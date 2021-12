L'oroscopo di mercoledì 22 dicembre 2021 è pronto ad anticipare come potrebbe evolvere il prossimo giorno in calendario. In evidenza in questo contesto la classifica e le previsioni per i segni dello zodiaco appartenenti alla prima sestina. A chi fosse poco ferrato in termini astrologici ricordiamo che fanno parte dei primi sei segni l'Ariete, il Toro, i Gemelli, il Cancro, il Leone e la Vergine. Pronti a valutare i settori della vita quotidiana legati all'amore e al lavoro? Diciamo subito che il prossimo mercoledì ad avere accanto la mano fortunata delle stelle saranno in primis tre segni, decisamente con una marcia in più rispetto a tutti gli altri.

Parliamo sicuramente in merito ad Ariete, Toro e Leone, terzetto considerato in giornata da cinque stelle. In leggero affanno invece, secondo quanto evidenziato nelle previsioni zodiacali del giorno, il simbolo astrale della Vergine, in questo caso da considerare in periodo "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 22 dicembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Ariete, Toro, Leone;

2° posto - ★★★★: Gemelli, Cancro;

3° posto - ★★★: Vergine.

Previsioni zodiacali del 22 dicembre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 22 dicembre al segno dell'Ariete predice una giornata davvero positiva, in ogni contesto.

In amore, le cose si muoveranno più a vostro favore con il passare della giornata. L'atmosfera sarà infatti dominata da un'energia rilassata e sensibile, dove potrete essere voi stessi i veri protagonisti, con facilità. Le vostre qualità amorevoli saranno accentuate e tutte convogliate verso il partner: potreste avere perfino l'impulso di fare la spesa o magari di cucinare un pasto meraviglioso per tutta la famiglia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Single, dopo aver attraversato diverse tempeste sarete finalmente contenti di potervi rilassare e di dedicarvi al benessere fisico. Con Venere positiva verso il vostro segno, l’amore diverrà un’avventura da ricercare più di prima. La banalità e la monotonia le scorderete. Nel lavoro, Mercurio in aspetto armonico vi aiuterà a coordinare al meglio tutti i vostri impegni e i vostri compiti, anche perché sarete molto organizzati ed efficienti come non mai.

Toro: ★★★★★. Questa tranche della settimana si prevede ottima in ogni sua parte, con un mercoledì valutato con il massimo delle possibilità, ovviamente da saperle ben cogliere. In campo sentimentale, la giornata di di centro settimana inizierà con una carica di energia strepitosa: cogliete l'opportunità e approfittatene al massimo occupandovi di quei progetti o di quelle faccende davvero importanti. Non capita tutti i giorni di sentirsi così bene: se vi metterete d'impegno, avrete tutto il tempo per fare qualcosa di carino per le persone care della vostra vita. Single, le paure e le incertezze si allontaneranno, lasciando spazio a incontri interessanti e novità positive. Abbandonatevi alle esperienze che la vita vi porterà a vivere, senza lasciare che i pensieri tolgano spazio alle emozioni.

Nel lavoro, le stelle vi chiederanno di mettere in campo la vostra precisione e il vostro spirito organizzativo. Per far fronte ad alcune attività lavorative molto delicate, tirate fuori il vostro estro e la vostra creatività in modo da ottenere risultati eccellenti.

Gemelli: ★★★★. Giornata abbastanza discreta, valutata con le semplici ma assolutamente positive quattro stelle della normalità. In amore, la giornata partirà in modo positivo. Ultimamente in molti vi siete sentiti un po' stanchi; da adesso in poi cambierà tutto, soprattutto perché potrete contare su una maggiore forza mentale e fisica a vostra disposizione. Le cose che ieri sembravano difficili, da oggi saranno molto semplici. Tirate fuori qualsiasi progetto o lista di cose da fare e andate avanti: tutto sarà finito prima che ve ne accorgiate.

Presto avrete uno smagliante sorriso stampato sul viso da regalare a voi stessi e al vostro partner. Single, le stelle amiche vi renderanno particolarmente allegri e socievoli: pronti a entrare in contatto con nuove persone allo scopo di renderle partecipi della vostra vita? Venere vi insegnerà ad apprezzare le piccole cose che qualcuno fa quotidianamente per voi. Sul fronte lavorativo, vi occorreranno dei colloqui chiarificatori in cui far emergere i vostri progetti. Un dialogo costruttivo con i superiori sarà un validissimo punto di partenza.

Oroscopo e stelle di mercoledì 22 dicembre

Cancro: ★★★★. Mercoledì, discreto successo in campo interpersonale garantito a molti di voi, cari amici del Cancro.

Per i sentimenti, le stelle preparano nuovi progetti per la casa e per la famiglia in generale: è arrivato il momento di concretizzare le cose a cui tenete di più. Tirate fuori dai cassetti le carte su cui avete scritto da tempo i vostri desideri e cominciate a parlare con il partner, in modo da poterli realizzarli insieme: vedrete che ne gioirete tutti. Single, fate la prima mossa per risolvere un problema: cogliendo gli altri di sorpresa, tutto andrà per il meglio. Non sottovalutate l'esperienza, vostra e degli altri ma fidatevi della bontà di certi consigli, magari di chi ha già vissuto talune situazioni. Di certo non mancheranno appassionate avventure, anche di breve durata. Nel lavoro, professionalmente parlando, questo giorno sarà molto impegnativo ma anche potenzialmente importante e soddisfacente, anche dal punto di vista materiale.

Leone: ★★★★★. Questo sarà uno di quei giorni in cui sarete felici di alzarvi, grazie all'energia prevista eccezionale e in abbondanza. Probabilmente vi sentirete euforici, fiduciosi e pronti a mettervi in gioco anche con il partner. Per molti questo sarà un giorno eccellente anche per iniziare alcuni dei progetti che avete rimandato per qualche tempo. Single, inutile dire che la vostra socievolezza e la vostra comunicativa, di cui andate giustamente fieri, saranno stimolantissimi. Avrete quindi l'opportunità di attuare qualcosa che vi darà molta soddisfazione. Nel frattempo intrecciare nuove amicizie vi tornerà utile. Sappiamo e sapete che avete bisogno di una persona amica che vi aiuti a fare chiarezza nel vostro cuore, da troppo tempo solitario.

Nel lavoro, migliorerà di molto l'atmosfera rispetto ai giorni indietro. Per molti di voi si prevede infatti un buon volume d'affari, il che potrà portare anche guadagni interessanti.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 22 dicembre, indica che gli astri potrebbero essere fonte di dubbi: non rimettete in discussione decisioni già prese, creereste solo nervosismo intorno a voi. Archiviate definitivamente il passato, soprattutto se il partner risvegliasse in voi ricordi spiacevoli, pronti a farvi perdere il vostro bel sorriso sulle labbra. Single, leggermente nervosi, vi tirerete addosso qualche critica in famiglia per via del disinteresse che dimostrate verso i problemi comuni. Impegni e problematiche di varia natura, alimentati da Saturno dissonante, potranno infatti rendere il vostro mercoledì poco allegro e interferire inevitabilmente con il vostro umore.

Rallentate i ritmi e concedetevi più momenti di svago, ovviamente da condividere con i vostri amici più cari. Nel lavoro, potreste trovarvi ad affrontare una situazione di lavoro imprevista e di alta responsabilità. Anche se questo vi dovesse mettere un poco a disagio, sappiate che tutto si sistemerà al meglio.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di mercoledì 22 dicembre.