezza e dell'affettuosità reciproca con partner e figli. Domenica, invece, l'atmosfera diverrà decisamente più routinaria e nelle menti native torneranno le preoccupazioni legate al mondo professionale.

6° posto Gemelli: orecchie da mercante. Il 2022 potrebbe cominciare con due giornate da prendere con le pinze per i nati Gemelli, i quali dovranno sorbirsi qualche provocazione dalla cerchia amicale e un atteggiamento poco amorevole dall'amato bene. Per schivare i colpi bassi altrui, e di conseguenza trascorrere un inizio anno scanzonato, basterà fare orecchie da mercante e mettere il campo il loro tipico mood frizzante.

7° posto Bilancia: focus sulle priorità. Il Novilunio domenicale indurrà, c'è da scommetterci, la prima decade di casa Bilancia a riconsiderare le proprie priorità esistenziali, provando a dare maggior spazio alla stabilità economica e lavorativa piuttosto che agli affetti.

8° posto Ariete: vecchie conoscenze.

Complice una festa o una rimpatriata, i nati Ariete potrebbero incontrare una vecchia conoscenza con la quale c'è stato un approccio affettivo tempo addietro, malgrado il feeling con quest'ultima parrà essersi volatilizzato assieme al tempo passato.

9° posto Sagittario: stand-by. I nati Sagittario avranno buone possibilità, durante le due giornate inaugurali del 2022, di relegare in secondo piano tutto ciò che riguarderà gli aspetti pratici e professionali della quotidianità, così da far spazio alla tipica spensieratezza festaiola di questo periodo.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: titubante. Il pianeta dei venti e l'astro dell'espansione parranno sciogliere come neve al sole i raggi benevoli del binomio Venere-Novilunio nel loro Elemento, e ciò potrebbe rendere oltremodo indecisi i nati Vergine sul da farsi in queste due giornate.

11° posto Cancro: taciturni. La voglia di comunicare col mondo circostante, specialmente domenica, non sarà presumibilmente ai massimi livelli, coi nati Cancro che decideranno di proferire le parole col contagocce e le persone care, conoscendo il delicato momento che stanno vivendo, non forzeranno la mano in tal senso.

12° posto Pesci: delusioni. Il ménage amoroso di casa Pesci, specialmente per seconda e terza decade, sarà probabile che risenta in queste giornate di una cocente delusione, figlia delle alte aspettative che il dodicesimo segno zodiacale aveva risposto in una nuova conoscenza affettiva.