Per la giornata di domani, mercoledì 22 dicembre 2021, l’Oroscopo prevede al primo posto della classifica il segno del Sagittario, con un calo per il segno dell’Ariete. Più o meno stabili si troveranno i segni di acqua, soprattutto il Cancro e i Pesci. Il Toro sarà stressato ma troverà un porto sicuro nelle amicizie. Di seguito le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni di domani.

L’oroscopo di domani: Pesci stacanovista

1° Sagittario: avrete una giornata molto fortunata sul lavoro, probabilmente fra le migliori prima della fine dell’anno. I guadagni potrebbero incrementare considerevolmente, mentre ci saranno novità positive per chi è alla ricerca di un impiego che soddisfi la situazione attuale.

2° Pesci: riuscirete a fare molto più lavoro del solito, anche grazie alla carica energetica che supererà anche le vostre stesse aspettative. Avrete una grande autostima che vi permetterà di fare anche qualche investimento o dello shopping.

3° Cancro: avrete un atteggiamento sempre più romantico e passionale insieme, questo potrebbe dare l’avvio a delle festività non solo all’insegna dell’allegria, ma anche di una fortissima complicità di coppia che potrebbe persistere a lungo, secondo l’oroscopo.

4° Leone: finalmente l’aria di festività riuscirà a coinvolgervi più direttamente ma soprattutto più attivamente, con tante iniziative interessanti su cui non solo svilupperete ulteriore creatività, ma vi faranno anche divertire molto di più rispetto alle feste.

Tempo libero per Capricorno

5° Capricorno: il calo degli impegni e del lavoro in generale potrebbe essere un espediente per trascorrere più tempo con le persone amate e con cui purtroppo non sempre riuscite a stare per cause di forza maggiore. Avrete una serata particolarmente interessante, secondo l’oroscopo.

6° Acquario: avrete un ottimismo rinnovato su molti fronti, fra cui quello che concerne le amicizie e qualche piccolo rapporto che vorreste ricucire dopo tanto tempo.

Con la sintonia di coppia potreste ripartire anche dopo una “tempesta” alquanto turbolenta.

7° Toro: avrete dello stress che purtroppo per il momento potrebbe persistere, ma al tempo stesso le amicizie vi daranno quel divertimento che ora vi sarà completamente necessario per poter rialzare considerevolmente il vostro umore.

8° Scorpione: l’ottimismo sta cominciando a darvi qualche piccola possibilità sul piano professionale, mentre con le finanze potreste avere un leggero rialzo che però non dovrebbe indurvi a fare investimenti.

Siate molto cauti e pazienti.

Vergine in rialzo

9° Vergine: il lieve rialzo dell’umore potrebbe essere determinante per una concentrazione più approfondita sul posto di lavoro, ma anche di un senso di responsabilità che non vi graverà più sulle spalle come successo precedentemente, secondo l’oroscopo.

10° Gemelli: sul lavoro potrebbero crearsi dei contrasti che dovreste assolutamente mitigare in virtù di una più sana convivenza e una più forte collaborazione. Con lo stress dovrete ancora fare i conti, probabilmente nel pomeriggio oppure in serata.

11° Bilancia: potreste avere un litigio con una amicizia che già di per sé non vi era molto affine, ma che ora era diventata molto “ingombrante”. Darsi da fare sul posto di lavoro rimarrà comunque la vostra priorità, perseguendo gli obiettivi che vi siete prefissi in un primo momento.

12° Ariete: qualche parola di troppo potrebbe costituire un malumore che sarà molto difficile da mandare via, però una amicizia sincera vi aiuterà a sorvolare sulle questioni più pesanti nel corso del pomeriggio oppure della serata.