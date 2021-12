Venerdì 10 dicembre troveremo sul piano astrologico Nettuno assieme alla Luna transitare nel segno dei Pesci, mentre Mercurio e il Sole sosteranno sui gradi del Sagittario. Marte, invece, continuerà il domicilio in Scorpione, così come Venere insieme a Plutone resteranno stabili in Capricorno. Urano, in ultimo, permarrà nel segno del Toro come Giove e Saturno proseguiranno il transito in Acquario.

Oroscopo quotidiano favorevole per Cancro e Ariete, meno roseo per Vergine e Sagittario.

Sul podio

1° posto Ariete: volitivi. Ogni mansione pratica o professionale sarà presumibilmente svolta dai nati Ariete con estrema celerità e semplicità, in quanto il segno di Fuoco questo venerdì metterà in campo un mood stacanovista che sarà ben apprezzato anche dai colleghi più invidiosi.

2° posto Cancro: loquaci. Nella giornata che precede il weekend, i nati sotto il segno del Cancro avranno buone chance di godere di una loquacità eccelsa, grazie alla quale riusciranno ad ammaliare una nuova conoscenza affettiva. Meno entusiasmanti, invece, le effemeridi per il versante lavorativo, dove qualche insidia relazionale sarà da mettere in conto.

3° posto Scorpione: concilianti. Giornata dicembrina dove il terzo segno Fisso potrebbe decidere di divenire maggiormente affabile nei riguardi di alcune persone maldisposte, anziché ribattere a tono come al solito, e questo atteggiamento conciliante riuscirà a dissuaderle.

I mezzani

4° posto Pesci: scelte. La prima e seconda decade di casa Pesci sarà presumibilmente chiamata ad operare una scelta riguardante il fronte relazionale, ad esempio troncare i rapporti con un'amica oppure decidere di approfondire la conoscenza di una persona incontrata da poco.

5° posto Leone: risultati. Un progetto in essere che ultimamente ha risucchiato molte energie native darà, con tutta probabilità, qualche risultato incoraggiante in questo giorno autunnale ai felini, con questi ultimi che ne saranno entusiasti e si getteranno a capofitto nel miglioramento dello stesso.

6° posto Toro: chiarimenti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ventiquattro ore che sembreranno ideali ai nati Toro per lanciarsi in un doveroso chiarimento con una persona cara, grazie al quale sarà facile riappacificarsi con la stessa e, nel caso si dovesse trattare del partner, rinsaldare la pace nell'alcova.

7° posto Capricorno: focus domestico. Più che le questioni amorose o professionali, i nati sotto il segno del Capricorno potrebbero essere chiamati a dedicare il loro tempo ad alcune riparazioni o ammodernamenti legati all'ambiente domestico nel corso di questo venerdì.

8° posto Acquario: rapporto genitore/figlio. Venerdì di dicembre dove il quarto segno Fisso dovrà, c'è da scommetterci, fare i conti con qualche attrito con la prole dovuto alla rigidità di alcune regole come il coprifuoco o l'entità della paghetta.

9° posto Bilancia: ingenui. In questa giornata autunnale sarà semplice per la terza decade di casa Bilancia peccare di ingenuità, specialmente nei confronti di persone appena conosciute. Un lupo, però, potrebbe vestirsi da agnellino e approfittarne della loro bontà, quindi sarebbe bene evitare di lasciarsi convincere ad acquistare macchinari miracolosi o cambiare gestore telefonico con la promessa di un'offerta più vantaggiosa dell'attuale.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: bizzosi. I nati Vergine potrebbero avere un diavolo per capello durante questa giornata e, come spiacevole conseguenza, sfogare il loro nervosismo soprattutto con le persone alle quali vogliono maggiormente bene.

11° posto Sagittario: delusioni. Il luogo professionale in questa giornata di dicembre avrà buone possibilità di rappresentare una fonte di delusione per i nati sotto il segno del Sagittario, in quanto una figura verso la quale riponevano molta fiducia gli volterà le spalle. Sebbene lo scoramento sarà palpabile nel segno Mobile, tale delusione sarà soltanto una loro fallace impressione.

12° posto Gemelli: fuori giri. Semaforo acceso sul rosso per i nati Gemelli in questo venerdì, col segno d'Aria che avvertirà un fastidioso senso di impotenza verso ciò che accadrà e, di conseguenza, verrà pervaso da una profonda destabilizzazione. Sarà bene, però, non lasciarsi trasportare dall'emotività e, soprattutto, evitare di rompere rapporti relazionali sulla scia dell'insoddisfazione.