Per il 2022 l’Oroscopo per il segno dei Gemelli sarà molto positivo sul piano creativo, da applicare nelle faccende di stampo lavorativo e che renderà l’atmosfera nella squadra di lavoro abbastanza buona.

In amore ci sarà bisogno di una pausa o comunque di una riflessione da parte dei nati sotto questo segno, ma per le coppie che non hanno subito sbalzi troppo gravosi ci potrebbero essere delle novità significative.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per il segno dei Gemelli.

L’oroscopo del 2022: amore e affetti

Purtroppo l’inizio dell’anno 2022 si presenterà con Marte in opposizione, dunque potrebbero presentarsi delle conflittualità che probabilmente sarà meglio concludere con la fine di una relazione o comunque con una pausa.

Avrete bisogno di stare un po’ da soli, per ristabilire un vostro equilibrio e per comprendere meglio cosa realmente vorreste in questo momento. Secondo l’oroscopo soltanto poche coppie potrebbero trovare una situazione affiatata nonostante questo, però la situazione potrebbe ribaltarsi nel corso dell’anno, seppure ci sarà bisogno di qualche sacrificio.

Agosto sarà un mese eccellente per poter rinnovare la sintonia di coppia e per poter fare un passo avanti, se avete intenzione di continuare la vostra storia d’amore.

Lavoro e affari

Con Giove in quadratura e Saturno in trigono, la situazione lavorativa secondo l’oroscopo sarà priva di fortuna e di slanci che potrebbero fare la differenza nella vostra carriera, però avrete un senso del dovere e della responsabilità che riuscirà a farvi concludere al meglio abbastanza progetti interessanti.

Sicuramente ci sarà bisogno di impegno e di dedizione.

D’altro canto, in estate subentrerà un periodo di creatività che potrebbe essere molto produttivo sia per voi che per la vostra squadra di lavoro. Con quest’ultima secondo l’oroscopo si creerà una complicità che sicuramente avrà i suoi limiti, ma al tempo stesso riuscirà a cambiare un clima che per molto tempo si è presentato abbastanza altalenante.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Fortuna e salute

Di fortuna si parlerà a tratti, con un quadro dell’oroscopo che prevede non molta fortuna e troppo impegno. Purtroppo non ci saranno dei risvolti che prevedono cambiamenti radicali, però avrete a che fare con delle energie di Marte che vi conferiranno una carica che persisterà anche quando ci sarà troppo lavoro e poco tempo libero.

A proposito di quest’ultimo, l’oroscopo prevede di fare dello sport e di evitare di fare una vita troppo sedentaria. Evitate però di essere iperattivi in situazioni in cui non sarà previsto fare degli sforzi significativi, perché ci saranno momenti in cui vi serviranno energie in aggiunta.