Per il 2022 l’Oroscopo del segno del Toro sarà ottimale a partire dalla seconda metà dell’anno sul piano professionale, grazie alla fortuna di Giove nella costellazione dei Pesci che influirà anche per i segni di terra. L'ambito amoroso sarà molto soddisfacente sia per gli incontri per i single che per le coppie che hanno intenzione di proseguire la propria storia d’amore.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per il segno del Toro.

L’oroscopo del 2022: amore e affetti

Giove in sestile per quasi tutto l’anno vi darà molte possibilità in amore, soprattutto se siete ben disposti ad innamorarvi.

Secondo l’oroscopo alla fine della primavera e per gran parte dell’arco temporale estivo potreste fare incontri molto soddisfacenti: vi sentirete decisamente magnetici e molto armonici. Per le coppie già datate quest’anno sarà fatto di decisioni da prendere e di qualche rinuncia da fare per realizzare qualche progetto di coppia. Se ci sono state “turbolenze” recenti ci sarà occasione di risanare un rapporto, anche di amicizia, ma l’ideale sarà trascorrere del tempo da soli, perlomeno all’inizio, e ristabilire un vostro equilibrio prima di coltivare un nuovo affetto nei confronti di qualcuno.

Lavoro e affari

Nel periodo iniziale dell’anno si prevedono molti sacrifici e probabilmente anche un po’ di stress derivante dal nervosismo.

Però ci saranno occasioni molto allettanti che sarà doveroso sfruttare per realizzare quelle ambizioni che avete covato da tanto tempo a questa parte.

Giove con la sua grande fortuna, presente nella costellazione dei Pesci, sarà essenziale per avverare qualche piccolo sogno sul piano professionale, magari trovare il lavoro per il quale avete studiato o comunque avere una proposta significativa per la vostra carriera e per le vostre finanze.

I cambiamenti si verificheranno in meglio anche per quel che concerne gli investimenti e qualche sfizio che alla fine dell'anno vi verrà voglia di togliervi.

Fortuna e salute

Dal mese di febbraio comincerà a farsi sentire la fortuna di Giove, su cui potrete contare per raggiungere i vostri obiettivi, non soltanto professionali.

Subentrerà poi una fase molto critica che si concentrerà in primavera, dunque il consiglio per questo periodo sarà quello di non essere troppo impulsivi sul lavoro. Sarà l’estate la stagione in cui potrete osare di più, anche negli investimenti. Se ci sarà qualcosa di importante da realizzare, anche le energie di Marte vi supporteranno, in quanto siete un segno di terra.