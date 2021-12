Per la settimana che va dal 20 al 26 dicembre 2021, l’Oroscopo prevede la Luna in opposizione al segno dell’Acquario, mentre per la costellazione dei Pesci si prospetta Venere favorevole, esattamente con per il segno del Sagittario. La combinazione fra Marte e Venere sarà ottimale per il Cancro.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni della settimana di Natale.

L’oroscopo della settimana: Sagittario al ‘top’

1° Sagittario: sicuramente questa settimana vi regalerà tante soddisfazioni sul lavoro e tanta felicità all’interno del contesto affettivo.

Avrete la fortuna dalla vostra parte per quanto riguarderà le questioni di stampo finanziario, ma questa sorte potrebbe promettervi anche qualche incontro che vi cambierà l’inizio dell’anno, secondo l’oroscopo.

2° Pesci: la passionalità nel corso di questa settimana potrebbe dare l’avvio ad una relazione amorosa o consolidare quella attuale. Avrete una carica che vi permetterà di essere al passo con il lavoro e una grande allegria per quel che riguarda il weekend delle festività. La fortuna vi sarà amica nelle giornate più cruciali sia per l’ambito professionale che per quel che concerne le attività personali.

3° Cancro: per il vostro segno si prospetta una settimana davvero molto affiatata con il partner e sereno con la famiglia.

Questa atmosfera festiva potrebbe rivelarsi sorprendentemente magica sotto vari aspetti, dal profilo puramente romantico per passare a quello passionale. Gli impegni saranno sempre meno numerosi, soprattutto sul lavoro. Magari anche la squadra di lavoro vi renderanno i progetti sempre meno pesanti.

4° Acquario: avrete una bellissima atmosfera di festa che probabilmente vi risolleverà dal senso di malumore che nelle settimane precedenti ha influito parecchio sia sulle vostre vicende personali che in quelle professionali.

La comunicazione su vari aspetti sarà in costante miglioramento, mentre con gli affetti si creeranno i presupposti per vivere appieno e in sintonia questo periodo dell’anno, secondo l’oroscopo.

Leone allegro

5° Leone: sicuramente non ci sarà spazio per le nostalgie, nel corso delle festività natalizie. Avrete tanto da proporre all’interno della vostra relazione di stampo sentimentale ma anche all’interno del contesto familiare.

Anche se non ci sarà un vero e proprio romanticismo, l’affetto e i sentimenti in questa settimana saranno comunque posti in primo piano, secondo l’oroscopo.

6° Ariete: nel corso di questa settimana stranamente le giornate più ricche di emozioni saranno quelle iniziali, dal momento che avrete una maggiore libertà di azione rispetto al fine settimana, soprattutto se avete intenzione di trascorrere del tempo con il partner. Avrete un rialzo lieve delle finanze che vi permetteranno di far fronte a qualche spesa di troppo, secondo l’oroscopo.

7° Bilancia: avrete una settimana decisamente altalenante con l’umore, però qualche piccolo successo di stampo lavorativo e gli affetti sempre più affiatati man mano che trascorreranno le giornate vi daranno quella serenità che si è rivelata molto più preziosa rispetto alle amicizie che recentemente vi hanno messo addosso un po’ di inquietudine.

8° Vergine: avrete molta stanchezza, frutto di settimane molto impegnative sul piano professionale. Vi farete carico di qualche impegno che concerne direttamente il fine settimana di festa, ma comunque sarete ben disposti ad affrontare qualche piccola spesa senza sciupare l’atmosfera che in questo periodo si farà sempre più tranquilla, secondo l’oroscopo.

Sintonia in famiglia per Toro

9° Toro: dal momento che ci sarà un’opposizione di Venere potreste sentirvi alquanto freddi, soprattutto con il partner. Però nelle giornate festive respirerete una grande sintonia in famiglia nonostante ci sia un senso di stress e di stanchezza che potrebbero farvi desiderare di rimanere un po’ di tempo soli con voi stessi.

La carica energetica sarà piuttosto buona, nel corso della prima metà della settimana.

10° Gemelli: dovrete far fronte a molto lavoro e tanta stanchezza in accumulo nel corso della settimana prossima, dunque fate attenzione a quei progetti lavorativi più impegnativi e a qualche discussione sul lavoro di troppo. La comunicazione all’interno dei vari contesti interpersonali purtroppo non sarà delle migliori, secondo l’oroscopo.

11° Capricorno: se in amore ci sarà molta sintonia e anche qualche piccola idea che concernerà il vostro futuro insieme al partner, purtroppo sul lavoro ci sarà un calo considerevole della vostra creatività ma che non influirà sui guadagni. Fate attenzione a qualche spesa di troppo che potrebbe procurarvi un po’ di ansia.

12° Scorpione: avrete un po’ di noia nel corso del weekend festivo, mentre potreste andare incontro a qualche insuccesso nel corso delle prime giornate della settimana. Avrete però l’affetto delle persone vicine a mitigare questa atmosfera non del tutto congeniale per il vostro segno, mentre nelle serate avrete molto più relax e distensione di quello che potreste pensare in un primo momento, secondo l’oroscopo.