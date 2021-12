L'oroscopo di martedì 28 dicembre 2021 mette a disposizione le previsioni zodiacali sulla seconda giornata di questa settimana relativamente ai primi sei simboli astrali. In evidenza pertanto i soli appartenenti alla sestina rappresentata da Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Allora, curiosi o no di conoscere in anteprima quali saranno i simboli astrali più fortunati del giorno? In analisi prettamente i comparti interessanti l'amore e il lavoro, corredati come sempre dai nostri consigli e raccomandazioni soprattutto per le coppie e i single.

Iniziamo quindi, senza indugiare oltre, a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 28 dicembre su sentimenti e attività lavorative, segno per segno.

Classifica stelline (parziale) per i primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Cancro, Leone;

2° posto - ★★★★: Gemelli;

3° posto - ★★★: Toro, Vergine;

4° posto - ★★: Ariete.

Previsioni zodiacali del 28 dicembre, amore e lavoro

Ariete: ★★. L'oroscopo del 28 dicembre al segno dell'Ariete indica questa parte della settimana sottoposta a scontentezza o malumore generalizzati, pronti a rallentare la vostra indole sempre piena di risorse e di inventiva. Portate pazienza! In amore, diciamo che avrete più da fare che da dire, quindi, sforzatevi di essere flessibili e aperti con il partner.

Sapete bene che per far felici gli altri, qualche volta ci vuole una grande prova d'amore da donare senza risparmio. Single, le stelle vi suggeriscono di restarvene a casa (se potete) magari a poltrire sotto le coperte, invece di gettarvi nel traffico cittadino o andare in giro senza effettiva necessità. Ci potrebbero essere anche dei contrattempi e delle incomprensioni in famiglia, per via di conti e bollette da pagare: se avete esagerato con le spese per le festività e i divertimenti, ora vi toccherà fare ammenda.

Nel lavoro, il cielo sembra non essere del tutto positivo per i nuovi contratti o progetti. Così la cosa più saggia da fare sarebbe rimandare a domani qualsiasi decisione importante.

Toro: ★★★. La giornata di martedì si annuncia in prevalenza "sottotono". Possibili momenti dominati da instabilità emotiva o stress generalizzato abbastanza difficili da tenere a bada.

In molti casi pertanto, la partenza del periodo non sarà proprio positiva tra tensioni e imprevisti. In campo sentimentale, la giornata si aprirà con delle nuvole di tensione, che però lasceranno presto spazio al sereno nel vostro cuore. Se fino a questo momento non sentivate vostro lo spirito delle feste, adesso, vi sentirete presto esplodere dentro un sentimento dolce e magico al tempo stesso unito a un gran bisogno di affetto e una voglia quasi incontrollata di passare del tempo con chi amate. Single, attenetevi alla massima chiarezza in ogni forma di comunicazione, eviterete così di creare confusione e fraintendimenti che potrebbero provocare ritardi e discussioni spiacevoli. In caso d'appuntamento, non potete cambiare la testa delle persone, quindi accettatele così come sono e condividete piacevolmente ciò che vi propongono e vi accomuna.

Nel lavoro, cercate di non scontrarvi con un vostro collega, perché potreste rendere difficile il rapporto di collaborazione e alterare la stima che ripone in voi.

Gemelli: ★★★★. Partirà abbastanza in modo tranquillo questa parte della settimana, con un martedì valutato e sottoscritto con le quattro stelline legate ai periodi di routine. In amore, vi sveglierete con il sorriso sulle labbra, con il pensiero che trascorrerete dei giorni lontani dallo stress: utilizzate la mattinata per sbrigare tutti gli impegni e organizzare il lavoro, poi nel pomeriggio tenetevi liberi perché qualcosa di molte dolce e romantico vi aspetta. Dovrete essere privi di qualsiasi impegno, per trascorrere la serata tranquillamente con il vostro lui o lei.

Single, martedì tranquillo, ideale per portare a termine i vostri impegni. Il giorno trascorrerà rapido, comunicando una sensazione di benessere e serenità. Ritagliatevi del tempo da dedicare ai vostri familiari e agli amici più cari e, se l'amore è il grande assente, non disperate perché potrebbe spuntare quando meno ve lo aspettate. Nel lavoro, il cielo di oggi stimolerà la fantasia e creerà anche le condizioni adatte per iniziative fortunate. In arrivo incontri che procurano amicizie importanti per il futuro.

Oroscopo e stelle di martedì 28 dicembre

Cancro: ★★★★★. In arrivo un giorno speciale, a tutto tondo sia con la parte sentimentale della vita come anche nei confronti delle situazioni inerenti le attività quotidiane.

Per i sentimenti, il cielo positivo vi aiuterà a pianificare in modo eccellente questa giornata. Lo spirito festivo che si respira in questi giorni vi renderà particolarmente gioiosi, allegri e felici. Il vostro entusiasmo sarà contagioso anche per le persone che vi stanno intorno, soprattutto con il partner. Solo voi sapete farlo sentire unico e speciale. Single, gli influssi lunari saranno perfetti per prendervi cure di voi, del vostro benessere psicofisico, degli hobby. In perfetta sintonia con l'appoggio di Marte, che vi sosterrà e vi suggerisce di dedicare un po' del vostro tempo anche al riposo e all'aspetto esteriore. Nel lavoro, annuncia un periodo incoraggiante, forse con situazioni inaspettate, ma incoraggianti per carriera e guadagni: creatività e intuito sono le vostre carte per rilanciare l'attività e per nuovi progetti.

Leone: ★★★★★. Una giornata bellissima sotto molti punti di vista, in campo sentimentale come pure in ambito lavorativo. La Luna in Scorpione si farà sentire in tutta la sua benevola forza. Le stelle sono pronte a portare preziosi sprazzi di fortuna. In amore, persone e situazioni vi faranno vivere nuove emozioni in compagnia del partner e di tante persone a cui vi sentite profondamenti legati. State sicuramente vivendo un periodo molto felice per la vostra vita amorosa e, con Venere amica, riuscirete addirittura a sentirvi più belli e affascinanti. Single, i rapporti con gli amici e le persone care in questi giorni saranno buoni e distesi. Anche il vostro atteggiamento nei confronti della vita sarà così più positivo: martedì infatti, il cielo sarà ben disposto verso di voi e di certo non vi farà mancare soddisfazioni personali o momenti piacevoli.

Nel lavoro, le combinazioni planetarie sembrano essere a vostro favore ed avrete la possibilità di prendervi delle rivincite. Finalmente ritroverete anche l'equilibrio economico.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, martedì 28 dicembre, preannuncia una giornata prettamente di studio, soprattutto nelle cose più impegnative: diciamo pure che il "sottotono" si farà sentire nelle cose che farete, lasciando poco spazio alla buona sorte. In campo sentimentale, la giornata inizierà un po' storta a causa di piccole discussioni che si risolveranno nell'arco della mattinata: riuscirete infatti a chiarirvi rendendo noti i vostri pensieri al partner. Questo vi aiuterà a mettervi l'anima in pace e a calmarvi, sicuri di aver ritrovato l'affetto della persona amata.

Single, inutile far finta di nulla, perché questa non sarà la vostra giornata. Infatti, qualcuno non sarà sincero con voi: non c'è nulla che vi irriti tanto, quanto sapere che la vostra fiducia è mal riposta. Sarà invece un buon momento per riconsiderare ciò che è successo in passato e apportare alcune modifiche per migliorare alcune amicizie. Nel lavoro, Giove vi chiede di occuparvi di alcune faccende burocratiche importantissime per la vostra attività. Ci sono delle scadenze imminenti che devono essere rispettate.

