Secondo le previsioni dell'oroscopo del 7 dicembre i nati sotto il segno dei Pesci devono essere audaci. I Vergine stanno vivendo un periodo un po' complesso, mentre i Sagittario sono in forma.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Vergine: siete in un periodo un po' complesso della vostra vita in quanto state affrontando dei cambiamenti davvero significativi. Non siate troppo irruenti nelle decisioni.

11° Leone: l'Oroscopo del 7 dicembre 2021 esorta i nati sotto questo segno a concentrarvi un po' di più sul lavoro. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, invece, ci sono delle questioni in sospeso.

10° Acquario: giornata all'insegna delle emozioni. Oggi siete un po' tesi, quindi dovete mantenere la calma. In ambito sentimentale è importante essere audaci.

9° Toro: in ambito professionale ci sono delle decisioni da prendere. Intanto cercate di essere risoluti nei rapporti di coppia. La cosa importante è essere intraprendenti e sicuri di sé.

Previsioni astrali 7 dicembre posizioni centrali

8° in classifica Bilancia: buon momento per mettere in piazza i vostri sentimenti. Dal punto di vista professionale è opportuno fare qualche valutazione. La Luna è contraria, problemi sul lavoro.

7° Capricorno: le previsioni dell'oroscopo del 7 dicembre vi invitano a non arrendervi. In ambito professionale ci sono delle grandi novità in arrivo, quinti è importante farsi trovare preparati.

6° Scorpione: in questo periodo siete un po' confusi, serve un piano per organizzare al meglio il lavoro e la vita sentimentale. Non abbattetevi al primo impedimento e cercate di essere più calmi.

5° Cancro: se state pensando di attuare un cambiamento importante nella vostra vita, questo è il momento giusto per agire. In ambito professionale dovete mettervi in gioco, ci sono delle novità.

Oroscopo primi quattro segni

4° in classifica Gemelli: le stelle tornano ad essere positive, soprattutto per quanto riguarda la vita privata. Chi era in attesa di una risposta dal punto di vista professionale potrebbe presto ricevere delle buone notizie.

3° Pesci: siate risoluti ed audaci in ambito professionale. La chiave del successo è essere sempre sull'attenti.

Non permettete a nessuno di incidere sulle vostre decisioni e sulla vostra vita.

2° Ariete: l'oroscopo del giorno 7 dicembre vi esorta ad essere audaci. Dal punto di vista economico ci sono delle belle novità in arrivo. Ad ogni modo, cercate di non sperperare denaro.

1° Sagittario: prima posizione per i nati sotto questo segno. Se state pensando di cambiare degli aspetti significativi del vostro lavoro, questo è il momento giusto di farlo. In amore farete faville.