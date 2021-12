Per la giornata di domani, martedì 7 dicembre 2021, l’Oroscopo prevede un rialzo del segno del Sagittario, mentre il segno del Leone potrebbe subire un leggero ribasso a causa dello stress e del nervosismo. Ci saranno delle novità piuttosto significative per i nati sotto il segno del Toro, mentre per i Pesci ci sarà un periodo carico di progetti di coppia.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni di domani.

L’oroscopo di domani: Sagittario energico

1° Sagittario: avrete una energia fuori dal comune che vi sarà di vitale importanza nel lavoro e negli affari, soprattutto nel periodo pomeridiano.

Anche la vostra squadra professionale conoscerà delle ore molto più floride rispetto alla norma.

2° Toro: la grinta di questa giornata di domani vi accompagnerà a lungo sul lavoro, mentre con gli affetti avrete una grande sintonia. Secondo l’oroscopo ci saranno delle novità inaspettate che probabilmente vi renderanno più allegre anche le altre giornate.

3° Pesci: questo periodo in amore non conoscerà altro che sintonia e una buona dose di progetti che vorreste realizzati insieme al partner. Vi sentirete anche più volenterosi sotto il profilo professionale e nella riuscita di qualche faccenda di stampo burocratico.

4° Vergine: l’amore sarà parte integrante della giornata di martedì, nonostante ci siano delle questioni di lavoro che probabilmente vi occuperanno per gran parte della giornata.

L’oroscopo prevede anche qualche buon affare che andrà in porto.

Ariete inquieto

5° Cancro: ci sarà un momento in cui nella coppia farete affidamento sui reciproci sentimenti, riuscendo probabilmente a dare una svolta alla vostra relazione. Avrete anche qualche idea che potrete sfruttare in ambiente lavorativo, secondo l'oroscopo.

6° Ariete: avrete molti sbalzi di umore, soprattutto se avete a che fare con alcune amicizie che non corrispondono esattamente alle vostre aspettative. In amore invece potrebbe nascere una conversazione molto produttiva nel quotidiano.

7° Scorpione: farete affidamento sulla stabilità relativa della famiglia ma anche sulla vostra capacità di adattamento in alcune mansioni lavorative che non avete mai sperimentato prima.

Evitate distrazioni che potrebbero compromettere le ore a vostra disposizione.

8° Acquario: un po’ di malinconia potrebbe darvi qualcosa su cui riflettere per qualche decisione futura. Le amicizie sicuramente sapranno come tirarvi su di morale anche se sembra che in un primo momento non riusciate minimamente a distrarvi.

Gemelli sottotono

9° Gemelli: state vivendo un periodo molto precario sul piano dell’umore, perciò vi converrà essere sempre circondati da persone che possano rendervi qualche ora decisamente leggera e magari anche organizzarvi qualche serata in compagnia.

10° Leone: il nervosismo probabilmente vi renderà la serata estremamente difficile con le relazioni interpersonali secondo l’oroscopo, dunque non sarà del tutto assente la possibilità di incorrere in una incomprensione molto forte che potrebbe durare a lungo.

11° Bilancia: avrete una situazione molto traballante che dovreste innanzitutto stabilizzare, e probabilmente questo concernerà essenzialmente l’aspetto amoroso. Qualche elemento potrebbe rendervi le cose difficili sul lavoro, secondo l’oroscopo.

12° Capricorno: avrete ancora molta inquietudine a cui far fronte, specialmente se questa concerne l’ambiente lavorativo. Con la vostra squadra infatti ci potrebbero essere parecchie discordanze che potrebbero anche segnare la fine di qualche rapporto.